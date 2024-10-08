高雄住宿推薦｜康橋商旅六合夜市七賢館，緊鄰捷運美麗島站、六合夜市，入住享免費下午茶、宵夜、早餐自助百匯！！

一間好的旅店不只是提供多元化的住宿選擇，緊鄰商圈的便利性也是一大重點！ 康橋商旅六合夜市七賢館 給旅客一個舒適整潔的環境以外，還有戶外綠意庭園區，不只是可以給旅人一個放空的環境，還提供入住旅客下午茶、宵夜以及早餐，可說是CP值相當高的高雄飯店！

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康橋商旅全館自2024年起，因應減塑政策，不主動提供一次性備品！

康橋商旅六合夜市七賢館位在高雄新興區同愛街上，開車的朋友直接設定康橋商旅六合夜市七賢館即可抵達。搭乘大眾交通工具的朋友，從高雄火車站步行約10分鐘，且七賢館距離捷運美麗島站11號出口步行約6分鐘，可說是相當便利。尤其到 六合夜市 只要走路５分鐘就能到呢，可說是在康橋商旅吃完宵夜後，最佳散步地點。

康橋商旅六合夜市七賢館設有地下停車場，且是平面車位相當好停放，就連休旅車也沒問題！

停好車即可直接搭電梯到一樓大廳，電梯內會將每個樓層地點標示清楚，以便利旅客尋找！

康橋商旅六合夜市七賢館大廳有整區的舒適沙發，可讓旅客在人多Check in時稍作休息，且櫃台人員相當親切又熱情。

一樓大廳有公共電腦可以使用唷！

很喜歡這綠意的戶外區，感覺冬天來入住就很適合在這一區喝咖啡放空。

康橋咖啡館早上7點30到下午3點營業!! 在入住後亦可再這邊享受免費點心，這一區的桌子還有提供插座唷! 很適合臨時要辦公的商務客。

康橋商旅每日下午3點～晚上10點提供房客免費點心，有咖啡、茶包、古早味餅乾、冰淇淋、茶凍、飲料…等都可免費無限享用，非房客使用需付350元。

滿滿的古早味餅乾任你拿，以不浪費為原則喔!

Ｓ真的很誇張，趁我在辦理入房時，就立馬往冰淇淋區去覓食了！！

茉莉綠茶果凍

咖啡、茶包

不能喝咖啡的朋友，下午茶也有提供柳橙汁唷！

我們真的是為了吃來住康橋商旅（笑），每一間康橋提供的餅乾零食會稍微的不同唷！但咖啡、冰淇淋等通通一定會有，所以我家Ｓ表示，要將康橋商旅每一分店都給他住上一輪XD

自助洗衣房(一樓)，免費提供旅人們使用洗衣機、烘衣機，且就連洗衣網、洗衣粉、熨斗，都幫你準備好！康橋商旅也是親子友善飯店，有提供奶瓶消毒鍋，也可事先預約澡盆唷！！

我們當日是入住精緻四人房，有著9.1坪的溫馨空間，2張雙人床。很喜歡房間的簡約裝潢及色系，有著沉穩緩慢的寧靜感與悠然自在的文青感，姊妹還不忘在房裡拍照且貼心的夜燈設計，讓我們半夜不用摸黑上廁所或看小孩是否有摔下床都很棒XD 查詢房價及空房： 易遊網訂房優惠

床墊舒適、枕頭高低嘟嘟好、被子也很溫暖，讓我們三大一小睡得很舒服，隔天一早滿滿的體力繼續玩樂。

床頭旁也有插座，躺著追劇邊充電超方便！且每一盞燈的開關上都會標示好是頭燈、還是書桌燈等等～

房間內的角落還有一張小沙發，買食物回來房間，多人一起吃也不用通通坐在床上更方便。

我們的房間位於１５樓的高樓層，在房裡透過窗戶眺望出去，遼闊的天空讓人有好心竟！

電視機前也有一長桌，不只是可以當化妝台亦可當書桌使用，上頭還有個燈超棒！出門在外就是需要有張桌子，不管是擺放啥都很方便！

最底下是冰箱，如果有到六合夜市買水果回來，先放冰箱冰一下再吃更讚！！這邊還有礦泉水、熱水瓶、茶包、咖啡、杯子樣樣有！

靠近浴室的玄關處有個衣櫃，可以掛衣服跟外套，還有TESCOM負離子吹風機及洗衣袋！

提供的TESCOM高效速乾負離子吹風機，讓人完全不用擔心洗髮後要花很多時間吹頭髮囉！

乾濕分離的浴室有淋浴間、浴缸等，且浴室與房間的隔閡中有設計了一大片玻璃，如果是情侶入住很浪漫，但如果是朋友間入住也無須擔憂，上頭有簾子可以拉下來唷！

淋浴間有花灑可以好好SPA一下，提供山茶花系列沐浴用品，連潤絲精都幫大家準備好！

衛浴提供的還是免治馬桶、且洗手台上還有洗面乳及身體乳。

最大的驚喜就是今晚入住的精緻四人房有浴缸、有浴缸！！小孩看到一整個大喊我要玩水，且採用透光的窗戶，想要再享受點就是泡澡時還能看電視，大人在外聊天也能關注到小孩在浴缸泡澡的狀況！

小凉的行李箱內都會放上幾包溫泉粉，如果剛好遇上有浴缸的房間就可以來一場放鬆的泡澡，小朋友也可以泡得很開心～

整理好行李！下樓要去自助洗衣那將這幾天的衣服丟下去洗烘，剛好遇上一大群的學生，一問才知曉他們是來畢業旅行的！！原來康橋商旅六合夜市七賢館也是許多中南部畢業生旅行中的最佳休息住宿首選，而且也有不少國旅團也都會選擇這邊，擁有一泊三食的美名，高CP值難怪大家都愛！查詢房價及空房： 易遊網訂房優惠

康橋商旅六合夜市七賢館 自助宵夜供應時間：20:00 ~ 22:00，宵夜是在飯店二樓的雅品餐廳，這天因為畢業生團客非常的多，所以親切的櫃台在我們入住時有先告知，並請我們可以錯開時間在晚上六點的時間先來享受美味的宵夜場，所以我們就把它當晚餐來享用囉！康橋在旅客控管上真的很棒又貼心，也讓散客可以不擁擠的享受飯店內的餐點！！

二樓的雅品餐廳空間很寬暢、位子也不少，剛走進來就是擔仔麵區，宛如將台南的整個攤位移至飯店內，讓人不用到台南也能吃到在地美味呢

自己的擔仔麵自己夾，麵量菜量自己決定，夾取好就拿給工作人員，會幫你煮熟後，再依照自己喜歡乾或湯的加取配料湯頭！

想吃乾麵這邊有提供肉燥貢丸等加入，湯的也有蘿蔔高湯、丸子魚蛋等可加入麵條內。

配料有油蔥酥、芹菜、柴魚片、肉鬆等，調味醬有素蠔油、素沙茶醬、辣椒醬、蒜泥、胡椒等，自己的口味自己搭！！

如果不想要吃熱騰騰的擔仔麵，這邊也有涼麵的選擇！

用餐環境空間很舒適又乾淨，加上這時間沒啥旅客來用餐，真的很愜意。

涼拌菜、炸物、絲瓜都不容錯過！右下角是素羊肉湯很清爽好喝喔！

不能錯過的好吃蔥肉包以及現在貴森森的時蔬都要大口吃，而且今日消夜還有蘿蔔糕、菜脯蛋、香煎豆腐以及漢堡肉呢

芋頭鹹粥是小凉很推薦大家要來上一碗，那芋頭的綿密加上鹹香的粥品真的好好吃。右邊是西瓜綿鴨肉湯，對於夏日來說喝這西瓜綿的湯頭很清爽呢

當日水果有葡萄柚、柳丁以及小番茄，那小番茄深的我家小小孩的喜愛！

甜點有嫩滑的豆花亦可加紅豆、薏仁、三色椰果增添口感唷！

飲料部分都集中在一起有咖啡、茶包、氣泡飲料等。

康橋商旅 六合夜市七賢館的宵夜場更是澎湃又豐盛，除了擔仔麵以外、自製肉燥飯也沒問題，且還有燙青菜真的很棒，這天還有漢堡肉、蘿蔔糕、菜脯蛋等等呢，但我依舊少不了鹹香美味的芋頭粥啦！！

一樓的電梯口還有兩台販賣機，飲料及零食泡麵可供臨時有需求的朋友唷！

免費租借捷安特腳踏車，有腳踏車真的很便利，就算臨時想吃麥當勞也不是問題XDD

自助早餐-供應的時間是07:00~10:00，早餐位於在飯店的三樓雅饌餐廳，空間寬暢又乾淨整潔，給旅客一個用餐很棒的環境。早餐提供了各種中西式餐點，還有港式粥品，且還貼心地為吃早齋或素食者提供了一區域的素食醬菜等相當豐盛，且服務人員也會隨時留意菜色、沒了就趕快的遞補! 我們當日因為有不少畢業生團客，所以旅店有特別建議我們在早上八點後再來用餐會更舒適，這一點真的很貼心，會讓人流分配的較好，且也不會讓散客覺得擁擠的用餐環境。查詢房價及空房： 易遊網訂房優惠

對於吃早齋或吃素的朋友來說住康橋商旅真的很棒，早上的素食餐點也不少，除了吐司麵包以外，還有清粥小菜、時蔬等熟食類唷！！

少不了多款的生菜沙拉、堅果、沙拉醬自由搭配！

豆漿、肉包、牛奶麥片等

麵包類有吐司、小餐包以及可頌，現場也有不少搭配的果醬。

港式粥品的配料肉鬆、皮蛋、蔥花、辣油、胡椒、雲吞脆片以及蛋絲，全來一輪滋味更有層次唷！！不喜歡吃港式的也有提供清粥小菜。

左邊的餐點素食者也可以吃的蒸地瓜、炒菇以及醬菜，右邊的青菜類也不少唷！！

康橋商旅 六合夜市七賢館早餐除了有牙齒肉圓以外，更多了不少港式點心以及紅油炒手。左下的蒸時蔬吃素的朋友也可以安心吃喔！

習慣吃米飯的朋友，現場也有不少下飯的料理及美味湯品喔！

想不到吧！除了滿滿的熟食以外，還有甜點鮮奶酪、焦糖烤布蕾。

早餐水果有葡萄柚、芭樂、小番茄以及蘋果。

咖啡、茶想喝啥自己來！比較特別的是咖啡部分、一旁有提供榛果糖漿可以自己來杯榛果咖啡唷！

沒有團客的擁擠，你看看現場環境，大家都很悠閒的在聊天吃早餐，這就是平日旅程的愜意。

我們三大一小的早餐就是如此澎湃，且吃完又繼續下一輪呢

每次到康橋商旅入住最期待的就是百匯自助早餐，且一定要來碗港式粥品，加上滿滿的肉鬆、蛋絲、雲吞脆片、皮蛋、蔥花以及少許辣油拌勻後吃，那層次風味滿溢在嘴內的口感，真的吃完就有滿滿的精神繼續下一個旅程！

康橋商旅 六合夜市七賢館

電話：07-2885588

地址：高雄市新興區同愛街30號

官網： 康橋商旅 六合夜市七賢館

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入住／退房時間：下午３點／中午１２點

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