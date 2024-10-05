桃園龍潭新開幕一間氛圍超讚音樂餐廳！雖然店名寫湧進音樂餐廳，但我覺得這結合更多特色，超適合一家三代、情侶與朋友聚餐，有原住民特色料理、全台首創湧進炮筒魚、超大烤雞，白天與晚上拍起來像兩個地方，中午、晚上都有現場Live駐唱演奏，有夠適合喝兩杯，湧進音樂餐廳附設免費停車場，氛圍沒話說就是讚～

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

湧進音樂餐廳 在哪？

湧進音樂餐廳原本在桃園八德區！擴大營業遷移到桃園龍潭區中正路佳安段，餐廳附設免費停車場，距離三坑老街約7分鐘車程、桃園市客家文化館約2分鐘車程，吃飽還能安排下個景點～

地址：桃園市龍潭區中正路佳安段352號

聯絡電話：03-3760006/0972-938861

營業時間：11:00~21:30

公休：每週三

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（小型寵放寵物籃/大型犬戶外綁繩）

服務費：有，10%

停車場：有（附設免費停車場）

遠遠看到這超大招牌！招牌LOGO結合音樂吉他與獅子意象～

旁邊這塊空地就是停車場！可停放超過10台車～

戶外走廊有貼心提醒！已經詢問過店家，小型犬放寵物籃或寵物推車可入內，大型犬只能在戶外區域，主人如果入內用餐，大型犬需要綁好喔～

眼前一片綠意盎然草皮！中間有一個舞台，很適合半戶外活動，像戶外婚禮、寶寶性別派對、家庭日或生日派對，晚上周邊都是燈光加上音響設備，真的很專業～

餐廳戶外還有迷你溜滑梯、木椅與露營風桌椅！

超可愛大兔兔

現場有兩隻可愛大兔兔！小朋友都圍著兔兔打轉，剛好遇到餐廳熟客的小朋友，直接拿起來牧草熟練餵起兔兔～

萌翻的兔兔超可愛！整個被圈粉～

湧進音樂餐廳！戶外擺飾有很多小巧思，特別訂製的LOGO燈晚上會發亮，營造另一種氛圍～

湧進招牌菜是「湧進炮筒魚」！全台只有這吃的到！

每張桌子都有qr code掃碼點餐！現場也有提供菜單點菜～

湧進音樂餐廳 菜單

菜單真的好有台味！有冷盤、青菜、雞牛、海鮮、招牌菜、燒烤、湯鍋與主食類，不想吃主食也有部落水果茶、鬆餅、冰沙、德國精品茶，冰箱有多種罐裝啤酒，還有生啤酒、調酒可以選，人多也有4人、8人與10人合菜，菜單真的很多元～

新開幕尚無低消/無用餐限制時間/需收10％服務費（依照現場為主）

最吸引我的是湧進招牌菜！有招牌烤雞、大陸烤魚、湧進炮筒魚！其它像是原住民菜好像也不錯，原住民阿拜小米粽、原住民長老烤肉也想點～

餐廳內部裝潢保留原本動線！大部分都被老闆夫妻親手改造重建，打造屬於自己心中的夢幻舞台，牆面一整面超大片玻璃，加上自然光線透投射，讓整個空間更明亮有穿透感～

不管什麼角度拍照都很舒服！大片玻璃帷幕自然光映，空間通風明亮，讓人暫時遠離城市喧囂～

現場座位數很多！長桌之間很寬敞，也很適合小朋友，現場有提供兒童椅，超適合家庭、團體聚會吃飯包場～

免費海尼根抱枕帶回家！

現場有Google五星、按讚、打卡活動！好多種禮物可以挑，有小朋友手提燈飾、小星星燈、海尼根抱枕、廚房手套、啤酒杯..等，現場有什麼兌換什麼，換完就沒有啦～

洗手間貼心提供尿布台！很適合親子客來吃飯～

只要電話訂位說有“壽星要慶生“

餐廳會免費幫忙升級擺飾！除了能讓壽星有驚喜感，自己也很有面子，我已經預約好家人慶生啦～

烤雞也是招牌之一！現場有四個甕仔雞桶，建議想吃要預訂，一甕一雞密閉悶烤，把多餘油脂逼烤出來，雞皮呈現金黃烤色，聞到陣陣香氣就差不多囉～

全台首創唯一「湧進炮筒魚」

大炮筒裡放入一整尾鱸魚！加入改良過台式調味香料，讓鱸魚在砲筒裡加熱翻滾，這種烹煮方式除了讓鱸魚均勻熟透，還能充分吸收調味料更入味～

服務生一人拿著大炮筒、一人推著車！直接到桌邊服務～

湧進炮筒魚

真的很有儀式感！把砲筒帶到餐桌邊，現場把鱸魚倒出來，撒上滿滿辣椒與蔥花，視覺看起來很不錯，乍看下還以為是重慶烤魚呢！一靠近就聞到辛辣香撲鼻而來～

整道料理充滿辛辣香！吃起來不會辣口，加上滿滿蔥花香瞬間衝擊味蕾～

炮筒爐魚肉質肥美軟嫩！加上辣椒一起吃很癮，小辣程度很剛好，香辣指數約一顆星，不敢吃辣家人也能嚐鮮，想吃重香辣口味，夾鱸魚沾點底部湯汁吃，愈吃愈涮嘴，鱸魚沒有一點腥味！

連平常很少吃魚的郭先生，竟然把整尾魚嗑光光～

涼拌荷包蛋

開胃少不了來盤涼拌菜！涼拌荷包蛋有洋蔥、牛番茄、荷包蛋、芹菜，想要配料更豐富就點涼拌海鮮，吃得到食材原味、口感香脆，充份與荷包蛋一股腦拌勻吃下肚，越吃越開胃～

招牌烤雞

平時都是在土雞或熱炒店吃烤雞！第一次在音樂餐廳吃！重點這是我吃過最大的烤雞，以音樂餐廳來講這一大隻799元來講很划算，難怪評論有人留言這烤雞超大隻～

<烤雞均附：布手套、拋棄式手套、胡椒鹽、雞油>

剛出爐上桌烤雞還很燙手！店員會幫忙拆解烤雞，我家太常吃烤雞自己來就好，一掰還能看到雞汁緩緩流下～

一家人聚餐就靠這隻烤雞撐場面！真的好大一盤超霸氣！我覺得點烤雞好划算喔～

這烤雞腿尺寸會不會太誇張了！超大隻雞腿肉鮮嫩有彈性，雞皮趁熱吃帶點微酥感～

以這麼大的烤雞來講，這雞胸肉質算可以不會過柴，搭配胡椒鹽沾點雞油！吃起來更油香滑口～

海鮮豆腐堡

海鮮豆腐煲一定要點！裡面滿滿配料不小氣，大火快炒很有台味，濃郁醬汁緊緊巴在豆腐與海鮮上，豆腐先煎後煮特別入味，海鮮沒話說就是新鮮，透抽圈厚實又Q彈，蛤蠣好大顆會爆汁，醬汁好下飯一口都不想浪費，整個就是白飯殺手～

中午12點/晚上6點 歌手駐場

每天中午12點與晚上6點都有歌手駐唱！晚上昏暗感加上燈光音效、歌手演唱，氣氛瞬間升到最高點！加上店內沒有用餐時間，可以很自在放鬆的吃飯聽歌好享受～

駐唱歌手 孫小勇Allen

八德應該很多人認識這位駐唱歌手！之前網路新聞也報導過！來自台東歌手小勇，擅長唱歌、彈奏吉搭配電子節奏伴奏，除了很會自彈自唱還會主持，原住民天生就很有幽默感也很會控場～

上網看才知道小勇原本是位怪手司機！為了追逐夢想從台東北上當駐唱歌手，來這吃飯超幸福，邊吃飯還能聽到現場演奏～

◎台東怪手司機！駐唱歌手孫小勇Allen

喝兩杯忍不住與音樂節奏擺舞起來！整個晚上沉浸在愉快氛圍裡～

說真的在當媽後我很少喝酒！但這氣氛太讚了！我完全被這氛圍感染，太適合點杯生啤酒，生啤酒帶點青檸香氣與清新花香，搭配現場Live乾杯超爽，一坐下就不想離開～

藏在都市的小叢林

吃飽到戶外走走！就像來到另一世界！戶外好安靜一片綠意與燈光造景，坐在涼椅上就很舒服～

＊湧進音樂餐廳氛圍太讚了！餐點選擇多以中式為主，有超大烤雞、全台唯一炮筒魚與各種熱炒，目前剛開幕不限制用餐時間，很適合帶家人朋友吃飯聚餐，一到晚上燈光打下去又是另一種氛圍，老闆夫妻與服務生都很客氣，老闆還很會唱歌帶動唱主持，下次慶生就來這～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

<有很多更精彩的即時動態喔>

湧進音樂餐廳 店家資訊

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