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台灣有很多中山國小，但「宜蘭中山國小溜滑梯」可厲害了，竟然有五個溜滑梯~真的９４狂！！包含大碗公溜滑梯、二層樓磨石子溜滑梯、帆船造型的溜滑梯、幼兒園專用溜滑梯…等，讓宜蘭中山國小成為全國知名小學之一喔！放學回家時就溜下來吧～
宜蘭中山國小 資訊
- 地址：260台灣宜蘭縣宜蘭市崇聖街4號
- 營業時間：非上課時間皆開放
- 電話：03 932 2064
宜蘭中山國小 資訊
- 自行開車：Google導航輸入「宜蘭中山國小」即可到達
- 停車場：無附設停車場，附近有付費停車場，開車來很方便
宜蘭中山國小 空間環境
中小國小的小巨蛋!! 其實這個建築還滿有特色的哦!
「宜蘭市中山國小」的歷史滿有趣的，它本來是個純男生的小學哦，而一旁的宜蘭國小(之前是女子國小)是個純女生的國小，如果是這二個國小畢業的學生，再就讀市區的復興國中(男女分班)，再分別上宜蘭高中或蘭陽女中，那代表從小學到高中，班上的同學只有全是男生或全是女生!!
這在今日而言很令人驚訝吧!!
宜蘭中山國小溜滑梯介紹
回歸正題，現在中山國小有五個滑溜梯囉！
大碗公溜滑梯
吸引人的是這座水泥砌成的大碗公滑溜梯~哈哈哈!!!
小孩玩得不亦樂乎！！
二層樓溜滑梯
二層樓高的溜滑梯!!滑石子為材質的溜滑梯，也是校園裡長度最長、高度最高的溜滑梯!
一旁是樓梯，要玩前也要先爬上去不簡單喔!!我想這間學校小朋友的BMI應該都接近正常值^^
小貝果開心的爬上爬下，小榛果知道自己會怕怕，不敢去玩
太刺激了~~~哪家小孩晚上睡不著覺，快點帶來喔!保證晚上很好入眠!!
帆船造型溜滑梯
這座也很大~帆船造型的溜滑梯!
這座有繩梯，帶點叢林冒險的樂趣哦!
抓到了齁!!
有種海盜船陽帆啟程的感覺~很有趣
哈哈，小榛果也把這裏當溜滑梯了
賓士的船頭!! XD
又抓到你了!!
哦，好像阿凡達裏的生物哦!XD
組合型溜滑梯
靠近大碗公的一般溜滑梯!!
光是這個已經讓小榛果、小貝果玩瘋了
幼兒園小火車溜滑梯
第四座小火車造型的溜滑梯，旁邊是中山國小附設幼兒園，適合二、三歲的小朋友玩
宜蘭中山國小溜滑梯 心得評價
海盜船+小火車溜滑梯
大溜滑梯
宜蘭中山國小 附近景點美食
「宜蘭中山國小溜滑梯」位於幾米公園旁，相信未來這裏也會變成旅遊勝地啦!只要把車子停在旁邊的收費停車場，就能兩個景點一起玩啦!!
千萬別錯過卻小孩下課必買的古早味雞蛋糕，以前是位阿公推車販賣，現在已是第二代有店面了
- 古早味雞蛋糕
- 地址： 260台灣宜蘭縣宜蘭市民權路一段67號
- 營業時間11:15–17:30
- 熱門景點：潭酵天地、幾米公園、宜蘭觀光酒廠、莎貝莉娜精靈印畫學院、宜蘭市李科永紀念圖書館
- 必吃美食：宜蘭蒜味肉羹、東門夜市、紅樓中餐廳櫻桃鴨、宜蘭新月廣場美食、老吳胡椒餅、金東購物廣場
- 宜蘭市飯店：蘭城晶英酒店、悅川酒店
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