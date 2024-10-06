陸續到貓空用餐賞景好幾回，前陣子到 貓空賞向日葵 我們就隨意來到這家坐擁101美景視野的【貓空找茶屋】吃午餐

貓空上有多家景觀餐廳可以選擇，泡茶、吃美食、賞夜景、發呆都很適合，搭乘貓纜就可以上來，方便也好玩！

旅遊住宿優惠房價查詢

貓空泡茶吃美食「貓空找茶屋」，坐擁101美景、貓纜視野，貓空景觀餐廳!

貓空找茶屋算是有點隱密的餐廳，需要由雙橡園招牌入口下去後左轉，不知道的話可能找不到入口，入口處沒有招牌，要走下去後才有招牌

貓空上停車位不多，假日幾乎都是一位難求，真心建議大家可以搭乘大眾運輸上來，搭乘貓纜也是不錯的體驗，可以順遊動物園或是到指南宮走走，貓空貓纜一日遊安排起來！

ADD:台北市文山區指南路三段38巷33-5號對面

TEL:02 2939 8622

營業時間:週三至週日 12:00-20:50 (週五及週六不定期延長營業請留意粉專當日限動公告)

FB粉絲專頁

貓空找茶屋用餐空間分為三區，室內、戶外沙發及戶外石桌區

建議大家假日前來記得事先訂位，預約可透過FB線上訊息或電話訂位，訂位位置保留10分鐘，如超過時間則以現場狀況候位

視野不錯，可以捕捉台北市區美景，101、貓纜都可以看到，天氣好真的很美，建議大家可以傍晚時分來，比較不熱還可以感受日落及夜景

夏日中午戶外很熱，所以美景第一排視野的戶外桌位都沒有人坐，真的很熱，要不然我其實也想坐這裡

戶外沙發區應該是最熱門的位置，特別適合三五好友或是跟家人用餐，既舒適又有美景相伴，不過天氣熱時也是挺熱就是

貓空找茶屋菜單及價格

可泡茶或是用餐，餐點需加收10%服務費，若用餐後品茗則可減免服務費，下午14:20-18:00不供應熱食，務必注意

上面菜單上有註明＂假日限定版＂，所以平日的菜單可能稍有不同，請依店家為主

無論有沒有泡茶，每一桌旁都有擺放茶壺，貓空泡茶賞景也是鼎鼎有名，是泡茶賞景不錯的選擇

白斬閹雞

這是1/4隻$320元，光是雞腿就好大一支，感覺得出來這隻閹雞很大也特別肥美

皮彈肉嫩就是白斬雞的最高境界，雖然價格不便宜但也是可以點來品嘗

桂竹筍

一份$200的桂竹筍口感嫩中帶脆，清爽脆甜

茶香豆腐

以茶葉入菜的豆腐一份$220．豆腐口感軟嫩、醬汁香氣十足，很下飯的一道料理

螺絲捲

一份五顆$120，外酥內軟沾上煉乳真是美味，大人小孩都愛吃

酥炸地瓜

地瓜的價格感覺稍高些，一份$180元，炸得酥脆的香甜地瓜也很適合當飯後甜點，只不過要保留點胃空間吃，不然就會像我們一樣打包了一半回家

冷泡茶、蘋果汁

分別為$130及$180，貓空找茶屋使用的是自家茶葉，冷泡茶茶香味十足，順口甘香，大熱天喝冷泡茶特別合適，小朋友不喝茶就點了個蘋果汁

很不錯的用餐環境及氛圍，還有美景相伴

貓空找茶屋室內空間也很不錯，大面積玻璃窗也是可以捕捉美景，還有冷氣吹，如果怕熱坐室內也是很棒的選擇

週休假日來貓空賞景泡茶吃美食是不錯的選擇，多家餐廳大家可以查看喜歡的風格及餐點再決定，我們這回用餐的 貓空找茶屋 提供給大家參考！

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！