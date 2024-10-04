在我心目中，以這價格來說，已經是芋頭蛋糕天花板等級存在的寶才，竟然還藏著超厲害的一般清蛋糕！超樸實古早味的老派美學，既細緻並純粹的存在，是非常好吃的海綿蛋糕，在地朋友說，他從小到大都只愛吃寶才清蛋糕。

不過還是得提一下，寶才的入門款必吃的還是芋頭捲蛋糕跟純芋頭蛋糕，加價還可以有布丁喔。不過如果喜歡吃古早味的話，我真的好推一般清蛋糕，也是我目前吃到最好吃的海綿蛋糕，真的很強欸。

寶才食品行 (芋頭蛋糕)｜交通位置

電話：04 2522 2313

地址：台中市豐原區中正路249號（地圖）

官網：http://www.specialtreasure.com.tw/

營業時間：08:00~22:00

寶才食品行(芋頭蛋糕) 位於豐原中正路上，距離廟東夜市步行大概五分鐘。

寶才創立於1982年，最初只賣麵包、糕點，站穩腳步後，才研發鹹蛋糕、芋頭蛋糕、豆漿蛋糕、北海道半熟乳酪系列等產品，更號稱是純芋頭蛋糕創始店。

店員真的很熱情招呼，有問必答還請我吃蛋糕呢。

之前有寫過芋泥捲的文章，請參考下方

芋頭控如我們對芋頭類食物就是有一種行動力，連基隆的連珍芋泥球我都會專程衝去買了，更何況是台中豐原號稱純芋頭蛋糕創始店的『寶才食品行(芋頭蛋糕)』呢。

寶才的團購人氣王毫無意外的就是『芋頭捲』，不但是純手工製作，堅持不含任何防腐劑、寶才是保證吃得到來自大甲芋頭的100%純芋泥餡，完全真材實料、童叟無欺…(繼續閱讀）

純芋泥蛋糕

後來幫飛天璇買芋泥蛋糕，才知道，原來純芋泥蛋糕更厲害！而且有布丁的加$50元會更好吃。除了真材實料以外，那蛋糕上面的蘋果、奇異果、桃子、鳳梨和草莓等…樸實古早味裝飾，老派的很可愛。

以海綿蛋糕為基底，中間是芋泥內餡，外層是鮮奶油，整體比例搭配的不錯，入口還吃得到芋頭細細的顆粒…以這種價格來說，真的是芋泥蛋糕天花板等級，真心不騙。

後來趁著朋友回豐原的時候，又委託她幫我買一般清蛋糕，這也是朋友口中從小吃到大，在地必買的海綿蛋糕。我想說土地公應該也會喜歡吧，所以也就順便拿來拜拜，孝敬老人家。

朋友還順便買了我懷念的芋頭捲跟餅乾，開心死了。

空氣奶酥

這跟一般曲奇有一點差別

酥脆中帶著剛剛好的鬆綿多層次口感

採用頂級法國天然發酵奶油，整體來說多了一點膨鬆空氣感。

重點是剛剛好的甜香不膩口，吃起來比較沒負擔。

英式伯爵真的是茶香四溢，茶控必買。



頂級原味就是醇粹奶香，懂吃的會喜歡原味。

還有夢幻可可跟香醇咖啡，共四種口味。

一般清蛋糕

這篇重點就是這個一般清蛋糕了！記得小時候每次都要等拜拜時，爸媽才會破費買蛋糕回來吃，買的就是這種海綿蛋糕。

看起來樸實無華，上面還有蜜餞櫻桃，蛋糕上還裹著一層透明軟Q的吉利丁，真的是好懷念的古早味，寶才的包裝跟蛋糕裝飾雖然很老派，很有年代感，但真的也是讓人懷念而且不變的古早味。

以前的蛋糕上面一定會有的蜜餞跟醃製過的櫻桃。

樸實無華的老派美學

寶才以頂級食材打造傳統的海綿蛋糕

口感鬆軟細緻，純粹軟棉帶點Q的口感，甜而不膩口

真的是非常好吃的海綿蛋糕，既吃情感也吃美味。

寶才食品行 (芋頭蛋糕)

電話：04 2522 2313

地址：台中市豐原區中正路249號（地圖）

官網：http://www.specialtreasure.com.tw/

營業時間：08:00~22:00

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