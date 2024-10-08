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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 咖哩意識~運河旁的美味咖哩店!乾咖哩超好吃!

咖哩意識~運河旁的美味咖哩店!乾咖哩超好吃!

2024-10-08 21:35:00 沾墨點落 人氣：289
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：678篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

咖哩意識3.0
phone09-08924277
place台南市中西區環河街100號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/phpuOzRdO

咖哩意識~運河旁的美味咖哩店!乾咖哩超好吃!

許久之前就聽朋友推薦過這家，
今天總算吃到啦

運河旁的咖哩店〖咖哩意識〗

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看似小巧的一家店、可內部挺寬敞明亮的。

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素色簡約的外觀對照裡頭
水泥冷色的清爽工業風

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加上一扇圓窗映出河邊樹影的風光明媚、
讓人看著心情就很好

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《菜單》

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♦︎午餐：〖唐揚雞咖哩飯〗
~當然加個歐姆蛋

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除了蛋香很是契合咖哩外、
重點是花形蛋包在視覺上
有著增加食物美味感受的能力

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唐揚雞大塊且炸的皮酥肉嫩。

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而咖哩醬也是相當醇厚濃郁，
香料層次感挺豐富的、但又不會過重，
剛吃一口就瞬間開胃！下飯

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再加上滑嫩滑嫩的歐姆蛋香、更好吃啦
（而且歐姆蛋裡似乎還有著絲絲奶香誘人？）

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♦︎晚餐：〖乾炒辣肉咖哩飯〗+（歐姆蛋）

比較少見的乾式咖哩。
必須說看起來比湯咖哩更誘人！
（我愛乾的❤）

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不僅看著像肉燥、吃著也很像！

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濃濃肉味兒加上因收乾而更加濃縮
的咖哩辛香以及鮮明辣意~
（辣度偏高、但很刺激食慾!）

整個味蕾感受非常的飽滿豐盈!
比吃肉燥飯還滿足！再來一盤也行。

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（拌入歐姆蛋的好處就是、
 讓這辣香吃起來更為滑順圓潤❤）

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♦︎〖炸蝦〗（單點）

從牙齒傳來的酥香脆燙加上蝦肉彈感很讚！

味道與份量感十足~在沾點美乃滋更好吃

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店名：咖哩意識

電話： 0908 924 277

地址：台南市中西區環河街100號

營業時間:11：00-20：00中間不休息
(休假參考臉書ig)

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沾墨點落

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