前幾天路過四平商圈，中午沒吃午餐，順便在附近覓食了一下，發現一家「臥籠包子舖」，包子饅頭口味好多，有沒看過的哈爾濱排骨包也太特別，也有冷凍包子饅頭可以直接買回家，口味真的很不賴，但就是小顆了點不夠塞牙縫。看了一下他們家的FB，是以天然酵素製作的包子饅頭，剝皮辣椒包還在星宇航空的貴賓室裡提供過喔，感覺很厲害！

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臥籠包子舖 營業資訊

臥籠包子鋪

評分： / 4.6

/ 4.6 地址：104台灣台北市中山區伊通街121號( 地圖 )

電話：02 2500 7669

營業時間

星期一: 07:00 – 18:30,

星期二: 07:00 – 18:30,

星期三: 07:00 – 18:30,

星期四: 07:00 – 18:30,

星期五: 07:00 – 18:30,

星期六: 07:00 – 18:30,

星期日: 休息

星期一: 07:00 – 18:30, 星期二: 07:00 – 18:30, 星期三: 07:00 – 18:30, 星期四: 07:00 – 18:30, 星期五: 07:00 – 18:30, 星期六: 07:00 – 18:30, 星期日: 休息 FB

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

臥籠包子舖 位置｜環境

臥籠包子舖位於伊通街上，斜對面就是四平街商圈，早上七點就開始營業到下午六點，除了包子饅頭外還有賣豆漿飲料，當早餐也很適合。

臥籠包子舖 菜單

光是包子口味就多達九種，饅頭花捲五種，一常見的鮮肉包、筍包、酸菜包也有，這次點了比較特別的哈爾濱排骨包以及剝皮辣椒包。

臥籠包子舖 品項

哈爾濱排骨包

包子不大顆，裡頭包了一整塊的排骨肉，有點像是把控肉飯的控肉包在包子內一樣，還加了洋蔥增加甜味，排骨包的湯汁很多，包子皮偏薄一點，肉餡太飽滿，會覺得比例好像怪怪，排骨的口感偏柴了些。

剝皮辣椒包

吃起來微辣的剝皮辣椒包，調味個人很喜歡，綠色的碎末就是切碎的剝皮辣椒以及蔥花，吃起來是鮮肉包的味道，水嫩多汁，後勁會帶點剝皮辣椒的辣度，肉鮮味道非常新鮮，湯汁也很多，個人比較愛剝皮辣椒包多過排骨包。

平常就愛這種包子饅頭類的點心，是比較喜歡厚皮有嚼勁一點的口感，不過「臥籠包子舖」的內餡算是很有特色，剝皮辣椒包真的是深得我心，如果更大顆一點會吃得更過癮。

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