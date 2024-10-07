|桃園 雲南館
來到桃園中壢之後，才知道原來在龍崗這一帶有不少雲南滇緬的小店；
記得十多年前剛來到中壢時，
當時認識的新朋友兔兔還帶我們來「雲南館」嚐鮮；
印象中的食物很特別，且美味......
不過，當年我似乎未能記錄下這間店，
後來憑著模糊的印象，終於又找到了這間店～雲南館。
雲南館
官網：https://yunnanrestaurant.com/
地址：324桃園市平鎮區平東路39號
電話：034608287
營業時間：10:30–14:30、16:30–21:00
店休日：星期三
據說，這可是當地人私藏的美味店，
雖說店開在非熱門的區域，
但生意可都是相當不錯呦
多年後，有次我們無意經過，趕緊記錄下來，
後來我們又來吃過幾此，
之前還帶台北來的好朋友來吃；
點了雙人套餐，每道菜都不踩雷，好吃極囉！
那日，我想說皮皮很久沒吃了，
所以我們就去吃嚕。
雲南館食物的口味與龍崗自己所曾吃過的略有不同，
據說，這裡以酸、辣的口感為特色，著名的菜色有蕎頭炒肉末、大薄片等，
酸辣雞是熱門招牌，雲南煎餃和月亮蝦餅也十分可口，有泰國菜的風味。
招牌牛干巴炒飯，雲南的牛肉乾，配上特殊的香料提味，讓炒飯色香味俱全；
另有脆皮鍋燒貼，皮薄料多.....
我們今天二人吃飯，點了雲南館的兩人套餐950元再加上10%服務費，
哇！吃得好飽，好....滿足
今日套餐裡頭有：紫蘇梅汁、涼拌大薄片、檸檬皮蛋、月亮蝦餅、
脆皮鍋燒貼、過橋米線、腐乳高麗菜、雲南甩餅＋糯米粑粑。
紫蘇梅汁搭配今日料理還錯，
不過倒也是有點甜（笑）
|桃園 雲南館 涼拌大薄片
涼拌大薄片，自己平時不太敢吃肥肉、豬頭皮，
因雲南館的薄切得相當好，入口時爽脆剔透卻不顯肥膩，自己還挺喜歡的；
上桌時香氣十足，醬汁做得相當不錯，
搭配上豆酥、花生、香菜...是一道相當開胃的菜。
|桃園 雲南館 檸檬皮蛋
檸檬皮蛋，這道菜也是意外的美味；
自己平時不愛吃皮蛋，但加上店家特調的醬汁與滿滿的香菜，
變得超級美味，酸酸甜甜，辣香滋味，真是太....美味了！！
這個醬汁應該是近期自己吃過最喜歡的醬汁，
好想去問問店家是如何做的？是否有在販售呢？
這醬汁真是太美味嚕，我相信不管用在什麼食物，都是美味極了！！！
這道菜在夏日也是相當開胃，大推～～～
月亮蝦餅，店家網頁還有特別介紹，
不過，我覺得這應該是今日最沒印象的食物（笑）
因為月亮蝦餅，有別家做得更好吃
|桃園 雲南館 脆皮鍋燒貼賣
脆皮鍋燒貼賣是店家的招牌，
也是自己喜愛的一道菜；
很特別的滋味，跟印象中的鍋貼略有些不同。
真材實料厚實的內餡，脆煎的麵衣表皮，放在炙燒的鐵板上，
上桌時還能聽到炙燒吱吱的聲響，香氣逼人；
催人吞口水.....
搭配上微辛辣的薑醬完美提引出內餡的鮮甜滋味，
食材簡單的美味，輕易地滿足味蕾的慾望；
嗯，真是太...美味嚕
|桃園 雲南館 過橋米線
過橋米線
先上桌的是要放入的食材，有菜（裡頭有豬肝）、肉、米線、腐皮...，
後來才端上一鍋熱騰騰的湯底；
趁著湯頭正滾的時候把食材下鍋之後，
就能準備吃米線嚕
在吃的時候，如果覺得味道不夠的話，
可以再加入店家提供的免費手工泡菜哦！！
腐乳高麗菜
這口味也跟熟悉的不太一樣，但也是美味；
加上豬肉一起拌炒味道很香，可是口味還挺重的，
對了，這豬肉也處理的不錯，
讓我愛吃豬肉的我也吃好幾片，
這道菜也超下飯的呦！！
|桃園 雲南館 雲南甩餅＋糯米粑粑
雲南甩餅＋糯米粑粑
雲南館的甩餅做得很不錯，自己挺喜歡的，
淋上煉乳的甩餅，入口超級酥脆，
明知道很罪惡，熱量超級高的，
但還是讓人一口接著一口停不下來呀！！
（以前我還會另外打包一份外帶）
糯米粑粑看起來似乎不怎麼可口（笑）
是用黑糯米做的，將搗碎的糯米下鍋油炸後，
撈起之後再灑上糖粉，吃起來外脆內軟，
入口後讓我想起了麻糬，有點黏牙；
用甩餅、糯米粑粑特別的雲南甜點來收胃，
結束了一頓完美的晚餐，真是太幸福嚕！！
雲南館店內環境挺有復古感（其實是古吧？！）
想試試不同的雲南菜的朋友們，可別錯過嚕！！
.............................吃喝玩樂，沒有終點
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