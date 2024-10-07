想裝高解析度無線網路攝影機來監控、防盜，又想方便安裝的大大，自己最近接觸到內建10000mAh電池、採用磁吸底座安裝的TP-Link Tapo C425 2K QHD磁吸式電池攝影機，可能就是值得考慮的選擇。因為，這台使用星光級感光元件，提供2K QHD解析度（2560×1440），有著150度超廣可視範圍跟IP66防水防塵能力的TP-Link智慧Wi-Fi安全攝影機，不管安裝在室內或室外都可以，搭配內建的AI智慧偵測功能跟自訂偵測範圍，能確實進行監控，並且錄下清晰的影像呢！

這次拿到的這台TP-Link Tapo C425 2K QHD磁吸式電池攝影機，外盒是使用藍色跟白色做為主體顏色。

打開盒蓋，將內盒拉出來，就能看到全部物品，第一個要看的，當然就是TP-Link Tapo C425 2K QHD磁吸式電池攝影機本體了。

TP-Link Tapo C425 2K QHD磁吸式電池攝影機的錄影鏡頭是2K QHD解析度，搭配850 nm紅外線LED跟4個捕光燈，有高達15公尺的夜視錄影能力。

TP-Link Tapo C425 2K QHD磁吸式電池攝影機需要搭配TP-Link Tapo App使用，而使用行動裝置下載App，並申請好TP-Link ID進入後，就可以開始新增裝置來進行連接與設定。

Tapo App新增完成後，我就將磁吸底座直接吸附在家裡想監控區域旁的鐵製收納層架，然後再把裝了microSD記憶卡的TP-Link Tapo C425放在磁吸底座，然後調整好角度就可以開始監控了，而這比起需要使用電源的攝影機，在安裝部分真的是相對方便，並且更有彈性呢！

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