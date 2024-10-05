台灣豐富的文化、藝術底蘊，讓這塊土地長出各式主題並具特色的博物館、美術館、展覽館 、文學館等場館，由微笑台灣粉絲推薦10個最美場館，無論建築硬體、展覽內容都能大飽眼福，下次路過，別再錯過。

台北士林｜國立故宮博物院

世界四大博物館之一，台北故宮博物院藏品六十九萬四千多件，橫跨六千五百年。一天看一件，要看一千七百年。全世界數量最多、品質最精緻的中華文物就在故宮。「中華文化精粹所在、文化的殿堂、知識的重鎮，」故宮博物院前院長周功鑫說。

▍國立故宮博物院

地址：台北市士林區至善路二段221號

電話：02-28812021

台北大同｜國立臺灣博物館-鐵道園區

萬眾矚目的台灣博物館鐵道園區（北門館）終於開館，這座獨一建築本就是鐵路局辦公室，展覽鐵道文化再適合不過。它以當代意義面貌重新示人，其實也述說了台北北門一帶的城市脈絡故事。

▍國立臺灣博物館

地址：台北市大同區延平北路一段2號

電話：02-25589790

台北大同｜台灣新文化運動紀念館

日本時代的台北北警察署，戰後為大同分局，目前是台灣新文化運動紀念館。

1933年完工的這棟建築，位於寧夏路、錦西街口，沿著街口建造形成圓弧流線造型，門口有羅馬圓柱，柱頂有花飾，窗子上方是拱形半圓狀，ArtDeco 新藝術風格。入門後兩側樓梯皆可上樓，並可以直達三樓，由三樓往下看，是菱形的造型，線條優美。

▍台灣新文化運動紀念館

地址：台北市大同區寧夏路87號

電話：02-25570087

新北坪林｜茶業博物館

座落於坪林自然山水中的茶博館，建築外觀是閩南安溪風格的四合院，白牆黛瓦，與青山綠水相映成趣。館舍本身就像是「坪林的客廳」，以涵養深厚的茶葉文化招待往來旅人。身為全台唯一一座以「茶」為主題的公立博物館，這裡不只闡述茶知識，也帶大家認識坪林茶鄉，除了連結台灣茶葉歷史，也將視野拓及世界茶業經濟。從策展主題到各式新穎的展示設計，重新演繹「茶」的無限可能。

▍坪林茶業博物館

地址：新北市坪林區水德里水聳淒坑19-1號

電話：02-26656035

宜蘭蘇澳｜計程車博物館

來自德國、倫敦、日本、香港等地的經典計程車在此集合，館內還藏有超過2000件的計程車相關文物，愛車成迷的館長李濟成，2019年以計程車為主題在宜蘭蘇澳正式開館。牆面上是總年資超過五千年的收藏品，從真車、模型、費率表到文具，一旁迴轉壽司的吧台展示著各式各樣的小車，還有大人小孩都玩不膩的蹦蹦車，以及當年被復興航空失事飛機撞到的計程車等等。只要與計程車有關，李濟成都不放過，十多年的累積，都收在這座宛如遊樂園的博物館裡。

▍計程車博物館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號

電話：03-9908088

官網：計程車博物館

彰化社頭｜福井食堂

福井食堂的收藏管道從跳蚤市場、露天、雅虎拍賣都有，時間久了，許多賣家與蒐藏家主動找上門，種類越來越多元、稀有，從日治時期的阿里山小火車車票、對號車提供熱茶的杯子、歷年來的台鐵制服、收錄蒸汽火車聲音的黑膠唱片、控制全站時鐘的古老母鐘，到一台台糖135巡道車，只要有台鐵標誌無一不買。

▍福井食堂

地址：彰化縣社頭鄉社斗路一段336號

電話：04-8710350

FB：福井食堂

台南仁德｜奇美博物館

仁德都會公園奇美博物館是台南文化地標。佔地四十公頃的都會公園，博物館佔有十公頃，並認養館外公園三十公頃，維持乾淨，打造藝術的氣息，「那西瑟斯觀水平台」可以遠觀博物館宏偉外觀，鴨鵝嬉戲水草間，「運動系列雕塑」、「丘比特橋」、「風動草原」等，讓人流連。公園入口「鐵修斯戰勝人馬獸」有著文明戰勝野蠻的意涵，遠遠呼應博物館高四十二公尺圓頂上，奇美創辦人許文龍親自雕塑的「榮耀天使」。

▍奇美博物館

地址：台南市仁德區文華路二段66號

電話：06-2660808

台南山上｜山上花園水道博物館

位於台南山上區、於2019年10月10日開園的山上花園水道博物館，是包括原稱為「台南水道水源地」的博物館區，及相距約兩公里的淨水池區，總面積約36公頃，完工於1922年，當時啟用以後，潔淨的飲用水進入家戶，有效提升台灣公共衛生品質，保障民眾健康。

雖然隨著自來水普及，水道逐漸失去作用，但充滿日式風味的建築以及相關淨排水設施，已經讓這裡成為全台最重要的水質博物館。

▍山上花園水道博物館

地址：台南市山上區新莊59-18號

電話：06-5782811

高雄鼓山｜永添藝術・金馬賓館當代美術館

1967年興建的金馬賓館是台灣少數留存的軍旅建築，是當年提供金馬前線的國軍離港前的報到處，許多人在這與親屬、愛人道別，見證大時代下的悲歡離合。歷經整頓修復，2018年以當代美術館的姿態，重新出現在高雄。

▍永添藝術・金馬賓館當代美術館

地址：高雄市鼓山區鼓山一路111號

電話：07-9721685

高雄大樹｜臺灣鳳梨工場

位於九曲堂火車站旁的臺灣鳳梨工場，即為全台唯一僅存的日本時期鳳梨罐頭產業建築，記錄了這段大樹的黃金歲月，蒐羅當年各式罐頭標籤，園區也種植多達十餘種鳳梨，是認識大樹鳳梨產業的首推去處。

▍臺灣鳳梨工場

地址：高雄市大樹區復興街42號

電話：07-6522548

官網：臺灣鳳梨工場