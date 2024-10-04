放假不想煮飯，帶著放暑假也愛吃串燒美食的姪女一起出來吃美味的串燒；連鎖串燒居酒屋品牌柒息地在新莊開分店了唷！【柒息地串燒居酒屋新莊中華店】，離捷運環狀線幸福站很近，緊鄰著中港大排親水步道，吃飽剛好可以散步消消食很不錯！柒息地串燒居酒屋以平價銅板串燒起家，現更把柒息地升級2.0，變成串燒居酒屋，增加了串燒以外的居酒屋美食，料理更多元化，所以每次只要想聚餐，總會想到柒息地，尤其我們都超愛吃串燒。

【柒息地串燒居酒屋新莊中華店】

地 址：新北市新莊區中華路二段105號

電 話：02 2277 7772

營業時間：週一～週日 18:00-01:30

官方臉書：柒息地串燒居酒屋新莊中華店 (內有菜單)

官方ＩＧ：@qixidi_7 (內有菜單)

線上訂位：https://inline.app/booking/-NL0JujLqU8rUJTN3TkY:inline-live-3?language=zh-tw (手刀訂位)

【柒息地串燒居酒屋新莊中華店】就位在離捷運環狀線幸福站步行約十分鐘，中港大排親水步道這邊,來這裡吃最幸福的烤肉串最讚了！

柒息地串燒居酒屋2.0版，在裝潢上一直是我稱道的，我很喜歡現在簡潔的風格，從外觀大冰櫃乾淨整齊的串燒，就讓人走過就忍不住停下腳步來，有種路過順便帶著串燒回家享用吧的概念^^

這冰櫃真的是亮晶晶的，最上方也有很清楚的價目表，19元起就能享用銅板價串燒。

無論是外帶或內用，串燒部份都是採用自助式夾取，想吃什麼就夾什麼，肉類、內臟、豆製品還是蔬菜，種類很多。

而且我發現放串燒用的隔板就像書架上的隔板一樣，而且每樣食材都清楚標式，感覺上又更乾淨整齊。

室內的用餐環境走簡樸日式風格，淺褐色的木質桌椅，搭配暖色鎢絲燈光，讓人很放鬆；店裡有大螢幕播放運動賽事，相信剛結束的奧運一定吸引很多人來這裡一起歡呼！

飲料的部份有酒精和無酒精的飲品，採自取再結帳的方式。（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

每一桌都貼心放有衛生紙、濕紙巾、牙線，還有四種調味粉可自由添加。

菜單左邊是串燒，右邊是居酒屋美食，兩者搭配在一起是來居酒屋用餐最完美的組合。

來柒息地也有在社群打卡的優惠，還有機會和店家拼手氣，看誰的比大小較厲害，贏了還有一杯shot可以喝！

來居酒屋吃串燒美食，多少都會搭配一些酒類飲品，店裡的生啤酒柱直接擺上桌，依人數來自由選，還有寄酒的優惠活動，常來的朋友可以關注一下。（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

日本生啤酒喝來濃郁順口，男女生都接受度高，搭配串燒居酒屋美味超對味。（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

不喝酒的也有無酒精的飲品

每桌內用的客人都會招待韓式泡菜，水份多多微辣中帶點甜味，在等待上菜前先開胃。

今天來必吃的就是串燒，柒息地標榜有台灣最用心的的烤肉醬，先用熬煮4.5小時的底醬再與調配十多種配方的烤肉粉，再混在一起熬煮30分鐘所產出的神級烤肉醬，會讓人吮指回味；瑪姬吃過那麼多次，每次帶不同人來，大家都喜歡他們家的秘製烤肉醬。

刷醬後再放上爐火中反覆烤到食材熟透上桌，除了有神級烤肉醬外，爐火純青的烤功也是美味關鍵，考驗著師傅們的功力！

我們今天點的串燒有百頁豆腐、豆乾、豆皮、甜不辣、花枝丸、花椰菜和松板豬，每支串燒都均勻刷上神級烤肉醬，烤的好食材不會焦黑，這也是美味關鍵！

我很喜歡他們家的豆製品，尤其豆干烤過超香，滿滿豆香味口感超好，神級烤肉醬刷上去連難入味的豆干也很有滋味；還推薦必點的是甜不辣，超大片有厚度，吃起來很有彈性QQ的，花枝丸我每來必點，很彈牙又新鮮，松板豬則是烤後香噴噴，愈嚼愈香。

想吃飽的可點他們家的米腸和豬血糕，兩者都有彈性又不失軟糯，刷上烤肉醬超美味的！

炸銀絲捲外層香酥搭配香甜煉乳，大人小孩都喜歡。

肥腸一端上桌就攻擊我的嗅覺，香到我忍不住嚥了嚥口水，筷子忍不住快速去夾起送入口中，品嚐那香Q的逍魂美味！

月亮蝦餅也是我的愛，所以必點！外層煎得香脆，咬下去有著滿滿的鮮蝦風味，蝦餅本身也有些許厚度，口感上還是不錯的！

沾上特調的酸甜醬汁很對味！

想吃飽飽再來一碗香噴噴的魯肉拉麵，把台灣最經典的滷肉小吃搭配拉麵也別有一番風味；滷肉本身的肥瘦拿捏恰到好處，蠻適合我這種不是很愛肥肉的人。

吃了麵食再搭配一碗香辣的剝皮辣椒雞湯，他們家的剝皮辣椒雞湯是有點辣度的，但是不刺激，還是可以大口喝，尤其喜歡熱熱的雞湯，雞肉的肉質也是軟嫩不乾柴。

北海道干貝有著滿滿鮮味，軟嫩多汁又可口，我每次來都會點。

本來想說點的菜都上了，沒想到端來一條秋刀魚；原來店家每天會依食材做加碼招待，是一道菜而不是小菜，這點很可以！

正當大家吃得開心之際，店員到每桌和客人玩搖骰子比大小的助興小遊戲，我們很幸運獲勝，贏的同桌的人都有一杯shot，若是有小朋友則會給可爾必思，很貼心呢！

柒息地串燒居酒屋以平價19元起的串燒搭配美味居酒屋料理，無論內用或是串燒外帶首選、半夜肚子餓想吃宵夜、和朋友聚餐首選、下班找同事一起吃串燒放鬆一下、生日聚餐等等，或是想吃就來吃都可以，分享給大家囉！



長安總店店

📭台北市中山區長安東路一段46-1號

延吉店

📭台北市大安區延吉街99號

長春店

📭台北市中山區長春路128-1號

士林店

📭台北市士林區小北街3號

三重店

📭新北市三重區自強路一段230號

永和店

📭新北市永和區中正路576號

台中逢甲店店

📭台中市西屯區福星路365號



柒息地 台北信義

台北市信義區林口街74號

柒息地 蘆洲店（籌備中9/3開幕）

新北市蘆洲區集賢路216號

北投店（籌備中）

▼來來來！追蹤瑪姬饗樂圈圈粉絲團，並設定為搶先看，即時吃喝玩樂訊息不漏接喲！