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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

2024-10-08 17:20:05 Fresa芙芮莎 人氣：80
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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：575篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 東區

造訪商家：

老潮派鑄鐵鍋燒（台南生產店）
place台南市東區生產路488號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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2024.08.28

台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

 
 
 
 

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

台南鍋燒意麵市立醫院附近美食老潮派鑄鐵鍋燒.
終於邁出高雄插旗台南，首間店座落在東區生產路上.
很有異國風橘色門面超顯眼，有鍋燒界愛馬仕之稱！
更是榮獲２０２４高雄鍋燒麵大賞比賽，二個大獎.
榮獲「網路票選人氣第一名」及決賽「最佳賣相獎」.
新品鍋燒湯頭持續研發，每次用餐都讓味蕾有新記憶.

 

台南鍋燒意麵「老潮派鑄鐵鍋燒」數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

內容目錄

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老潮派鑄鐵鍋燒│台南店│餐廳外觀

老潮派鑄鐵鍋燒，台南首間分店，位於東區生產路上.
鄰近台南機場、台南市立醫院，周邊安靜都是住宅區～
門面橘色系外觀很搶眼.
門口可停機車，汽車有路邊停車格.
宣傳標語更是打著「鍋燒界的愛馬仕」.
看得令人不免會心一笑！

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

老潮派鑄鐵鍋燒│台南店│室內環境

走入室內，先是長長廊道，擺放二人桌.
最末才是用餐區，以四人桌位為主.
進來左邊就是點餐櫃台，有提供椅子可以等待休息.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

初次用餐，等待時間，就來看看牆面的鍋燒介紹.
真的是一間店比一間店強大！

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

 

還能看到嚴選食材、精心熬煮，湯頭熬煮研發.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

裡面的用餐座位很多，還滿適合多人一起聚餐！

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

餐具和面紙都在自助櫃區，自由取用.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

老潮派鑄鐵鍋燒│台南店│菜單品項

每次來用餐都有新品湯頭、炸物、飲料.
人都很期待每一次來老潮派鑄鐵鍋燒用餐.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

 

超過十種鍋燒湯頭自由選擇.
搭配白飯及五種麵體，變化出多款風味.
還能加購起司、雞蛋、雙倍麵.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

除了鍋燒，還有各式炸物點心、飲品、潮派布丁.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

背面菜單有超值優惠套餐、雙人套餐.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

點了叻沙湯頭、青花椒湯頭，搭配意麵，是我最愛的組合！
以及五香雞翅、蘋果醋飲、潮派布丁.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

叻沙意麵

每次吃鍋燒系列都愛配上傳統意麵.
老潮派鑄鐵鍋燒最浮誇的鍋燒擺 盤.
上桌就讓人驚呼，手機先吃絕對的.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

 

整碗鍋燒擺滿配料，看得讓人心好澎派.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

整塊炸金針菇，是老潮派鑄鐵鍋燒一大特色.
真的要趁熱吃，酥脆金針菇口感，冷了會油一點.
浸潤在湯頭中變得軟滑，口感又不一樣！

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

我最愛一上桌，就大口吃下炸金針菇，風味最好.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

鍋燒配料真的很多樣，雞蛋、玉米筍、花枝、丸子、鮮蝦、豬肉片、格仔、青菜、菇菇、豆皮等海陸食材.
而且煮得很入味，帶有叻沙獨特香氣，料多超滿足.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

可以看到配料的份量十足，豬肉片軟嫩.
花枝圈切得厚實，蛤仔也飽滿大顆.
鮮蝦的肉質脆甜，有高麗菜和青江菜.
很少鍋燒放到二種蔬菜呢！誠意十足.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

 
 

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

叻沙湯頭濃郁醇厚，真的一口接著一口很涮嘴.
大碗公的湯就喝光見底.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

青花椒意麵

喜愛辣味湯頭的很推薦青花椒湯頭，也是近期新品！

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

一樣選擇意麵，意麵吸收青花椒湯頭變得微辣，特別過癮.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

 

整碗鍋燒配料都是一樣，差別在湯頭風味.
整體擺盤賣相真的很讚！
難怪，深受客人推薦，獲得最佳賣相獎.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

我很喜歡他們家鍋燒的料都放得很多這一點.
而且幾乎都是原型食材，沒有火鍋配料搭配.
有的就是丸子和豆皮，其他都是海鮮肉片及蔬菜菇菇.
可以讓愛吃鍋燒的我們，吃得健康又均衡.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

這樣滿滿的海鮮食材，光是用看得讓人食慾大開！

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

有點半熟的雞蛋，帶點濃稠狀蛋黃.
裹上意麵香，濃郁很順口.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

意麵口感軟滑有Ｑ勁，吸收湯頭微辣帶香，特別爽口.
青花椒湯底算是中小辣度，有著獨特青花椒香，味道清香很迷人.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

 

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

可以看到使用得熬煮湯底的食材哦！

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

五香雞翅

外皮炸得金黃酥脆，肉質細嫩多汁，趁熱吃飽滿肉汁，完全不乾澀！

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

 

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

潮派布丁

餐後甜點一定要點，內用限定潮派布丁.
紮實度還挺夠的，帶有軟綿口感.
有著濃濃蛋香，配上苦甜焦糖入口，層次豐富.
幸福指數往上加分！

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

上面還有插上老潮派的小卡！

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

 

蘋果醋飲

這次點的二款湯頭都是重口味.
搭配蘋果醋飲，是新品飲料哦！
選用杯子款也很有質感.
微酸刺激舌尖，口感清爽，喝起來暢快無比.

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食

超過十種鍋燒湯頭，每天一款，也要吃上大半月！
每次都有新品湯頭，讓人充滿期待感～
用餐時間生意超好，內用外帶都很熱鬧.
建議提早電話訂餐，才不用辛苦等待哦！

【老潮派鑄鐵鍋燒（台南店）】
時間：11：00～14：30│17：00～21：30
電話：（06）267-8123
粉絲團：老潮派-鑄鐵鍋燒專門店
地址：台南市東區生產路488號
（１４ＡＵＧ２４│美食分享文）

台南市東區台南鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足│生產店│東區美食台南吃什麼？小吃、餐廳！

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台南鍋燒推薦【老潮派鑄鐵鍋燒（台南店）】有停車場嗎?

沒有，路邊停車.

台南市立醫院附近美食【老潮派鑄鐵鍋燒（台南店）】哪些菜色?

主要推薦鍋燒！搭配白飯或是麵食，還有各式炸物點心、醋飲飲品、潮派布丁.

台南機場附近美食【老潮派鑄鐵鍋燒（台南店）】推薦新品?

叻沙意麵、青花椒意麵，意麵可換其他白飯或麵食.
 
評分者：Fresa
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評論分數
4.8

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