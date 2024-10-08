



咖哩意識~運河旁的美味咖哩店!乾咖哩超好吃!

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許久之前就聽朋友推薦過這家，

今天總算吃到啦❤

運河旁的咖哩店〖咖哩意識〗

看似小巧的一家店、可內部挺寬敞明亮的。

素色簡約的外觀對照裡頭

水泥冷色的清爽工業風

加上一扇圓窗映出河邊樹影的風光明媚、

讓人看著心情就很好❤





《菜單》





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♦︎午餐：〖唐揚雞咖哩飯〗

~當然加個歐姆蛋❤





除了蛋香很是契合咖哩外、

重點是花形蛋包在視覺上

有著增加食物美味感受的能力❤





唐揚雞大塊且炸的皮酥肉嫩。

而咖哩醬也是相當醇厚濃郁，

香料層次感挺豐富的、但又不會過重，

剛吃一口就瞬間開胃！下飯❤





再加上滑嫩滑嫩的歐姆蛋香、更好吃啦❤

（而且歐姆蛋裡似乎還有著絲絲奶香誘人？）





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♦︎晚餐：〖乾炒辣肉咖哩飯〗+（歐姆蛋）

比較少見的乾式咖哩。

必須說看起來比湯咖哩更誘人！

（我愛乾的❤）





不僅看著像肉燥、吃著也很像！





濃濃肉味兒加上因收乾而更加濃縮

的咖哩辛香以及鮮明辣意~

（辣度偏高、但很刺激食慾!）

整個味蕾感受非常的飽滿豐盈!

比吃肉燥飯還滿足！再來一盤也行。





（拌入歐姆蛋的好處就是、

讓這辣香吃起來更為滑順圓潤❤）





♦︎〖炸蝦〗（單點）

從牙齒傳來的酥香脆燙加上蝦肉彈感很讚！

味道與份量感十足~在沾點美乃滋更好吃❤





店名：咖哩意識

電話： 0908 924 277

地址：台南市中西區環河街100號

營業時間:11：00-20：00中間不休息

(休假參考臉書ig)