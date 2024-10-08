億家具批發倉庫屏東店是一個融合當地特色與現代設計的家居展示空間，進入這裡您會被溫馨且舒適的氛圍所包圍，門市的佈局既實用又富有美感，服務人員親切的態度讓人好安心。這裡的每一件家具都巧妙地展示了精湛工藝和高雅設計，無論是舒適的沙發還是時尚的衣櫃、餐桌椅，都能讓人感受到家的溫暖和品味。

說到億家俱它在家居業界相當有名氣，除了家具床墊系列商品深受顧客們喜愛之外；目前全台灣北中南總共有14間直營門市，離島澎湖馬公也能遇見億家俱，還有億家俱在日本大阪有一間分店，MIT家具產業能夠進軍海外市場，真的相當不簡單。

接著就讓西莉亞與大家分享億家具批發倉庫屏東店，屏東門市結合了設計美學和實用性，會讓人對每一件家具充滿期待喔。

｜億家具批發倉庫 屏東店-地理位置｜

西莉亞簡單分享億家具批發倉庫屏東店停車資訊，屏東店的店門口有數個停車位供客人使用，要是停滿的話，只要沒有畫紅線的路邊，都可以路邊臨停，可謂相當便利。

｜億家具批發倉庫 屏東店-整體外觀｜

位於屏東市華富路上的億家具批發倉庫屏東店，門市招牌相當醒目，這裡展示各種類家具及擺設，維持億家俱一貫的設計感及典雅風格，從各式不同功能的床墊、寢具、沙發、餐廳、臥室家具及家居擺設琳琅滿目應有盡有！

▼屏東市-億家具批發倉庫屏東店。整體外觀

｜億家具批發倉庫 屏東店-一樓家具展間｜

億家具批發倉庫屏東店一樓家具展間，屏東店主要展示各種客廳、臥室、餐廳、書房..等各式家具，不同於其它億家俱門市，屏東店一樓展間空間相當寬敞，各種家具應有盡有，絕對可以滿足顧客的家居需求。

我們進入屏東門市沒多久，服務人員就走過來親切地與我們打招呼，參觀過程當中只要有任何問題，都能夠即時專業解答，並給予選購家具的相關建議，當天真的非常感謝服務人員的熱情款待。

▼億家具批發倉庫屏東店一樓家具展間，整體室內空間規劃的很棒，實品展示區以及品項超齊全，這可讓西莉亞每次逛億家俱門市，都有一股衝動好想將門市的家具通通買回家..(笑)

▼億家具批發倉庫 屏東店。一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 屏東店。一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 屏東店。一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 屏東店。一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 屏東店。一樓家具展間

｜億家具批發倉庫 屏東店-飲料、餅乾、膠囊咖啡免費招待｜

每一間億家俱門市寵愛客人總是不手軟，億家具批發倉庫屏東店依舊有提供各種口味的餅乾零食、膠囊咖啡，鋁箔包飲料、礦泉水，門市通通免費招待給客人享用。

▼億家具批發倉庫 屏東店。飲料、餅乾、膠囊咖啡免費招待

▼億家具批發倉庫 屏東店。飲料、餅乾、膠囊咖啡免費招待

▼億家具批發倉庫 屏東店。飲料、餅乾、膠囊咖啡免費招待

▼億家具批發倉庫 屏東店。飲料、餅乾、膠囊咖啡免費招待

▼億家具批發倉庫 屏東店。一樓家具展間

▼億家具批發倉庫屏東店一樓家具展間整體面積相當寬敞，圖中的門隔開總共分成前後空間，接著西莉亞就先從展間後半段開始分享囉！

▼億家具批發倉庫 屏東店。一樓家具展間

▼億家具批發倉庫屏東店一樓家具展間後半段，各式不同功能的床墊、寢具、沙發、餐廳、臥室家具及家居擺設琳琅滿目應有盡有！

｜億家具批發倉庫 屏東店-巴特4尺中島櫃｜

這一組巴特4尺中島櫃，尺寸寬120×深60×高95CM，巴特中島櫃不僅僅具有實用功能，還有時尚簡約設計風格，讓家居生活增添美觀和有趣。這組中島櫃組合包括一個吧台桌和一個多功能收納餐櫃，它的黑色仿石面和刷白木紋設計相當時尚。

▼億家具批發倉庫 屏東店。一樓家具展間-巴特四尺中島櫃

｜億家具批發倉庫 屏東店-凱特L型沙發｜

實木骨架+貓抓布的凱特L型沙發，尺寸寬260×深126×高85CM，分別有凱特單人座、雙人座、三人座及四人座，可訂製沙發，這一款沙發使用特殊的貓抓布，適合有小孩或寵物的家庭。這種布料容易清潔整理，小污漬只需輕輕擦拭即可，另外厚實柔軟靠背與腰靠讓使用者倚靠時更加舒適，沙發整體也相當具有造型感。

▼阿諾帕瑪品牌的名床系列。品牌以其高品質和舒適的床墊而聞名，讓您輕鬆享受一夜好眠。Arnold Palmer 阿諾帕瑪系列多款床墊，品牌每一款都經過精心設計，以提供最佳的睡眠體驗。不論您們喜歡硬床、軟床，還是中等硬度的床墊，Arnold Palmer 都有得選擇。

｜億家具批發倉庫 屏東店-BIRKIN 磁晶鈦正三線 1080 獨立筒床墊｜

這一款民宿指定款BIRKIN 磁晶鈦正三線1080獨立筒床墊是一款高端床墊，通常以舒適性、支撐力和健康功能著稱。這款床墊結合了幾種技術與材料，提升睡眠品質，獨立筒設計採用1080顆獨立筒彈簧系統，每個彈簧獨立運作，能夠提供均勻的支撐，降低翻身時的干擾，特別適合需要更高穩定性的使用者。

另外這一款床墊適合追求高端舒適性及長期健康支持的消費者；如果您在尋找睡眠質量的提升，它是一個值得考慮的選擇。

▼億家具批發倉庫 屏東店-一樓家具展間。床組、床墊系列

▼億家具批發倉庫 屏東店-一樓家具展間。床組、床墊系列

▼億家具批發倉庫 屏東店-二樓家具展間。床組、床墊尺寸介紹

▼這一組化妝台設計功能性強，有多個抽屜和分隔空間，可以方便地存放和分類各種美容用品。不同風格的化妝台可以為空間增添不同的氛圍，無論是浪漫、現代還是典雅，都能成為臥室中最大的亮點，另外還增設USB充電座，這讓手機不離身的朋友使用上更加便利。

▼這一組化妝鏡台組著重於收納設計，依需求客製化。居然還可以再加裝插座孔、USB孔設計，全部都可以客製化服務，盡量滿足每一位消費者的需求。

｜億家具批發倉庫 屏東店-杏仁系列衣櫃組合｜

說到臥室系列，除了床墊、床組之外，不可或缺的收納空間非衣櫃莫屬，尺寸合適的衣櫃能節省空間的浪費，這一款杏仁系列衣櫃內的分隔及收納設計，有多樣化選擇可客製化，衣櫥收納功能更會影響使用上的舒適度及收納效果，對於超喜愛買衣服的西莉亞來說，擁有一座收納方便的衣櫥真的相當重要。

｜億家具批發倉庫 屏東店-水晶7尺衣櫃｜

這一款木心板的衣櫥著重於收納設計，不論是衣櫃深度、層板、掛架、抽屜設計都可以專屬設計客製化，讓臥室空間可以發揮出最大坪效。除了基本的存放功能，現代衣櫥還可能集成其他功能，如鏡子、照明、內置掛鉤等，這些附加功能使衣櫥更加實用，方便日常使用。

▼億家具批發倉庫 屏東店-日式2.5尺三抽衣櫃

▼億家具批發倉庫 屏東店-佛雷德L型系統衣櫃

▼億家具批發倉庫 屏東店-佛雷德L型系統衣櫃

▼億家具批發倉庫 屏東店-丹麥6尺衣櫃

｜億家具批發倉庫 屏東店-里約L型沙發含扶手檯｜

這一組里約L型沙發含扶手檯的材質是實木骨架+實木腳+涼感布，可以訂製，依照客製化可分成里約一人座、二人座、三人座、扶手檯及頭枕。這是一款實用且時尚的家具，有著多功能設計與舒適度，L 型沙發非常適合角落擺放，能夠最大化利用空間，適合小至中型客廳，提供充足的座位空間，同時兼具現代感。

另外沙發含有扶手檯設計，通常可以用來放置小物件，如飲料、書籍、或手機..等。扶手檯可以增添便利性和實用性，讓客廳更具功能性。扶手檯設計有USB充電座，這讓現代人手機不離手來說更加便利。這一款沙發適合注重居家空間靈活度與舒適度的人，扶手檯的設計也提升了沙發的實用性，使其成為兼具美觀與功能的家具選擇。

▼億家具批發倉庫 屏東店-里約L型沙發含扶手檯

▼億家具批發倉庫 屏東店-里約L型沙發含扶手檯

▼億家具批發倉庫 屏東店-里約L型沙發含扶手檯

▼一樓家具展間化妝櫃上面，說明著加購服務，可以加裝沙發扶手USB充電插座，要是有需求，也可以現場洽詢門市服務人員。

▼億家具批發倉庫 屏東店-卡爾四人座+腳椅，材質：實木骨架/貓抓皮

▼億家具批發倉庫 屏東店-LIZ四人座功能型沙發，材質：實木骨架/貓抓布

▼億家具批發倉庫 屏東店-琪恩三人海灣沙發，材質：實木骨架/亞麻布

｜億家具批發倉庫 屏東店-萊納三人滑軌沙發｜

萊納三人滑軌沙發材質為實木骨架+貓抓布。這是一款結合現代設計與高機能性的家具，適合追求舒適與實用的家庭。滑軌沙發的特色是可以調整座椅的深度或角度。透過滑軌系統，消費者可以輕鬆滑動沙發座椅，根據需求調整坐姿，提升舒適度。這對於希望能夠自由切換坐姿或半躺休息的使用者來說特別便利。

除了作為一般的沙發使用，萊納滑軌沙發還能變身為躺椅，讓用戶可以半躺休息，享受更休閒的時光。萊納三人滑軌沙發適合那些尋求可調節舒適性且具現代美感的家庭，是一款結合實用與設計的多功能沙發選擇。

▼億家具批發倉庫 屏東店-萊納三人滑軌沙發

▼億家具批發倉庫 屏東店-萊納三人滑軌沙發

▼億家具批發倉庫屏東店的沙發、不論是尺寸、布料、顏色、材質，通通都可以客製化訂做，儘管挑選專屬於自己居家風格的沙發家具。這裡的沙發布料選擇樣式相當多元，可以挑選自己喜歡的面料顏色，還可以實質觸摸布料的質感喔。

▼億家具批發倉庫 屏東店-一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 屏東店-一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 屏東店-一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 屏東店-狀元電器櫃+餐櫃，材質：木心板/黑砂鐵腳/耐磨貼皮 不可訂製

▼億家具批發倉庫 屏東店相當貼心，家具展間都可以看見皮尺，也提供給顧客方便丈量傢俱尺寸。

｜億家具批發倉庫 屏東店-百合玄關屏風櫃｜

百合玄關屏風櫃是一款結合屏風與收納功能的玄關家具，兼具裝飾性與實用性，常見於現代或中式風格的家居設計。這款玄關櫃以屏風為設計核心，屏風不僅能夠作為分隔空間的功能性家具，營造典雅、寧靜的氛圍，也兼具視覺上的美感。

玄關屏風櫃通常結合收納功能，設有櫃門或抽屜，可用來存放鞋子、鑰匙、包包或日常出入門口的物品。這樣的設計不僅提升了收納空間實用性，還能保持玄關區域的整潔。至於在一些風水設計中，玄關屏風櫃還具備阻擋外界煞氣直衝住宅的功能，保持室內能量流動平衡。

▼億家具批發倉庫 屏東店-百合玄關屏風櫃

▼億家具批發倉庫 屏東店-柚木北歐書櫃，材質：柚木實木

▼柚木北歐家具系列是一個結合天然材質與北歐極簡風格的家具系列，既重視功能性，也注重設計的簡約美感。柚木家具的天然質感與北歐風的簡潔設計非常適合打造溫馨、舒適的客廳氛圍。無論是沙發、茶几還是電視櫃，都能讓空間顯得寧靜和諧。

柚木是一種高品質的硬木，具有卓越的耐久性和抗潮性，適合長期使用的家具。柚木具有溫暖的金棕色，隨著時間的推移會形成獨特的自然光澤，使家具展現出古典與現代相結合的風采。

▼億家具批發倉庫 屏東店-玄武三人座木椅，材質：撒格花梨木

｜億家具批發倉庫 屏東店-多多岩板伸縮茶几｜

有著木心板+岩板材質的多多岩板伸縮茶几是一款結合現代設計與實用功能的家具，特別適合現代居家空間的靈活需求。岩板是一種新型的高科技材質，具有耐刮、耐高溫、抗污等特點，非常適合日常家居使用。

伸縮功能是這一款茶几的最大亮點之一，茶几的桌面可以根據需求進行調整，適應不同的空間或場合。當家中需要更多桌面空間時，可以輕鬆擴展茶几；而不需要時，則可以縮回節省空間。作為客廳的中心家具，這款茶几非常適合與沙發區搭配，提供休閒、放置飲料、零食等的功能。

▼億家具批發倉庫 屏東店-多多岩板伸縮茶几

▼億家具批發倉庫 屏東店-多多岩板伸縮茶几

▼億家具批發倉庫 屏東店-一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 屏東店-博士導圓書桌，材質：木心板/黑砂鐵腳

｜億家具批發倉庫 屏東店-電動牛皮沙發躺椅｜

電動牛皮沙發躺椅是一款結合舒適、現代科技與高級材質的高級家具，適合追求極致舒適和奢華的使用者。沙發使用高品質的牛皮，觸感柔軟且富有彈性。牛皮具有自然的光澤與透氣性，使用時間越久，皮革會形成獨特的光澤和質感，提升整體奢華感。

電動沙發躺椅的功能是可以通過電動控制調整靠背的角度以及腳踏的高度。這使得消費者能根據需求輕鬆調整姿勢，無論是坐姿、半躺還是完全躺下，都能找到最舒適的位置。

電動牛皮沙發躺椅非常適合放置於客廳、家庭影院或書房，作為一張休閒椅，可以在家中享受劇院般的舒適感。它也適合作為個人空間的放鬆家具，特別適合那些需要工作後放鬆或午睡的人士。

▼億家具批發倉庫 屏東店-電動牛皮沙發躺椅

▼億家具批發倉庫 屏東店-電動牛皮沙發躺椅，材質：絨布/織紋布/亞麻布

▼億家具批發倉庫 屏東店-電動牛皮沙發躺椅，材質：絨布/織紋布/亞麻布

▼億家具批發倉庫 屏東店-電動牛皮沙發躺椅，材質：絨布/織紋布/亞麻布

▼億家具批發倉庫 屏東店-電動牛皮沙發躺椅，材質：絨布/織紋布/亞麻布

▼億家具批發倉庫 屏東店-一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 屏東店-一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 屏東店-一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 屏東店-一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 屏東店-一樓家具展間

｜億家具批發倉庫 屏東店-陽光餐廚櫃系列｜

陽光餐廚櫃系列是一款專為現代家庭設計的多功能廚房與餐廳收納櫃，結合了實用性與美觀性，為家居環境帶來更多便利與舒適感。該款設計簡潔大方，線條俐落，色彩多為淺色系，如白色、淺木色，搭配明亮的光感，讓空間顯得更加寬敞、透亮。

這些設計能夠輕鬆融入現代、北歐或簡約風格的居家空間。櫃子常採用木材或木紋貼皮材料，讓櫃子看起來更具溫暖感，為餐廳和廚房營造出放鬆、舒適的氛圍。

▼億家具批發倉庫 屏東店-陽光餐廚櫃系列

▼億家具批發倉庫 屏東店-陽光餐廚櫃系列

▼億家具批發倉庫 屏東店-彩色收納櫃，材質：木心板

▼這一款超彈力座墊辦公椅，有著加強式高密度成形泡棉坐墊，除了適合辦公室使用之外，也是深受玩線上遊戲的朋友們喜愛，即使擺放在展間角落依舊好吸睛，畢竟需要長時間久坐，那不如投資一張能夠坐起來舒適的辦公椅，從事行政工作的西莉亞覺得相當值得投資。

▼這一款提爾休閒旋轉椅，材質則為實木骨架+鐵腳，結合了時尚設計與實用功能，為室內空間增添一種獨特的舒適感和靈活性。提爾休閒旋轉椅的主要特色是其旋轉底座，能夠實現360度自由旋轉，方便使用者輕鬆轉向不同方向，無論是在休閒區、書房，還是辦公空間，都非常實用。

提爾休閒旋轉椅在設計上非常注重人體工學，椅背和座椅的弧度符合人體自然曲線，能夠提供良好的支撐，讓使用者坐感舒適。

▼億家具批發倉庫 屏東店-星星折疊餐椅，材質：橡膠木實木

▼億家具批發倉庫 屏東店-一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 屏東店-一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 屏東店-伊芙掛衣全身鏡，材質：實木

億家具批發倉庫屏東店的服務人員專業且親切，會根據顧客的需求提供專業建議和設計方案，幫助顧客找到最適合自己家的產品。億家具批發倉庫屏東店是一間集美學與實用於一體的場所，讓每位顧客都能找到心儀的家居方案，重點是全館商品打六折，這麼棒的優惠還不趕緊把握，南台灣的朋友們要是有家具需求，西莉亞誠摯推薦億家具批發倉庫屏東店喔！

億家具批發倉庫 屏東店

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電話｜08-7326413

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