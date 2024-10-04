台南美食很多，但似乎都以小吃為主，有沒有俗又大碗的超值美食呢？今天就來介紹一家位在安南區的三葉平價牛排，排餐$140起，雙拼排餐$230起，還包含麵包、湯品、飲料和冰沙，是當地小資族打牙祭的好地方。更厲害的是三葉牛排的巨無霸鐵漢＋硬漢排餐才賣$530，不只比臉大，都快比鐵盤大了，吃完直接飽到天靈蓋，難怪三葉牛排被當地人狂讚是安南區最佛心的平價牛排店！

三葉平價牛排地點

三葉牛排靠近安和路二段和怡安路的交叉口，距離南台科技大學不遠，台江文化中心也在附近，吃完大份量的排餐後，還可安排到台江文化中心走走，瞧瞧免費的展覽也不錯

三葉牛排是獨棟透天建築的一樓，附近空位不少，停車還算容易，也有不少人直接騎車來用餐，門口還有歡迎外帶的旗幟

由住宅改裝成的一樓店面，看起來頗為樸實，除了最上面的價目表，櫃檯前也有附照片的菜單立牌可參考

這個紅色的立牌上就有各種排餐的參考照片和價格，除了牛豬雞排，還有海鮮類的魚排和大魷魚，可謂應有盡有，絕對能滿足不同客人的需要

另外還特別標註出店內的招牌～19盎司鐵漢牛排🥩，爆肉霸氣價只需$380，難怪很多嗜肉一族都要點他們的招牌來嘗鮮，畢竟能大啖巨無霸牛排就是圖一個暢快啊😋！

三葉牛排的點餐區位在騎樓下，看好想吃的餐點後，可以在櫃檯上拿點餐單直接畫單，再交給工作人員結帳即可入內用餐了

三葉平價牛排菜單

三葉牛排的菜單主要包括鐵板套餐和雙拼套餐二大類，另外還有鐵板麵、大蝦、德國香腸和起司熱狗蛋等單點類，鐵板套餐$140~530，雙拼餐$230~290，價格是不是都很佛心？

櫃檯前還有這個牛排熟度建議表，依不種牛排種類講解得很詳細，提供給大家點餐時做參考

三葉牛排的內用空間是長型的，主要以四人桌為主，除了外面的用餐空間，裡面還有一個獨立包廂，就算團體來聚餐也很適合喔！

三葉牛排的牆上很多有趣的裝飾，包括各種圖片，瓶蓋，路標和復古電話等，看起來頗有親切感

我們被安排在最裡面的座位，牆上還有大大的三葉牛排字樣，這裡離冷氣也最近，真是一個好位子！

靠牆的這二張桌子擺了不少餐具和調味料，而且都有收納在盒子內，感覺相當注重整潔和乾淨

飲料區在這裡，當天供應的是百香果冰沙和紅茶，偶而也會有冬瓜茶來替換，夏天能有免費飲料和冰沙喝到飽，真的很加分啊🥤！

三葉平價牛排美食

羅宋湯和玉米濃湯

三葉牛排提供的湯品也有二種，當天的是羅宋湯和玉米濃湯，都可以自行取用，隨你喝到飽！看得出來羅宋湯的料有夠多，真是誠意十足！

小餐包

小餐包特寫來一下，我雖然沒吃，現烤的小餐包也比孫東寶好吃多了

由於我們點了巨無霸分量的鐵漢＋硬漢排餐，所以鐵板麵和蛋先打頭陣，主角後面才會出現；附帶一提，三葉牛排的鐵板麵是可以免費加麵的，點了排餐之後若還吃不飽，還可以加麵不加價喔！👍

鐵漢+硬漢排餐

這就是我們期待已久的鐵漢＋硬漢排餐，因為這次帶姪子和姪女一起來吃，二個無肉不歡的年輕人，當然要選這個巨無霸尺寸的排餐

沒想到鐵漢＋硬漢排餐一端上桌，我們都忍不住瞪大眼睛，這尺寸也太驚人了吧😱？順手拿一下姪子的iPhone在旁邊比對就知道沒在誇張的，比臉大有啥稀奇，這排餐幾乎快跟鐵盤一樣大了！

若你以為只有大那就錯了，看看這個肉的厚度，人家也是有厚才敢大聲啊！因為分量實在驚人，所以我們三個一起分食，一開始我們以為這二塊都是牛肉，姪子切上面那塊來吃，還說不太像牛排，怎麼品嘗起來有點像鴕鳥肉，後來才知是誤會一場，上面的是15盎司的台灣溫體豬，下面的才是19盎司的鐵漢牛排

切一塊巨無霸鐵漢牛排來拍斷面秀，七分熟的熟度還看得到中間的牛肉是紅色的，保證是原肉，不用擔心吃到組合肉！如果吃不了豬排＋牛排的巨無霸排餐，還可以分開單點鐵漢牛排$380和硬漢豬排$260，特別值得一提的是三葉牛排用黑胡椒和蘑菇的特製調味料，吃起來微辣的口感，搭配肉類或海鮮都很好吃喔！

雞腿排

我點這個雞腿排$190，雖然沒有鐵漢牛和硬漢豬那麼誇張，但看得出來雞腿排也占據了圓鐵盤的一半，市井傳說他們的排餐都給得很大方，真的所言不虛啊～

外表金黃酥脆的雞腿排看起來就很誘人，切一塊雞腿排來吃吃看，不知滋味如何？

台灣溫體雞的雞排口感不乾不柴，吃起來也夠軟嫩，加上旁邊的鐵板麵和荷包蛋，吃完真的很有飽足感！總之，我們三個費盡洪荒之力，還是吃不完三葉牛排的大排餐，最後還是只能打包回家。不過姪子姪女吃完都很滿意，打算下次找住在附近的表弟妹他們一起來吃，開始羨慕台南人有這麼佛心又超值的三葉牛排可以常常打牙祭了

三葉平價牛排 地址：台南市安南區安和路二段173號 電話：(06)356-0198 營業時間：11:00~14:00 17:00~21:40