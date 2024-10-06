幾年前陪大哥飛去外地考試10多天，
期間自己還跑去隔壁的香港迪士尼樂園🎡
只顧著玩，還沒來得及品嚐當地的美食就回家了🤭
這次趁工作結束的空檔，好好安排午茶時光，
犒賞平日辛苦的攝影師媽咪，一同來品嚐高人氣的港式飲茶餐廳。
隱身在台北忠孝復興SOGO 2樓的 𖤐ˊ˗ 荷李活茶街 𖥸
其實荷李活道是香港開埠後首條街道
但是媽咪直接台語諧音成“給你活”實在太有趣了 .ᐟ.ᐟ
擁有時尚舒適的用餐環境，每個角落彷彿置身在香港的街景，
喜歡拍照的我們選擇靠窗的大圓桌，拍攝絕佳位置就是那一整片的落地窗，
背景有人來人往及路上車水馬龍的景色，下午陽光灑落的光影很美 拍了一系列美照。
很推薦跟家人及朋友們聚會的好地方 ⸜♡⸝
菜單很豐富，每道都很想品嚐，不小心就點了滿滿的一桌。
*͈ᴗ͈ˬᴗ͈ෆ
- 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐘'𝐒 𝐌𝐄𝐍𝐔 -
先來杯好喝的茶飲吧~~
🍹熱帶風味水果茶
熱帶水果酸酸甜甜的風味，
品茶的同時感受到水果的芬芳，清爽又消暑 .ᐟ.ᐟ
🍸洛神洋甘菊
燦爛紅寶石的色澤，清香甘甜多層次的香氣，
很迷人很喜歡，女孩無法抗拒的飲品之一 ♡♡
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🐓三杯雞球煲
採用細嫩的無骨雞腿肉搭配特調的醬汁，
美味的九層塔加上爆香的麻油，
香噴噴深得我心，配白飯就很好吃👍
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🥒清炒絲瓜
清脆鮮甜爽滑的口感，不軟爛很下飯，
金光閃閃又可口 媽咪讚嘆很喜歡 ⸜♡⸝
一轉眼就被媽咪吃了一半🤭
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🌯黃金炸兩腸粉
酥脆油條的腸粉，淋上特製的醬汁，
別人都是外酥內嫩，它是外軟內酥的口感很特別 .ᐟ.ᐟ
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🦐白灼蝦
香港名菜之一的白灼蝦，新鮮滿點，
味鮮肉嫩 厚實好吃，也保留了蝦的原味，
海鮮控的我真的上桌秒殺 ꔛ
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🦆荷李活三冠王
明爐烤鴨、薑蔥油雞、大哥樑叉燒
如果真的太多樣，選擇性障礙不知道點哪樣，
可以跟我一樣點三種口味全包且拍照最美的吧 .ᐟ.ᐟ
外油亮酥、鹹香又入味的明爐烤鴨。
雞肉又軟又嫩、肉質細緻可口又開胃的薑蔥油雞。
有肉汁嚼勁口感、甜中又帶點鹹的大哥樑叉燒。
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🐟泰式三泉鱸魚
鱸魚肉質鮮嫩、Q彈有嚼勁的食感，
口感鮮美，吃起來沒有小刺又無腥味，
吃起來實在太滿足了 .ᐟ.ᐟ
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最後千萬別錯過必點的港式小點心
🌑黑金流沙球
麻糬外層裹上滿滿黑芝麻，香脆的外皮，
一口咬下還會爆漿的金黃流沙內陷，
很經典很推薦，一定要品嚐看看 .ᐟ.ᐟ
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🥟羅漢齋素蒸餃
熱騰騰的素蒸餃，內陷飽滿紮實，
每口帶著濃郁蔬香又清爽，令人難以忘懷 .ᐟ.ᐟ
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🥚酥皮蛋塔
多層次金黃酥脆的外皮與紮實綿密的口感，
每一口都散發著濃郁的奶香餡，
讓人一口接一口，好吃停不下來 .ᐟ.ᐟ
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🥭楊枝甘露
炎炎夏日消暑的甜品之一，
酸甜多汁的果肉與Q彈的西米露，
滑順口感，喝起來有著幸福的滋味，
大人小孩都讚不絕口 .ᐟ.ᐟ
吃得好飽好滿足，板南線捷運就可以抵達好方便，
下次一定要再來品嚐其他更多美味的料理，
快來看看我們享受的情境吧❤️
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荷李活茶街 HOLLYWOOD STREET
地址：忠孝東路四段45號2樓(台北SOGO忠孝館 2F)
交通：捷運忠孝復興站
服務專線：02-27780369
座位數：96位
外帶：無
營業時間：
平日及例假日11:00~21:30
例假日前一天11:00~22:00
預約方式：inline、電話預約
訂位 https://inline.app/booking/-MK8ETS3n42ybDxBX3Yn:inline-live-1/-MK8ETb4CdG5855d7wpw?language=zh-tw