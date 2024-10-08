咖哩意識~運河旁的美味咖哩店!乾咖哩超好吃!
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許久之前就聽朋友推薦過這家，
今天總算吃到啦❤
運河旁的咖哩店〖咖哩意識〗
看似小巧的一家店、可內部挺寬敞明亮的。
素色簡約的外觀對照裡頭
水泥冷色的清爽工業風
加上一扇圓窗映出河邊樹影的風光明媚、
讓人看著心情就很好❤
《菜單》
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♦︎午餐：〖唐揚雞咖哩飯〗
~當然加個歐姆蛋❤
除了蛋香很是契合咖哩外、
重點是花形蛋包在視覺上
有著增加食物美味感受的能力❤
唐揚雞大塊且炸的皮酥肉嫩。
而咖哩醬也是相當醇厚濃郁，
香料層次感挺豐富的、但又不會過重，
剛吃一口就瞬間開胃！下飯❤
再加上滑嫩滑嫩的歐姆蛋香、更好吃啦❤
（而且歐姆蛋裡似乎還有著絲絲奶香誘人？）
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♦︎晚餐：〖乾炒辣肉咖哩飯〗+（歐姆蛋）
比較少見的乾式咖哩。
必須說看起來比湯咖哩更誘人！
（我愛乾的❤）
不僅看著像肉燥、吃著也很像！
濃濃肉味兒加上因收乾而更加濃縮
的咖哩辛香以及鮮明辣意~
（辣度偏高、但很刺激食慾!）
整個味蕾感受非常的飽滿豐盈!
比吃肉燥飯還滿足！再來一盤也行。
（拌入歐姆蛋的好處就是、
讓這辣香吃起來更為滑順圓潤❤）
♦︎〖炸蝦〗（單點）
從牙齒傳來的酥香脆燙加上蝦肉彈感很讚！
味道與份量感十足~在沾點美乃滋更好吃❤
店名：咖哩意識
電話： 0908 924 277
地址：台南市中西區環河街100號
營業時間:11：00-20：00中間不休息
(休假參考臉書ig)