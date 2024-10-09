兩全天婦羅:基隆市仁愛區愛二路12號（仁愛市場轉角樓梯旁)，電話: 02 2424 4931，營業時間:09:00-18:00

說到「天婦羅」(小時候叫甜不辣)，很多人第一個就想到基隆。早在基隆乾麵還沒被發掘的時代，基隆廟口的甜不辣早已聲名遠播。雖然很多人會推薦基隆廟口的甜不辣，但真正懂吃的基隆人多半會告訴你——兩全這家才是經典。不僅天婦羅好吃，還有其他小吃也是大家的心頭好，像牛蒡天婦羅、吉古拉、蛋腸，還有隱藏版的燒賣，這幾樣絕對是每次來這家老攤必買的！

老攤子的位置也非常好找，就在基隆市仁愛市場裡，靠近愛二路和仁四路的交叉口。

兩全這家攤子經營了三四十年，跟著名的連珍一樣在同一條路上，離基隆廟口也不遠，逛完廟口小吃再來這裡買點當伴手禮，真的是完美行程。

兩全的天婦羅是基隆人的最愛，有兩種形狀，一種是扁平的，像高雄的黑輪，另一種是長條狀。這種長條的天婦羅通常拿來煮湯，像「菜頭滷」這種湯品，而扁狀的比較適合煎、炸或烤。

每次來，我都會忍不住買個一斤兩斤，先偷吃一塊解饞，這可是我從小陪著媽媽逛市場時養成的習慣！

牛蒡天婦羅也是我的心頭好，雖然它跟普通天婦羅的原料差不多，都是魚漿，但加了牛蒡後，味道就是特別香、特別甜。每次我買回家，總是先忍不住偷偷吃一口過癮。你要是不信，下次可以買來試試看。

基隆的吉古拉也非常有名，很多人會把它跟日本的竹輪混為一談，但兩者其實不一樣。基隆的吉古拉比較薄，口感也不一樣，早期用的魚漿主要是鯊魚肉，這也是吉古拉獨特風味的來源。竹輪則比較隨意使用各種魚肉，味道相對單一。

蛋腸是另一個基隆特產，很多人一提到火鍋就會想到蛋腸，特別是基隆人。兩全的蛋腸比較粗，口感更有彈性、耐煮，這道小吃出了基隆也很少見，但真的超好吃，是每次來必買的之一。

最後要推薦的是兩全的隱藏版——燒賣。說到基隆的燒賣，仁愛市場有不少家老店，但兩全的燒賣卻是少有人知道的秘密。老闆娘每天早晚各出籠一兩次，燒賣一出爐就被搶光，常常一包就是十幾個，不搶快就吃不到！

燒賣的特點是大小剛好，咬下去還會微微噴汁，油蔥香氣不會過重，每次我搶到燒賣都忍不住當場吃掉兩三個，真的太好吃了！

兩全天婦羅:基隆市仁愛區愛二路12號（仁愛市場轉角樓梯旁)，電話: 02 2424 4931，營業時間:09:00-18:00

不知不覺從【基隆美食懶人包】火車站．廟口小吃35攤吃到吐總整理，一舉攻略小吃、正餐、甜點（小虎吃貨團）後，又寫了50多篇我記憶中的基隆老味道。

【基隆老味道之一】六十年老店.三角窗麵擔.乾麵.餛飩湯加蛋.老基隆人才懂的平凡美味

【基隆老味道之二】老牌莊燒賣大王.七十年老店新開張.絕味燒賣湯重現江湖

【基隆老味道之三】三坑菜頭滷.基隆人才知的關東煮.菜頭.五花肉.豬軟管.豬硬管.豬肚帶.豬肺.魚漿製品全下鍋

【基隆老味道之四】阿玉炒牛肉,基隆人才懂的沙茶香

【基隆老味道之五】三沙灣麵線羹.魚漿包大腸頭.基隆限定口味麵線

【基隆老味道之六】三德沙茶牛肉麵.流浪頭汕頭炒牛肉麵的發源地.復旦路四選一.咖哩炒生腸是一絕

【基隆老味道之七】劉銘傳路一甲子基隆老味道「老店豆干包」.一次告訴你三種被台北人誤會的基隆美食.豆干包、米粉炒、魷魚羹

【基隆老味道之八】春美肉圓+進益麵線焿.田寮河畔飄香四十年不變的組合家鄉味

【基隆老味道之九】阿芬咖哩沙茶牛肉炒麵.三沙灣四十年老店

【基隆老味道之十-豬肝腸】基隆鹹湯圓豬肝腸（大觀圓）.仁愛市場一甲子老攤標配

【基隆老味道之十一】豬灶麵線羹(包大腸).基隆人才知道的祕境麵線羹.五十年三代單賣一味一年只賣兩小時

【基隆老味道之十二】基隆一甲子肉圓攤.白磚厝肉圓.肉圓配豆干包基隆的標配

【基隆老味道之十三、十四】華燈初上限定.四十年老攤:崁仔頂紅燒鰻魚羹.大麵炒.鴨蛋滷肉飯.再加碼無招牌三角鹹湯圓

【基隆的老味道之十五】老林沙茶汕頭牛肉店.流籠頭復旦路基隆沙茶咖哩牛肉一條街.三十年好滋味

【基隆老味道之十六】金龍肉焿.三沙灣美食扛霸子.羹甜湯鮮飄香四十載

【基隆老味道之十七】東家館.蔥油餅.餛飩.蛋餅基隆多得是你不知道的美食

【基隆老味道之十八】基隆五層豬腸湯.盪氣迴腸是基隆最美的平凡味.基隆多的是你不知道的美食

【基隆老味道之十九】郭家巷頭粿仔湯.七十年基隆真正巷弄美食.獨門豬眼窩肉好吃又不恐怖

【基隆老味道之二十】基隆夜市六十載老店.金茶壺八寶冬粉.一碗三種羹多重享受.魚翅肉羹嘛金讚

【基隆老味道之二十一】名古屋日式甜點.五十載港邊日式甜滋味.招牌白頭翁絕好調

【基隆老味道之二十二】順伯三輪車肉圓.西定路老肉圓攤，絕妙肉圓透芋粿好滋味

【基隆老味道之二十三】一甲子老店.洪記粿仔湯(信一路店).豬腸粥是隱藏版美食

【基隆老味道之二十四】廟口百年吳家鼎邊趖.基隆多得是你不知道的美食

【基隆老味道之二十五】謝家60年正宗古早味米漿.基隆人的下午茶.油條插米漿.站著吃嘛甘願

【基隆老味道之二十六】基隆早餐解答.素志久碳烤三明治(原九號七十年老難碳烤三明治).基隆遊子的鄉愁滋味

【基隆老味道之二十七】曾家鍋貼店.媽祖宮口(慶安宮)旁三十年老店.金黃油酥脆皮鍋貼.兩面黃極品煎包

【基隆老味道之二十八】基隆五十年絕味零食「放屁豆」.手工碳火烤豌豆.胡椒辣粉必灑

【基隆老味道之二十九】豆簽羹.廟口一甲子老店.你不知道的基隆絕品美食

【基隆老味道之三十】阿本燒賣.超大燒賣湯配廣東乾麵.基隆美食八十年來的祕密

【基隆老味道三十一】封神白斬雞.基隆七堵隱藏版白斬雞.雞湯切仔麵雙絕

【基隆老味道三十二】暖暖車站暖暖老街暖暖米粉湯.甜不辣尬冰冰粉圓豆花

【基隆老味道三十三】鐵支路邊古早味什錦麵.料滿味鮮還有大量蔬菜.暖暖老街前四十年的暖暖老滋味

【基隆老味道三十四】三沙灣五十年老店中船(翁)原汁牛肉麵,記憶中基隆牛肉麵的滋味

【基隆老味道三十五】長腳麵食.野花那有麵香深.豬腳.豆干炸.扁食湯巷弄一甲子美味火候

【基隆老味道三十六】全家福酒釀湯圓元宵.基隆名物廟口夜市五十年傳奇老店

【基隆老味道三十七】碇內二十年老麵店.黃麵.豬腳湯.絕品五花肉

【基隆老味道三十八】孝三路無名粿仔湯.四十幾年老攤.一星期四天每天一個半小時.只賣粿仔湯.滷味兩樣

【基隆老味道之三十九】貝貝貢丸麵.坎仔頂五十年老麵店.基隆宵夜靈魂處

【基隆老味道之四十】小文肉焿魯肉飯.在地飄香四十年老滋味.老闆熱心公益

【基隆老味道四十一】來來粿仔湯.四十年老店.酸菜粿仔湯配豬肚帶.基隆人的滋與味

【基隆老味道四十二】三姐妹熱炒.基隆名物一桌包.基隆散飲文化.沒在這坐下喝兩杯.別說你懂基隆

【基隆老味道四十三】基隆隱藏版好麵.德安路豆奶霞乾麵.雙蛋乾麵佐三辣椒醬配餛飩湯

【基隆老味道四十四】兩利餛飩大王.乾麵加餛飩湯七十年不變基隆味.豬心絕品

【基隆老味道四十五】林家肉圓.信義市場一甲子排隊老店.獨賣一味.一星期只賣三天.一天只賣兩小時

【基隆老味道四十六】龍門客棧麵店.基隆一甲子江湖碗.吉古拉湯獨門湯品

【基隆老味道之四十七】孝三路魷魚羹肉圓.基隆紅糟肉圓配魚漿包魷魚羹巷內到巷外飄香一甲子

【基隆老味道四十八】阿祿咖哩沙茶專賣店.流籠頭隆名物沙茶咖哩炒麵四強.炸三鮮絕品.下水湯食材豐富

【基隆老味道四十九】稻香軒.基隆一甲子乾麵餛飩湯老店.黑白切白斬雞雙絕

【基隆老味道之五十】阿華陽春麵.巷弄飄香一甲子.乾麵.扁食湯.白斬雞.隱藏版基隆味

【基隆老味道之五十一】小峨嵋川菜館.基隆一甲子老餐館.糖醋黃魚.九轉肥腸記憶中的基隆川菜味

【基隆老味道之五十二】阿忠古早麵店.巷弄的漏網麵香.獨門紅醬乾麵配三色湯.滿滿基隆味

【基隆老味道之五十三】玉山號.一甲子基隆什錦麵.隱藏版料理類卜肉香酥無骨炸排骨

【基隆老味道之五十四-信義市場第三彈】家弘米粉湯.信義市場30年老攤.湯頭濃郁.小菜豬眼.硬管.天梯黑白切

【基隆老味道之五十五】基隆散飲一條街四十年老店.遠東蚵仔煎.基隆蚵仔煎就該是這味

【基隆老味道之五十六-仁愛市場美食】櫻壽司.基隆四十年台式握壽司老攤.30元味噌湯魚肉滿滿

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