東奇早點，東勢早餐推薦。是說東勢賣大餅類的早餐店生意都很不錯，像是老祖灌蛋餅、阿玉早點還有這間東奇早點。東奇早點營業至今已經超過50年，是許多在地人都推薦的老店，充滿創意的台灣漢堡、山東蔥大餅、春捲、水煎包都相當熱賣。每一樣都只要銅板價還很好吃，東勢早餐店這間一定要收藏起來！

東奇早點

地址:台中市東勢區三民街73號

電話:04 2587 8739

時間:05:00–10:00(周一休息)

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東奇早點在哪裡?

東奇早點就位在東勢熱鬧的三民街上，剛好上次吃的阿婆炒麵也在附近，這次就來換換口味，這家可說是許多東勢在地人都推薦的早餐店

東奇早點環境介紹

很低調簡約的店面，開了幾十年依然維持得很乾淨，店內少數幾個座位，剛好沒人就來這裡坐著吃吧~

東奇早點菜單價位

物價上漲現在還能看到20、30元的早餐真的不多了，東奇早點原本做餅起家，後來轉型早餐店，各式餅類、燒餅油條、水煎包都是大家的最愛

早點每天新鮮出爐，整個早餐店瀰漫著大餅、蔥花的香氣，聞著聞著都餓了

台灣漢堡

店家研發的台灣漢堡挺有創意，類似水煎包+蛋的組合，加上甜辣醬看似簡單卻很美味

起司大餅

新品上市起司大餅，餅皮蓬鬆柔軟，其中夾帶著濃郁的起司餡，鹹甜交融好滋味

春捲、水煎包

春捲跟水煎包也是許多人必吃，裡面包的是高麗菜、冬粉等餡料，脆甜爽口，加上Q彈有勁的餅皮吃來口感相當不錯

蔥花捲

用烤的蔥花捲真的是意外的好吃，撕開柔軟的餅皮，裡面是蔥跟胡椒，又香又棉非常好吃，可以自己加點辣椒上去也很搭喔

鹹豆漿

他們家的鹹豆漿比較大眾都能接受口味，很有料還吃的到油條，有些人還喜歡加點辣椒進去拌，整體吃起來更香更夠味

店家資訊

東奇早點

地址:台中市東勢區三民街73號

電話:04 2587 8739

時間:05:00–10:00(周一休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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