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【台中東勢】東奇早點｜在地人早餐推薦！招牌台灣漢堡、蔥大餅大推。東勢必吃銅板價傳統中式早餐 - 貪吃猴的幻想

2024-10-08 23:09:00 貪吃猴 人氣：45
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窩客好文

貪吃猴

發表篇數：721篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

東奇早點
phone04-2587 8739
place台中市東勢區三民街73號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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【台中東勢】東奇早點｜在地人早餐推薦！招牌台灣漢堡、蔥大餅大推。東勢必吃銅板價傳統中式早餐 - 貪吃猴的幻想

東奇早點東勢早餐推薦。是說東勢賣大餅類的早餐店生意都很不錯，像是老祖灌蛋餅阿玉早點還有這間東奇早點東奇早點營業至今已經超過50年，是許多在地人都推薦的老店，充滿創意的台灣漢堡、山東蔥大餅、春捲、水煎包都相當熱賣。每一樣都只要銅板價還很好吃，東勢早餐店這間一定要收藏起來！

東奇早點
地址:台中市東勢區三民街73號
電話:04 2587 8739
時間:05:00–10:00(周一休息)
粉專:請點我

東奇早點在哪裡?

【台中東勢】東奇早點｜在地人早餐推薦！招牌台灣漢堡、蔥大餅大推。東勢必吃銅板價傳統中式早餐 - 貪吃猴的幻想

東奇早點就位在東勢熱鬧的三民街上，剛好上次吃的阿婆炒麵也在附近，這次就來換換口味，這家可說是許多東勢在地人都推薦的早餐店

東奇早點環境介紹

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很低調簡約的店面，開了幾十年依然維持得很乾淨，店內少數幾個座位，剛好沒人就來這裡坐著吃吧~

東奇早點菜單價位

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物價上漲現在還能看到20、30元的早餐真的不多了，東奇早點原本做餅起家，後來轉型早餐店，各式餅類、燒餅油條、水煎包都是大家的最愛

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【台中東勢】東奇早點｜在地人早餐推薦！招牌台灣漢堡、蔥大餅大推。東勢必吃銅板價傳統中式早餐 - 貪吃猴的幻想

早點每天新鮮出爐，整個早餐店瀰漫著大餅、蔥花的香氣，聞著聞著都餓了

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台灣漢堡

【台中東勢】東奇早點｜在地人早餐推薦！招牌台灣漢堡、蔥大餅大推。東勢必吃銅板價傳統中式早餐 - 貪吃猴的幻想

店家研發的台灣漢堡挺有創意，類似水煎包+蛋的組合，加上甜辣醬看似簡單卻很美味

起司大餅

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新品上市起司大餅，餅皮蓬鬆柔軟，其中夾帶著濃郁的起司餡，鹹甜交融好滋味

春捲、水煎包

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【台中東勢】東奇早點｜在地人早餐推薦！招牌台灣漢堡、蔥大餅大推。東勢必吃銅板價傳統中式早餐 - 貪吃猴的幻想

春捲跟水煎包也是許多人必吃，裡面包的是高麗菜、冬粉等餡料，脆甜爽口，加上Q彈有勁的餅皮吃來口感相當不錯

蔥花捲

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用烤的蔥花捲真的是意外的好吃，撕開柔軟的餅皮，裡面是蔥跟胡椒，又香又棉非常好吃，可以自己加點辣椒上去也很搭喔

鹹豆漿

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他們家的鹹豆漿比較大眾都能接受口味，很有料還吃的到油條，有些人還喜歡加點辣椒進去拌，整體吃起來更香更夠味

店家資訊

東奇早點
地址:台中市東勢區三民街73號
電話:04 2587 8739
時間:05:00–10:00(周一休息)
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評分者：貪吃猴
評論分數
5.0



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