屏東開車走訪大M朋友的斜槓甜點店「沐上甜點」，位於屏東縣長治鄉，內用區尚在裝潢中，未來開放後，大家玩屏東又有一家休息吹冷氣的好去處啦～（目前以接預購訂單為主，文末會放上他們的粉專、IG與價目表，大家想吃可以詢問店家！）

當初斜槓做甜品店的動機：

她說：「先生的外公是開餅舖的，雖然出生後外公就沒做了，但可能是血脈影響(XD)從小就很喜歡自己動手做吃的，長大之後原本要讀餐飲科，走跟外公一樣的路，但是家人強烈反對只好當作興趣，閒暇時間做給家人朋友吃。沒想到跟我交往之後，發現原來我也有個咖啡廳夢，雖然我既不會做甜點也不會煮咖啡，只是單純喜歡咖啡廳的環境&愛吃，但有什麼關係呢~」

（興趣真的是最好的衝力，原本什麼都不會的她，現在準備考取丙級烘焙了！）

▼目前預計規劃一二樓皆有內用座位。

▼朋友小孩之無處安放的腳腳～軟萌好可愛！

▼巷弄間很安靜，空氣也很好，可以走走。

▼預定的瑪德蓮，散熱中。

┃提拉米蘇┃

目前僅提供現場販售。

奶油輕盈清爽，蛋糕整體咖啡味不重，反而巧克力香氣為多，是小朋友也會喜歡的提拉米蘇口味！

▼藍柑橘汽水，清爽的蔚藍色，看到都覺得涼爽了！

▼炎熱天氣喝汽水～舒爽，氣泡最讚！

┃巴斯克乳酪蛋糕┃

芝麻/甜橙/原味

┃芝麻巴斯克┃

香醇芝麻醬比例很高，重乳酪滑順中帶著芝麻細粒的口感，外觀相當樸實，但內在卻是有底蘊的濃厚滋味，是一款吃了才恍悟的內涵型蛋糕！（樸素的芝麻巴斯克：請給我一個讓你驚艷的機會）

朋友說芝麻巴斯克用的芝麻醬是冷壓方式製作，沒有任何額外添加物；乳酪蛋糕的部分材料用優格去做替代，也可以減輕身體負擔，而且更清爽好吃。

┃甜橙巴斯克┃

居然是用新鮮的甜橙果肉！甜美香氣給了蛋糕幸福的氛圍，酸甜橙汁也對口味相當加分，巴斯克屬於重乳酪蛋糕，通常吃到後面容易膩口，但甜橙在此扮演了絕佳的清新配角，與濃郁綿密的奶油乳酪配合絕妙。（小m帶回給爸媽吃，兩人居然一口氣解決一半以上…驚呆了，隔天當然就沒了！）

┃原味巴斯克┃

喜歡乳酪的濃、香、滑，那必定會喜歡這款原味巴斯克，表面是一層漂亮的焦糖色，往下是綿細的金黃色重乳酪蛋糕，極高的奶油乳酪比例，整體鹹香綿密不會過分甜膩，搭配無糖茶飲或咖啡更棒。

▼掌心版的巴斯克，如果擔心六吋一整顆份量太多，或是想簡單送伴手禮或彌月禮，這個四吋挺適合的～

┃瑪德蓮蛋糕┃

伯爵柑橘/焦化奶油

鬆軟溼潤～吃在嘴裡的甜度恰到好處，鼻間充盈著伯爵紅茶香與淡淡柑橘香，另一款則是經典的香濃奶油。

▼小巧貝殼一顆，用來送禮精緻，吃起來也小小一顆很恰好。

┃義式脆餅┃

蔓越莓果乾/柑橘果乾

口感非常酥脆，應該是十倍脆的卡滋卡滋吧！很適合泡牛奶，或是學學義大利人沾一沾咖啡的經典吃法。

┃沙布列鑽石餅┃

核桃/可可杏仁

口感酥但鬆，甜味與奶油比例剛剛好，一旦吃了一塊，就會是一直想再拿一塊的唰嘴！

（拍照中...大M克制不住蠢蠢欲動的大拇指與食指，一直吃只好一直補）

┃巧克力磅蛋糕┃

香甜巧克力蛋糕體中混合著苦甜巧克力豆，總得來說就是巧克力控最愛的雙重巧克力！加上擁有磅蛋糕的扎實份量，這時再來一杯香醇熱拿鐵，簡單愜意下午茶誕生～

（磅蛋糕提供客製化口味，可以和店家討論，喜歡吃鹹口也不是問題）

▼感謝他們熱情招待～最後拿了好多好多甜點回家，甜點控心花怒放！

最後準備離開時也聊到他們對未來規劃：目前做的甜點都是自己家人喜歡吃的品項，自從女兒開始吃副食品後，也想把自然、無多餘添加的甜點帶給更多小朋友，讓爸爸媽媽們減輕準備的負擔；此外身邊的長輩們也遇到了喜歡甜食卻需要忌口的情況，所以也在研究符合他們身體可以接受的好吃甜點。

期待他們推出更多新品！在屏東鄉間有這樣一家甜點店來享受慢活，也是一種幸福呢！

┃店家資訊┃

店名：沐上甜點

地址：屏東縣長治鄉繁昌村中正路6之1號

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100076561785357

IG：https://www.instagram.com/mushang_61/

＊為保證品質穩定，皆採用黑貓低溫宅配，運費160元，單筆同地址滿2500元免運。

＊所有品項皆使用發酵奶油，除了風味上比較豐富之外，也對有乳糖不耐的人們友好。

價目表：

┃巴斯克乳酪蛋糕┃

芝麻：六吋$890；四吋$375

甜橙：六吋$670；四吋$280

原味：六吋$570；四吋$240

┃沙布列鑽石餅┃

核桃：140g/包，$165

可可杏仁：140g/包，$175

┃義式脆餅┃

蔓越莓果乾：140g/包，$150

柑橘果乾：140g/包，$150

┃瑪德蓮蛋糕┃

焦化奶油：$40/顆

伯爵柑橘：$40/顆

┃巧克力磅蛋糕：$350/條，淨重450g

┃提拉米蘇：$150/份，暫僅提供現場販售