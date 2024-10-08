2024.08.30

台南巷弄隱藏版手作銅鑼燒|阿櫃日式手作銅鑼燒

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如果說到台南隱藏版的甜點，「阿櫃日式手作銅鑼燒」絕對是你不能錯過的選擇。它位於中西區的蝸牛巷，藏在巷弄中的一間小攤，從最早在永福國小對面騎樓下的腳踏車販售，到現在有了自己的小工作室，阿櫃的手作銅鑼燒陪伴了許多老顧客一路走來。我們家每次想吃銅鑼燒，第一個想到的就是阿櫃。

怎麼找到 阿櫃日式手作銅鑼燒?

怎麼找到阿櫃日式手作銅鑼燒？

說實話，第一次來找阿櫃的人可能會覺得有點難找。它位於台南市中西區的蝸牛巷裡，建議從西門路二段沙淘宮旁邊的巷子進去，一路直走到底。當你看到指示牌指向左邊，再往那個方向走，就會看到一個充滿日式造景風格的小攤，這就是阿櫃日式手作銅鑼燒的攤位啦！

阿櫃的老闆會在後方工作室裡忙著製作，當你抵達攤位時，只要輕輕搖動放在櫃檯的小鈴鐺，老闆就會出來招呼你！

這樣的服務真的很有趣又充滿人情味，我們這次是提早預訂的，報上預訂的帳號就能拿到事先準備好的銅鑼燒，既方便又不用久等。

阿櫃的銅鑼燒包裝非常日式風情，和風紙袋裡裝著一顆圓鼓鼓、軟Q的手作銅鑼燒，光看就讓人食指大動！

今天我們開箱了三款不同的口味：赤銅鑼燒 $55、抹銅鑼燒 $60，還有隱藏版的卡達拉娜焦糖 $110。其中，最經典的就是赤銅鑼燒（紅豆口味）和抹銅鑼燒（抹茶紅豆口味）。

阿櫃日式手作銅鑼燒堅持使用單純的天然食材，不添加香精或防腐劑，選用的原料包括日清低筋麵粉、上白糖、京都丸久小山園抹茶、農家蜂蜜、萬丹紅豆、楓糖和麥芽糖，每一個細節都精心把關，就是要讓大家吃到最純粹的日式甜點。

赤銅鑼燒 $55

阿櫃的招牌口味「赤銅鑼燒」內餡選用萬丹紅豆，熬煮得軟綿中還保有顆粒感，真材實料不用多說，每一口都能感受到飽滿的紅豆餡料，甜而不膩。雖然對某些人來說可能稍微偏甜，但搭配一杯無糖茶，剛剛好！

抹銅鑼燒 $60

抹銅鑼燒的抹茶餡則是使用來自京都丸久小山園的高品質抹茶，茶香濃厚中帶著一點微苦，和紅豆餡的甜味結合，簡直是絕配！

特別版-卡達拉娜-焦糖 $110

這次還嘗試了隱藏版的「卡達拉娜焦糖」，這款銅鑼燒內餡是焦糖布丁，還能吃到焦糖的顆粒感，帶點微苦的焦糖味道大人應該會很喜歡，不過我姪子就說有點苦，不太合他的口味。這也讓我發現，小朋友的喜好跟大人果然不太一樣呢！（笑）

阿櫃除了赤銅鑼燒和抹銅鑼燒這兩款經典口味之外，也會不定期推出隱藏版口味，讓你每次來都有新驚喜！阿櫃每日限量手作，數量有限，想吃的朋友記得提早預訂，詳細菜單和預訂方式可以到阿櫃的官方社群查看。

當日菜單 & 預訂，詳見>>> 阿櫃日式手作銅鑼燒

官網公告-預訂注意事項：

0、請直接訊息>>阿櫃日式手作銅鑼燒

1、預訂採Po文後收到訊息先後

2、阿櫃只有一人.有訊息會回覆比較慢.請耐心等待

3、預訂請留下取貨人貴姓、聯絡電話、大約取貨時間

5、每日每種口味都有預訂額度，額滿就收單，也會修改已滿單狀態

6、阿櫃大部份都一人接單、收訊息，製作，包裝，販售，採買，可能回覆速度沒有那麼快及準確，希望大家多體諒包含

手作品質與數量都會盡量好好兼顧

限時動態偶爾會有快閃消息

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