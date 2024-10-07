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台灣｜桃園｜雲南菜老店～雲南館；三十餘年，美味依舊。（桃園美食/平鎮美食/中壢美食）

2024-10-07 11:28:00 快樂雲 人氣：67
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窩客好文

快樂雲

發表篇數：478篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

雲南館
phone03-4608287
place桃園市平鎮區平東路39號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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台灣｜桃園｜雲南菜老店～雲南館；三十餘年，美味依舊。（桃園美食/平鎮美食/中壢美食）
桃園 雲南館

來到桃園中壢之後，才知道原來在龍崗這一帶有不少雲南滇緬的小店；

記得十多年前剛來到中壢時，

當時認識的新朋友兔兔還帶我們來「雲南館」嚐鮮；

印象中的食物很特別，且美味......

不過，當年我似乎未能記錄下這間店，

後來憑著模糊的印象，終於又找到了這間店～雲南館

IMG_0534

雲南館

官網：https://yunnanrestaurant.com/

雲南館菜單

地址：324桃園市平鎮區平東路39號

電話：034608287

營業時間：10:30–14:30、16:30–21:00

店休日：星期三

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據說，這可是當地人私藏的美味店，

雖說店開在非熱門的區域，

但生意可都是相當不錯呦

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多年後，有次我們無意經過，趕緊記錄下來，

後來我們又來吃過幾此，

之前還帶台北來的好朋友來吃；

點了雙人套餐，每道菜都不踩雷，好吃極囉！

那日，我想說皮皮很久沒吃了，

所以我們就去吃嚕。

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雲南館食物的口味與龍崗自己所曾吃過的略有不同，

據說，這裡以酸、辣的口感為特色，著名的菜色有蕎頭炒肉末、大薄片等，

酸辣雞是熱門招牌，雲南煎餃和月亮蝦餅也十分可口，有泰國菜的風味。

招牌牛干巴炒飯，雲南的牛肉乾，配上特殊的香料提味，讓炒飯色香味俱全；

另有脆皮鍋燒貼，皮薄料多.....

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我們今天二人吃飯，點了雲南館的兩人套餐950元再加上10%服務費

哇！吃得好飽，好....滿足

今日套餐裡頭有：紫蘇梅汁、涼拌大薄片、檸檬皮蛋、月亮蝦餅、

脆皮鍋燒貼、過橋米線、腐乳高麗菜、雲南甩餅＋糯米粑粑。

紫蘇梅汁搭配今日料理還錯，

不過倒也是有點甜（笑）

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桃園 雲南館 涼拌大薄片

涼拌大薄片，自己平時不太敢吃肥肉、豬頭皮，

因雲南館的薄切得相當好，入口時爽脆剔透卻不顯肥膩，自己還挺喜歡的；

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上桌時香氣十足，醬汁做得相當不錯，

搭配上豆酥、花生、香菜...是一道相當開胃的菜。

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桃園 雲南館 檸檬皮蛋

檸檬皮蛋，這道菜也是意外的美味；

自己平時不愛吃皮蛋，但加上店家特調的醬汁與滿滿的香菜，

變得超級美味，酸酸甜甜，辣香滋味，真是太....美味了！！

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這個醬汁應該是近期自己吃過最喜歡的醬汁，

好想去問問店家是如何做的？是否有在販售呢？

這醬汁真是太美味嚕，我相信不管用在什麼食物，都是美味極了！！！

這道菜在夏日也是相當開胃，大推～～～

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月亮蝦餅，店家網頁還有特別介紹，

不過，我覺得這應該是今日最沒印象的食物（笑）

因為月亮蝦餅，有別家做得更好吃

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桃園 雲南館 脆皮鍋燒貼賣

脆皮鍋燒貼是店家的招牌，

也是自己喜愛的一道菜；

很特別的滋味，跟印象中的鍋貼略有些不同。

真材實料厚實的內餡，脆煎的麵衣表皮，放在炙燒的鐵板上，

上桌時還能聽到炙燒吱吱的聲響，香氣逼人；

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催人吞口水.....

配上微辛辣的薑醬完美提引出內餡的鮮甜滋味，

食材簡單的美味，輕易地滿足味蕾的慾望；

嗯，真是太...美味嚕

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桃園 雲南館 過橋米線

過橋米線

先上桌的是要放入的食材，有菜（裡頭有豬肝）、肉、米線、腐皮...，

後來才端上一鍋熱騰騰的湯底；

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趁著湯頭正滾的時候把食材下鍋之後，

就能準備吃米線嚕

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在吃的時候，如果覺得味道不夠的話，

可以再加入店家提供的免費手工泡菜哦！！

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腐乳高麗菜

這口味也跟熟悉的不太一樣，但也是美味；

加上豬肉一起拌炒味道很香，可是口味還挺重的，

對了，這豬肉也處理的不錯，

讓我愛吃豬肉的我也吃好幾片，

這道菜也超下飯的呦！！

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桃園 雲南館 雲南甩餅＋糯米粑粑

雲南甩餅＋糯米粑粑

雲南館的甩餅做得很不錯，自己挺喜歡的，

淋上煉乳的甩餅，入口超級酥脆，

明知道很罪惡，熱量超級高的，

但還是讓人一口接著一口停不下來呀！！

（以前我還會另外打包一份外帶）

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糯米粑粑看起來似乎不怎麼可口（笑）

是用黑糯米做的，將搗碎的糯米下鍋油炸後，

撈起之後再灑上糖粉，吃起來外脆內軟，

入口後讓我想起了麻糬，有點黏牙；

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餅、糯米粑粑特別的雲南甜點來收胃，

結束了一頓完美的晚餐，真是太幸福嚕！！

雲南館店內環境挺有復古感（其實是古吧？！）

想試試不同的雲南菜的朋友們，可別錯過嚕！！

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.............................吃喝玩樂，沒有終點

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