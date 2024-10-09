位於士林夜市周邊的「士林串燒」，一靠近就可以聞到燒烤的撲鼻香氣，這裡彷彿有著魔力，吸引著夜市裡絡繹不絕的人潮。燒烤攤前排列著各式各樣的烤串，讓人垂涎欲滴。這裡沒有拘束的規矩，想吃什麼自己夾，隨心所欲地選擇，再搭配一瓶冰涼的啤酒或特調飲品，真的是夜市裡最適合三五好友小聚、享受微醺時光的地方！

士林串燒

IG:https://www.instagram.com/shilinbbq/

地址：台北市士林區文林路101巷1號

電話: 0909 555 595

訂位:https://shop.ichefpos.com/store/r-Vyi_1G/reserve

營業時間:17:00～凌晨12:30

士林串燒的店內座位並不算多，不過流動率算高，也可以接受預訂，建議可以事先預定，還可以在享受美食的同時也享受冷氣

攤位上放滿了各式新鮮食材，烤串種類繁多，從經典的雞肉串到創新的豬五花金針菇串，每一串都帶著令人食指大動的誘人感受

食材的價格也很平價，忍不住就會不小心越夾越多，每一串都想吃！這次夾的餐點如下

新鮮雞腿肉串 $35

新鮮雞胸肉串 $35

美味烤雞皮串 $35

烤Ｑ彈雞心串 $35

烤香脆雞胗串 $35

烤爆漿雞腿捲 $50

雞軟骨肉串 $35

烤頂級豬肉串 $35

烤山豬肉香腸 $50

烤培根麻糬串 $90

豬五花金針菇串 $60

番茄豬五花串 $60

烤新鮮牛肉串 $40

烤多汁小肥牛串 $45

醬香烤玉米 $45

經典烤香菇 $35

烤多汁杏鮑菇 $35

招牌香烤甜不辣 $25

香酥烤米血 $25

香酥烤米腸 $30

烤醬香日式麻糬 $35

烤酥脆豆皮 $25

烤大魷魚 $180

胡同Prime牛肉串 $60

胡同松阪豬肉串 $60

而在飲品的部分，除了啤酒以外，甚至還有提供多樣的手搖飲！造福不喝酒的朋友以及駕駛夥伴！

百香紅茶 $40

梅子可樂 $40

另外店內也很佛心的有提供沁涼的檸檬水以及麥茶可以免費享用！

無論是新鮮雞腿肉串還是美味烤雞皮串，每一口都充滿了炭火燒烤特有的香氣。雞腿肉串外酥內嫩，帶著微微的焦香，雞皮串則是肥嫩多汁，咬下去還會發出輕微的「滋滋」聲，充滿了油脂的濃郁香味！

而烤Ｑ彈雞心串和烤香脆雞胗串更是燒烤愛好者的心頭好。雞心串口感Ｑ彈有勁，淡淡的鹹香讓人忍不住一口接一口，雞胗串則是脆彈有嚼勁，每一口都讓人感受到豐富的口感變化。至於烤爆漿雞腿捲，更是一道驚喜之選，外層的雞腿肉包裹著滿滿的內餡，咬下去的瞬間，醬汁四溢，濃郁的滋味在口中綻放，讓人回味無窮。

醬香烤玉米和經典烤香菇這類蔬食選擇，同樣不容小覷。烤玉米的香甜和焦香完美結合，每一口都是甜蜜的享受。香菇的鮮美加上特製的燒烤醬料，更是讓人停不下來。

除了雞肉系列，士林串燒的豬肉和牛肉串也不容錯過。烤頂級豬肉串肉質鮮嫩，富有嚼勁，配上燒烤特製醬汁，每一口都充滿了香甜的味道。烤山豬肉香腸更是帶著獨特的炭火香，鹹香可口！

牛肉系列中，烤新鮮牛肉串和烤多汁小肥牛串也是經典中的經典。牛肉串外焦內嫩，每一口都能感受到牛肉的鮮美多汁。小肥牛串則是多汁肥美，配上微微的炭火香，讓人忍不住一串接一串。

士林串燒的特別搭配烤串也是他們的一大特色，烤培根麻糬串和豬五花金針菇串就非常值得一試。培根麻糬串是培根的鹹香與麻糬的Ｑ彈完美結合，烤得外脆內軟，鹹Ｑ交織在一起，十分好吃！另外串燒提供的調味粉個人相當推薦「青花椒粉」，不但增添風味更增添香氣，有種孜然的感覺！跟烤串相當搭！

燒烤的美味自然少不了飲品來搭配。士林串燒提供的特調飲品如百香紅茶和梅子可樂，都非常適合搭配燒烤。百香紅茶清爽解膩，帶著淡淡的水果香氣，非常適合在享用完一串串美味的燒烤後，清爽一下味蕾。而梅子可樂則是鹹甜適中，酸梅的風味中和了燒烤的油膩，讓人喝了之後非常解渴又滿足。

在士林夜市這個熱鬧的美食天堂裡，「士林串燒」絕對是不可錯過的一站。無論是想要與朋友小聚，還是單純來一場自我犒賞的深夜美食之旅，這裡都能滿足！價格平實、選擇豐富的串燒，再加上輕鬆自在的用餐氛圍，讓人在這裡度過的每一刻都充滿了歡樂和美味！以上一點心得就推薦給大家參考看看啦！