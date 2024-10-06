幾年前陪大哥飛去外地考試10多天，

期間自己還跑去隔壁的香港迪士尼樂園🎡

只顧著玩，還沒來得及品嚐當地的美食就回家了🤭

這次趁工作結束的空檔，好好安排午茶時光，

犒賞平日辛苦的攝影師媽咪，一同來品嚐高人氣的港式飲茶餐廳。



隱身在台北忠孝復興SOGO 2樓的 𖤐ˊ˗ 荷李活茶街 𖥸

其實荷李活道是香港開埠後首條街道

但是媽咪直接台語諧音成“給你活”實在太有趣了 .ᐟ‪‪.ᐟ

擁有時尚舒適的用餐環境，每個角落彷彿置身在香港的街景，



喜歡拍照的我們選擇靠窗的大圓桌，拍攝絕佳位置就是那一整片的落地窗，

背景有人來人往及路上車水馬龍的景色，下午陽光灑落的光影很美 拍了一系列美照。



很推薦跟家人及朋友們聚會的好地方 ⸜♡⸝

菜單很豐富，每道都很想品嚐，不小心就點了滿滿的一桌。



*͈ᴗ͈ˬᴗ͈ෆ

- 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐘'𝐒 𝐌𝐄𝐍𝐔 -

先來杯好喝的茶飲吧~~

🍹熱帶風味水果茶

熱帶水果酸酸甜甜的風味，

品茶的同時感受到水果的芬芳，清爽又消暑 .ᐟ‪‪.ᐟ

🍸洛神洋甘菊

燦爛紅寶石的色澤，清香甘甜多層次的香氣，

很迷人很喜歡，女孩無法抗拒的飲品之一 ♡♡

-----------------------------------------------------------

🐓三杯雞球煲



採用細嫩的無骨雞腿肉搭配特調的醬汁，

美味的九層塔加上爆香的麻油，

香噴噴深得我心，配白飯就很好吃👍

-----------------------------------------------------------

🥒清炒絲瓜

清脆鮮甜爽滑的口感，不軟爛很下飯，

金光閃閃又可口 媽咪讚嘆很喜歡 ⸜♡⸝

一轉眼就被媽咪吃了一半🤭

-----------------------------------------------------------

🌯黃金炸兩腸粉

酥脆油條的腸粉，淋上特製的醬汁，

別人都是外酥內嫩，它是外軟內酥的口感很特別 .ᐟ‪‪.ᐟ

-----------------------------------------------------------

🦐白灼蝦

香港名菜之一的白灼蝦，新鮮滿點，

味鮮肉嫩 厚實好吃，也保留了蝦的原味，

海鮮控的我真的上桌秒殺 ꔛ

-----------------------------------------------------------

🦆荷李活三冠王



明爐烤鴨、薑蔥油雞、大哥樑叉燒

如果真的太多樣，選擇性障礙不知道點哪樣，

可以跟我一樣點三種口味全包且拍照最美的吧 .ᐟ‪‪.ᐟ



外油亮酥、鹹香又入味的明爐烤鴨。



雞肉又軟又嫩、肉質細緻可口又開胃的薑蔥油雞。



有肉汁嚼勁口感、甜中又帶點鹹的大哥樑叉燒。

-----------------------------------------------------------

🐟泰式三泉鱸魚

鱸魚肉質鮮嫩、Q彈有嚼勁的食感，

口感鮮美，吃起來沒有小刺又無腥味，

吃起來實在太滿足了 .ᐟ‪‪.ᐟ

-----------------------------------------------------------

最後千萬別錯過必點的港式小點心

🌑黑金流沙球

麻糬外層裹上滿滿黑芝麻，香脆的外皮，

一口咬下還會爆漿的金黃流沙內陷，

很經典很推薦，一定要品嚐看看 .ᐟ‪‪.ᐟ

-----------------------------------------------------------

🥟羅漢齋素蒸餃

熱騰騰的素蒸餃，內陷飽滿紮實，

每口帶著濃郁蔬香又清爽，令人難以忘懷 .ᐟ‪‪.ᐟ

-----------------------------------------------------------

🥚酥皮蛋塔

多層次金黃酥脆的外皮與紮實綿密的口感，

每一口都散發著濃郁的奶香餡，

讓人一口接一口，好吃停不下來 .ᐟ‪‪.ᐟ

-----------------------------------------------------------

🥭楊枝甘露

炎炎夏日消暑的甜品之一，

酸甜多汁的果肉與Q彈的西米露，

滑順口感，喝起來有著幸福的滋味，

大人小孩都讚不絕口 .ᐟ‪‪.ᐟ

吃得好飽好滿足，板南線捷運就可以抵達好方便，

下次一定要再來品嚐其他更多美味的料理，

快來看看我們享受的情境吧❤️

IG https://www.instagram.com/hollywood_street

粉專 https://www.facebook.com/HollyWood99

檢視較大的地圖

荷李活茶街 HOLLYWOOD STREET

地址：忠孝東路四段45號2樓(台北SOGO忠孝館 2F)

交通：捷運忠孝復興站

服務專線：02-27780369

座位數：96位

外帶：無

營業時間：

平日及例假日11:00~21:30

例假日前一天11:00~22:00

預約方式：inline、電話預約

訂位 https://inline.app/booking/-MK8ETS3n42ybDxBX3Yn:inline-live-1/-MK8ETb4CdG5855d7wpw?language=zh-tw