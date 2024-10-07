泰國旅遊怎麼可以少了伴手禮呢？趁現在泰國免簽證，自助旅遊更加方便又自由，相信不少人來到泰國肯定想知道有什麼好吃好買的伴手禮，分享來到Big C就能一次購足的24款伴手禮，不論是餅乾、零食、用品通通有，趕緊存起來，同一天同一店家消費滿2000泰銖以上就能辦理退稅唷！

泰國Big C就像是我們的家樂福，不論是零食餅乾、生活用品、3C產品、服飾等等通通應有盡有，如果在泰國的時間不多，想要一次搜羅所有品項，那麼Big C就是個不錯的選擇，其他像是Lotus超市、7-11便利商店、屈臣氏等等也可以買到泰國限定商品唷！！

來到Big C肯定要專攻零食餅乾區啦！！泰國物價便宜，零食當伴手禮CP值超高，以下就來分享必買清單吧！！

泰國必買清單

一、CHATRAMUE BRAND手標牌泰茶

CHATRAMUE BRAND手標牌泰茶總共有四種顏色

黃色是手標泰式綠茶、紅色是手標泰式紅茶經典口味，金色是手標泰式紅茶茶味比較濃郁，綠色則是泰式綠奶茶，除了有罐裝外也有袋裝，當伴手禮也非常合適

紅色經典口味是最常看到的，當伴手禮最不會出錯～

也有推出隨身包，三合一的即溶包，有泰式奶茶與泰式綠奶茶，很適合送辦公室同事～

二、Bento魷魚片

Bento魷魚片肯定要入手，泰國都是辣魷魚片，很適合當伴手禮和下酒菜，光是辣度就有7款，從藍到紫辣度各有不同，如果你討厭那個人可以買紫色的當伴手禮，保證辣到哭

個人的辣度只能到綠，紅色的還得配啤酒慢慢吃才行，重點是魷魚片薄又輕，完全不佔行李空間和重量，當伴手禮既便宜又不失荷包

三、辣味魷魚絲

這款辣味魷魚絲就比較少見，紅色跟橘色款都是辣味，尺寸不同而已，淺粉色是韓式辣味，深粉色是BBQ辣味，真的很適合當下酒菜～

四、小老闆海苔

小老闆海苔真的是必買之一，這可是泰國前五大暢銷零食之一，有海苔捲以及片狀，雖然台灣也有賣，但這裡口味更多

五、泰國皇家牛乳片

相信大家對這包裝一點都不陌生，牛奶含量高達70%，濃醇香的牛奶片最適合買給小朋友吃～

六 、泰國皇家蜂蜜

泰國的龍眼蜂蜜也是必買的伴手禮之一，軟管條狀不論是自己吃或送禮都很方便

七 、Pocky跟Pretz

Pocky和Pretz都是GLICO的旗下品牌，一個是甜口味，另一個是鹹口味，有不少當地限定的口味，像是Pretz有泰式酸辣口味，也很適合當伴手禮

八 、老大哥花生

老大哥花生是會越吃越涮嘴的零食之一，一般口味有原味、辣味、哇莎米口味，罐裝的是泰國限定的椰奶口味，還有袋裝青綠色的哇沙米口味～

九 、芒果乾、山竹果乾、椰肉乾、紅毛丹果乾

泰國除了芒果乾必買外，太果盛產的紅毛丹果乾、若竹果乾、椰絲乾也都可以試試

十 、冬蔭酸辣湯腰果

濃郁的泰式酸辣口味的腰果，酸酸辣辣口味相當特別

十一 、Mag Mag還魂梅

泰國的特色零食之一，用新鮮青梅製作，口感酸甜酸甜，不過酸也不會甜膩，很適合當零食也相當開胃解膩

十二 、Tasto鹹蛋黃洋芋片

鹹香涮嘴的鹹蛋黃洋芋片，這也是泰國暢銷洋芋片之一～

十三 、SOD咖啡

SOD咖啡是 100% 泰國阿拉比卡咖啡，生長於清邁海拔 1,000 至 1,400 公尺的山區，喜歡咖啡的很適合買咖啡豆回家試試，粉色是中烘焙咖啡、黃色是淺烘焙咖啡

十四 、泰式香料

有經常在煮菜的人，就很適合搜集各種泰式香料，口味繁多且齊全，喜歡泰式料理可是買肖料回家自己煮唷！！

十五 、榴槤糖、榴槤果乾、榴槤餅乾

榴槤控來到泰國必吃的水果之王“榴槤”，可以購買榴槤糖、榴槤果乾、榴槤餅乾，喜歡榴槤產品可以買來試試

十六 、Propoliz蜂膠噴霧

喉嚨卡卡的舒緩好物～

十七 、泰國燕窩

泰國的白蘭氏燕窩也受到不少人歡迎，選用泰國的優質燕窩，是日常保健最佳的美容聖品

十八 、Soffell防蚊噴霧

夏天最多的就是蚊子，一年四季都是夏天的泰國，蚊子更是多，隨身攜帶防蚊噴霧更是必須，泰國防蚊第一品牌就是Soffell的防蚊噴霧，有三種香味，綠色是香茅味、橘色是橘子味、手上粉色則是玫瑰味，也有分大小罐～

十九 、ZAM BUK草藥膏

泰國居家必備的ZAM BUK草藥膏，有點像曼秀雷敦的萬用膏，蚊蟲叮咬、提神都可以使用

二十 、POY-SIAN 八仙薄荷棒

這款薄荷棒在泰國幾乎每人一支，使用薄荷與數種天然草本精油配方，提神醒腦超方便，這款有吸鼻器及薄荷油的雙用功能，雖有六種顏色，不過成分都是一樣的唷！！

二十一、泰國Siang pure 上標油

泰國百年老字號的Siang pure上標油，也是泰國居家的必備品～

二十二、虎牌酸痛膏

虎牌也是百年的老品柴，經典系列產品有虎油、虎標萬金油、晚金油軟膏、虎標貼布、虎牌藥膏等等，相信不少人都看過～

二十三、Snake Brand蛇牌爽身粉

很適合夏天濕悶熱的季節使用，吸汗乾爽，也能撒在鞋內去味，有玫瑰、薰衣草、海洋三種香味

不想要撒爽身粉，也有涼感噴霧，根本是夏天消暑的好物啊！！

二十四、泰國 Breezy 多功能草本香膏

這款香膏在泰國也相當受歡迎，是設計師香氛品牌，使用天然精油製作，擦起來清新又好聞，有檸檬草、薄荷、百合、蝶豆花、薑等香味～

雖然很多品項在台灣也買得到，不過都到泰國玩了，在泰國當地買還可以退稅更划算超值，也有很多在台灣買不到的伴手禮，價錢也都很便宜，很容易不小心就失手，就分享給大家這些泰國好物與零食，讓大家能參考唷！！

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