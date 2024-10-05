平鎮咖啡廳推薦「萃99’Caffee平鎮店」，位於金陵路二段，鄰近葡萄王健康活力能量館。不只是咖啡廳，這裡也是售屋中心，並提供免費停車場，方便停放車輛。店內販售沙拉、排餐、義大利麵、燉飯、披薩、咖啡、飲品及甜點，餐點選擇多樣，非常適合聚餐。

萃99’Caffee平鎮店怎麼去？

之前萃99’Caffee楊梅店開幕時就很想去試試，沒想到平鎮也開了第二間店，就在7-11揚金門市的正對面，還提供免費停車場，停車很方便。

萃99’Caffee平鎮店用餐環境

萃99’Caffee平鎮店的用餐環境優美，店門口的大落地窗讓陽光灑進來，空間明亮又舒適，再加上植栽的點綴，整體氛圍清新自然。店內以2-4人桌為主，約可容納30人，假日常常爆滿，建議先打電話預約喔！

萃99’Caffee平鎮店除了咖啡廳，還是廣昱謙禾的銷售中心，提供示意圖、建築模型及樣品屋參觀。

萃99’Caffee平鎮店菜單

萃99’Caffee平鎮店的低消為一杯飲品或150元，12歲以下兒童無低消限制。用餐時間為90分鐘，並酌收10%服務費。店內可攜帶寵物，但請自行準備推車或牽繩，寵物不得放置於座位上，且不提供寵物餐。

萃99’Caffee平鎮店的餐點包括生菜沙拉、私藏佐餐、主食餐點和爐烤披薩。

飲品方面則有冰滴咖啡、手沖咖啡、鮮奶、鮮奶茶、風味茶以及果汁和氣泡水可供選擇。

甜點則擺放在櫃檯前的甜點櫃，依每日供應為主。我們當天只提供三種甜點。

餐點

萃99’Caffee平鎮店試營運時我就來享用甜點了，現在正式營運推出正餐，選擇相當豐富，每道料理端上桌都能感受到主廚的用心。之前去過楊梅店的朋友就提到他們的餐點很好吃，沒想到這次用餐後，萃99’Caffee的菜色真的有合我的口味。

唐揚炸雞佐客家干橘醬沙拉

在菜單上看到這道沙拉就覺得很特別，沒想到日式唐揚炸雞還能和客家干橘醬搭配。沙拉上桌時份量很大，適合分享。生菜種類豐富，有五種混合生菜，唐揚炸雞外酥內嫩，還很juicy！搭配私房桔醬，清爽又不突兀。

溫烤南部鴨胸佐蜂蜜芥末優格醬

一般想到櫻桃鴨會以為是宜蘭，但這家店用的是南部櫻桃鴨。旁邊還有洋芋泥和三種蔬菜，淋上義大利香醋。鴨肉每塊都切得很厚，吃起來很滿足，肉質扎實多汁。沾著蜂蜜芥末優格醬，口感清爽又不負擔！

巴伐利亞酥脆豬腳

豬腳端上桌時外皮真的超酥脆，旁邊搭配德國酸菜、蜂蜜芥末優格醬、三種蔬菜和洋芋泥。豬腳用巴伐利亞香料醃漬，皮香肉厚，酥脆又多汁，讓人一吃就上癮！搭配德式酸菜，讓豬腳越吃越順口。

爐烤Prime美國牛板腱佐紅酒牛骨汁

美國牛板腱一上桌，同行的朋友咬一口就讚嘆不已！肉質軟嫩，還帶點嚼勁，沾著紅酒牛骨汁，香氣瞬間提升。旁邊還搭配了三種蔬菜和洋芋泥。

隱藏版

萃99’Caffee不定時會推出新品，像這道就是招待的隱藏版料理。這兩尾蝦子端上來個頭超大，咬下去肉質紮實，還保留著蝦子的鮮甜。除了蝦子，還有兩顆干貝。

煙花女番茄橄欖細扁麵

我終於懂為什麼店員說這道會賣得很好，義大利麵的醬汁是紅醬基底，搭配鯷魚和橄欖，鹹酸香夠味，麵條軟硬適中。

店家的義大利麵可以加購唐揚炸雞、乾煎鮮蝦、香煎小卷和炙烤生食干貝，每種限加一份，結帳後無法加購。我們點了乾煎鮮蝦、香煎小卷和炙烤生食干貝，變成了海鮮義大利麵！海鮮新鮮，香煎小卷個頭不小，Q彈有嚼勁，炙烤生食干貝外層微焦，內部嫩滑。

胡麻燻雞乳酪披薩

爐烤披薩上桌時其實不會很大，切成五等份。最特別的是它的餅皮是用竹炭製作的，所以看起來有點灰灰的。餡料有莫札瑞拉、燻雞和二重胡麻，剛出爐時拉起來會有牽絲喔！咬下去能感受到燻香的雞肉和淡淡的胡麻味，披薩吃起來餅皮外脆內Q。

綜合莓果氣泡、海鹽焦糖拿鐵

綜合莓果氣泡水清新有氣泡感，酸甜滋味；海鹽焦糖拿鐵口感順滑，咖啡香濃，焦糖甜中帶鹹，風味平衡。

白葡萄香緹

白葡萄香緹使用鐵觀音戚風蛋糕，入口濕潤綿密，夾著白葡萄和香緹鮮奶油，奶油清爽不膩，口感輕柔。

巧克力水果布蕾

巧克力水果布蕾使用巧克力製成的蓬鬆可可戚風蛋糕，一層夾著水果和香緹鮮奶油，一層是布丁，口感層次豐富。

水果生乳捲

之前試營運時我就嘗過他們的生乳捲，口感紮實，奶香濃郁。

拿鐵咖啡

只要點熱咖啡，店員就會幫你拉花。那天我喝的熱拿鐵有魚圖案，口感順滑，咖啡香和奶香融合得剛剛好，真的好喝！

焦糖脆脆鮮奶茶&靜岡抹茶歐蕾

焦糖脆脆鮮奶茶喝起來像椪糖，攪一攪讓脆糖融化在鮮奶茶中，增添淡淡甜味。靜岡抹茶歐蕾則香濃不膩，甜中帶有一絲抹茶的微苦感。

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