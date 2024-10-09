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宜蘭免門票景點、蘇澳景點》「砲台山風景區」是蘇澳當地人才知道的隱藏版景點，位於蘇澳灣旁的一座小山丘，海拔約三百公尺，地勢臨高踞險，山頂樹林繁茂，巨大的老榕樹非常吸睛，還有清朝古砲台遺跡。從山上可俯瞰蘇澳軍商漁三大港美景、蘇澳七星嶺、扇形火車庫。蘇澳的海景日出更是攝影的最佳取景地點。
炮台山 景點資訊
- 地點：宜蘭縣蘇澳鎮的蘇花公路旁(台9線105公里處南邊)
- 營業時間：24小時全天候開放
- 電話：無
- 門票：免門票
炮台山 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入砲台山即可到達
- 停車場：炮台山天君廟旁有附設免費停車場，開車來很方便
炮台山 歷史
清光緒十五年時，鑑於法軍曾想入侵蘇澳之故，清光緒十五年（西元一八八九年）就有遊擊鄭雲泰設砲台駐紥，清廷便在此處建立二座海防砲台和營房，便於防禦外海。今因頂上有清末砲台殘蹟，所以將這座小山丘稱之「砲台山」，目前風景區內有二座仿嘉慶二十二年鑄造的古砲供民眾觀賞
砲台山 空間環境
「砲台山風景區」位在蘇花公路旁，出宜蘭到花蓮前，可以到此休憩看風景
炮台山天君廟
我們開車上來，將車子停放在天君廟前廣場，天君廟是日據時代金刀比羅神社後改建的
香川縣的金刀比羅神社很有名，有一千多階的階梯，我們去過，非常棒的景點
金刀比羅神社祭拜的就是海神
一旁還有村民放的可愛乘涼椅，休息一下看海景
往廟口左方走上來就到了
這裏有幾棵大榕樹~~~老榕樹根盤根錯節，年代非常久遠了
不過這要是晚上來可能會想到王祖賢片中的”姥姥”
樹下有座椅可乘涼
古砲台
炮台
蘇澳七星嶺
蘇澳的七星嶺!!
可以從蘇澳冷泉旁的登山小徑上山
扇形火車庫遺跡
這裏也是台鐵碩果僅存的扇形火車頭，小時候我們都這裏幫忙推火車，幫火車調頭!!
和彰化的扇形車庫差不多意思
三澳風景
因為這裏地勢的關係，所以軍艦、商船、漁船，全都盡收眼底
這裏的三澳，蘇澳.北方澳.南方澳全都看的到
北方澳軍事重地，一般民眾是進不去的，靠近我們這岸的是商港
在右手邊延伸出去就是漁港，是漁貨進出的港口。
這裏另有一處寺廟，蘇澳砲台山靈濟寺，主祀濟公活佛
這裏的平台也好停車，只是來往天君廟與靈濟寺的道路比較狹小，會車要小心
另外，炮台山下方通往南方澳的路上也是看風景的好地方
著名的獅子會地標
20年前第一次來的紀念
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