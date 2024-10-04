給個讚

台灣有很多中山國小，但「宜蘭中山國小溜滑梯」可厲害了，竟然有五個溜滑梯~真的９４狂！！包含大碗公溜滑梯、二層樓磨石子溜滑梯、帆船造型的溜滑梯、幼兒園專用溜滑梯…等，讓宜蘭中山國小成為全國知名小學之一喔！放學回家時就溜下來吧～



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宜蘭中山國小 資訊

地址： 260台灣宜蘭縣宜蘭市崇聖街4號

營業時間：非上課時間皆開放

電話：0 3 932 2064 宜蘭中山國小 資訊 自行開車： Google導航輸入 「宜蘭中山國小」 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：無附設停車場，附近有付費停車場，開車來很方便

宜蘭中山國小 空間環境

中小國小的小巨蛋!! 其實這個建築還滿有特色的哦!

「宜蘭市中山國小」的歷史滿有趣的，它本來是個純男生的小學哦，而一旁的宜蘭國小(之前是女子國小)是個純女生的國小，如果是這二個國小畢業的學生，再就讀市區的復興國中(男女分班)，再分別上宜蘭高中或蘭陽女中，那代表從小學到高中，班上的同學只有全是男生或全是女生!!

這在今日而言很令人驚訝吧!!

宜蘭中山國小溜滑梯介紹

回歸正題，現在中山國小有五個滑溜梯囉！

大碗公溜滑梯

吸引人的是這座水泥砌成的大碗公滑溜梯~哈哈哈!!!

小孩玩得不亦樂乎！！



二層樓溜滑梯

二層樓高的溜滑梯!!滑石子為材質的溜滑梯，也是校園裡長度最長、高度最高的溜滑梯!

一旁是樓梯，要玩前也要先爬上去不簡單喔!!我想這間學校小朋友的BMI應該都接近正常值^^

小貝果開心的爬上爬下，小榛果知道自己會怕怕，不敢去玩

太刺激了~~~哪家小孩晚上睡不著覺，快點帶來喔!保證晚上很好入眠!!

帆船造型溜滑梯

這座也很大~帆船造型的溜滑梯!

這座有繩梯，帶點叢林冒險的樂趣哦!





好多秘密通管，雙果一直躲著不讓我拍照!!

抓到了齁!!

有種海盜船陽帆啟程的感覺~很有趣

哈哈，小榛果也把這裏當溜滑梯了

賓士的船頭!! XD

又抓到你了!!

哦，好像阿凡達裏的生物哦!XD

組合型溜滑梯

靠近大碗公的一般溜滑梯!!

光是這個已經讓小榛果、小貝果玩瘋了

幼兒園小火車溜滑梯

第四座小火車造型的溜滑梯，旁邊是中山國小附設幼兒園，適合二、三歲的小朋友玩

宜蘭中山國小溜滑梯 心得評價



海盜船+小火車溜滑梯

大溜滑梯

宜蘭中山國小 附近景點美食

「宜蘭中山國小溜滑梯」位於幾米公園旁，相信未來這裏也會變成旅遊勝地啦!只要把車子停在旁邊的收費停車場，就能兩個景點一起玩啦!!

▼宜蘭幾米八大景點攻略

千萬別錯過卻小孩下課必買的古早味雞蛋糕，以前是位阿公推車販賣，現在已是第二代有店面了

古早味雞蛋糕

地址： 260台灣宜蘭縣宜蘭市民權路一段67號

營業時間11:15–17:30

▼宜蘭下午茶 甜點 咖啡館

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