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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 宜蘭縣宜蘭市宜蘭中山國小滑溜梯》5個遊戲區13道溜滑梯，大碗公溜滑梯、二層樓磨石子溜滑梯、帆船造型的溜滑梯、幼兒園

宜蘭縣宜蘭市宜蘭中山國小滑溜梯》5個遊戲區13道溜滑梯，大碗公溜滑梯、二層樓磨石子溜滑梯、帆船造型的溜滑梯、幼兒園

2024-10-04 15:15:07 紫色微笑 人氣：13
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紫色微笑

發表篇數：1519篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市


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台灣有很多中山國小，但「宜蘭中山國小溜滑梯」可厲害了，竟然有五個溜滑梯~真的９４狂！！包含大碗公溜滑梯、二層樓磨石子溜滑梯、帆船造型的溜滑梯、幼兒園專用溜滑梯…等，讓宜蘭中山國小成為全國知名小學之一喔！放學回家時就溜下來吧～

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宜蘭中山國小 資訊

  • 地址：260台灣宜蘭縣宜蘭市崇聖街4號
  • 營業時間：非上課時間皆開放
  • 電話：03 932 2064

 

宜蘭中山國小 資訊

  • 自行開車：Google導航輸入「宜蘭中山國小」即可到達
  • 停車場：無附設停車場，附近有付費停車場，開車來很方便

宜蘭中山國小 空間環境

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中小國小的小巨蛋!! 其實這個建築還滿有特色的哦!

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「宜蘭市中山國小」的歷史滿有趣的，它本來是個純男生的小學哦，而一旁的宜蘭國小(之前是女子國小)是個純女生的國小，如果是這二個國小畢業的學生，再就讀市區的復興國中(男女分班)，再分別上宜蘭高中或蘭陽女中，那代表從小學到高中，班上的同學只有全是男生或全是女生!!

這在今日而言很令人驚訝吧!!

宜蘭中山國小溜滑梯介紹

回歸正題，現在中山國小有五個滑溜梯囉！

大碗公溜滑梯

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吸引人的是這座水泥砌成的大碗公滑溜梯~哈哈哈!!! 

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小孩玩得不亦樂乎！！

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二層樓溜滑梯

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二層樓高的溜滑梯!!滑石子為材質的溜滑梯，也是校園裡長度最長、高度最高的溜滑梯!

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一旁是樓梯，要玩前也要先爬上去不簡單喔!!我想這間學校小朋友的BMI應該都接近正常值^^

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小貝果開心的爬上爬下，小榛果知道自己會怕怕，不敢去玩

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太刺激了~~~哪家小孩晚上睡不著覺，快點帶來喔!保證晚上很好入眠!!

帆船造型溜滑梯

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這座也很大~帆船造型的溜滑梯! 

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這座有繩梯，帶點叢林冒險的樂趣哦! 

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好多秘密通管，雙果一直躲著不讓我拍照!!

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抓到了齁!!

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有種海盜船陽帆啟程的感覺~很有趣 

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 哈哈，小榛果也把這裏當溜滑梯了

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賓士的船頭!! XD

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又抓到你了!!

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哦，好像阿凡達裏的生物哦!XD

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組合型溜滑梯

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靠近大碗公的一般溜滑梯!! 

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光是這個已經讓小榛果、小貝果玩瘋了

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幼兒園小火車溜滑梯

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第四座小火車造型的溜滑梯，旁邊是中山國小附設幼兒園，適合二、三歲的小朋友玩

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宜蘭中山國小溜滑梯 心得評價


海盜船+小火車溜滑梯 

 大溜滑梯 

宜蘭中山國小 附近景點美食

「宜蘭中山國小溜滑梯」位於幾米公園旁，相信未來這裏也會變成旅遊勝地啦!只要把車子停在旁邊的收費停車場，就能兩個景點一起玩啦!!

宜蘭幾米八大景點攻略

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千萬別錯過卻小孩下課必買的古早味雞蛋糕，以前是位阿公推車販賣，現在已是第二代有店面了

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  • 古早味雞蛋糕
  • 地址： 260台灣宜蘭縣宜蘭市民權路一段67號
  • 營業時間11:15–17:30

 

宜蘭下午茶 甜點 咖啡館

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宜蘭市景點一日遊

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