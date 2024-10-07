



桃園 雲南館

來到桃園中壢之後，才知道原來在龍崗這一帶有不少雲南滇緬的小店；

記得十多年前剛來到中壢時，

當時認識的新朋友兔兔還帶我們來「雲南館」嚐鮮；

印象中的食物很特別，且美味......

不過，當年我似乎未能記錄下這間店，

後來憑著模糊的印象，終於又找到了這間店～雲南館。

雲南館

官網：https://yunnanrestaurant.com/

雲南館菜單

地址：324桃園市平鎮區平東路39號

電話：034608287

營業時間：10:30–14:30、16:30–21:00

店休日：星期三

據說，這可是當地人私藏的美味店，

雖說店開在非熱門的區域，

但生意可都是相當不錯呦

多年後，有次我們無意經過，趕緊記錄下來，

後來我們又來吃過幾此，

之前還帶台北來的好朋友來吃；

點了雙人套餐，每道菜都不踩雷，好吃極囉！

那日，我想說皮皮很久沒吃了，

所以我們就去吃嚕。

雲南館食物的口味與龍崗自己所曾吃過的略有不同，

據說，這裡以酸、辣的口感為特色，著名的菜色有蕎頭炒肉末、大薄片等，

酸辣雞是熱門招牌，雲南煎餃和月亮蝦餅也十分可口，有泰國菜的風味。

招牌牛干巴炒飯，雲南的牛肉乾，配上特殊的香料提味，讓炒飯色香味俱全；

另有脆皮鍋燒貼，皮薄料多.....

我們今天二人吃飯，點了雲南館的兩人套餐950元再加上10%服務費，

哇！吃得好飽，好....滿足

今日套餐裡頭有：紫蘇梅汁、涼拌大薄片、檸檬皮蛋、月亮蝦餅、

脆皮鍋燒貼、過橋米線、腐乳高麗菜、雲南甩餅＋糯米粑粑。

紫蘇梅汁搭配今日料理還錯，

不過倒也是有點甜（笑）

桃園 雲南館 涼拌大薄片

涼拌大薄片，自己平時不太敢吃肥肉、豬頭皮，

因雲南館的薄切得相當好，入口時爽脆剔透卻不顯肥膩，自己還挺喜歡的；

上桌時香氣十足，醬汁做得相當不錯，

搭配上豆酥、花生、香菜...是一道相當開胃的菜。

桃園 雲南館 檸檬皮蛋

檸檬皮蛋，這道菜也是意外的美味；

自己平時不愛吃皮蛋，但加上店家特調的醬汁與滿滿的香菜，

變得超級美味，酸酸甜甜，辣香滋味，真是太....美味了！！

這個醬汁應該是近期自己吃過最喜歡的醬汁，

好想去問問店家是如何做的？是否有在販售呢？

這醬汁真是太美味嚕，我相信不管用在什麼食物，都是美味極了！！！

這道菜在夏日也是相當開胃，大推～～～

月亮蝦餅，店家網頁還有特別介紹，

不過，我覺得這應該是今日最沒印象的食物（笑）

因為月亮蝦餅，有別家做得更好吃

桃園 雲南館 脆皮鍋燒貼賣

脆皮鍋燒貼賣是店家的招牌，

也是自己喜愛的一道菜；

很特別的滋味，跟印象中的鍋貼略有些不同。

真材實料厚實的內餡，脆煎的麵衣表皮，放在炙燒的鐵板上，

上桌時還能聽到炙燒吱吱的聲響，香氣逼人；

催人吞口水.....

搭配上微辛辣的薑醬完美提引出內餡的鮮甜滋味，

食材簡單的美味，輕易地滿足味蕾的慾望；

嗯，真是太...美味嚕

桃園 雲南館 過橋米線

過橋米線

先上桌的是要放入的食材，有菜（裡頭有豬肝）、肉、米線、腐皮...，

後來才端上一鍋熱騰騰的湯底；

趁著湯頭正滾的時候把食材下鍋之後，

就能準備吃米線嚕

在吃的時候，如果覺得味道不夠的話，

可以再加入店家提供的免費手工泡菜哦！！

腐乳高麗菜

這口味也跟熟悉的不太一樣，但也是美味；

加上豬肉一起拌炒味道很香，可是口味還挺重的，

對了，這豬肉也處理的不錯，

讓我愛吃豬肉的我也吃好幾片，

這道菜也超下飯的呦！！

桃園 雲南館 雲南甩餅＋糯米粑粑

雲南甩餅＋糯米粑粑

雲南館的甩餅做得很不錯，自己挺喜歡的，

淋上煉乳的甩餅，入口超級酥脆，

明知道很罪惡，熱量超級高的，

但還是讓人一口接著一口停不下來呀！！

（以前我還會另外打包一份外帶）

糯米粑粑看起來似乎不怎麼可口（笑）

是用黑糯米做的，將搗碎的糯米下鍋油炸後，

撈起之後再灑上糖粉，吃起來外脆內軟，

入口後讓我想起了麻糬，有點黏牙；

用甩餅、糯米粑粑特別的雲南甜點來收胃，

結束了一頓完美的晚餐，真是太幸福嚕！！

雲南館店內環境挺有復古感（其實是古吧？！）

想試試不同的雲南菜的朋友們，可別錯過嚕！！

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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