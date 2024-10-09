埔里亞標小吃部｜南投埔里小吃老饕推薦CP值很高的水餃、牛肉麵與各樣小菜

南投埔里小吃推薦亞標小吃部，在地人超推崇的埔里美食真的很威！google網路評價高達2400多則，4.3顆好評，服務好，餐點份量也大，到南投埔里前朋友就推薦這家亞標小吃部給我們，傍晚就來到這裡用餐，牛肉麵、手工水餃、各樣小菜、酸辣湯都是很推薦的必點小吃。

亞標小吃部在哪？

一到用餐時刻，埔里美食亞標小吃部就位在埔里小鎮上的育英街上。路邊有很多機車停車格，汽車則要再往前停呦！

亞標小吃部是兩間店面的用餐環境，店員不少所以用餐期間很忙碌，想要用餐建議可以離峰時刻在來訪～看著不停手的工作人員，一直不斷地在打包外帶的，一袋接著一袋的往外提走～生意無敵之好啊！

小菜專區在這裡，可以點完後再來入內就坐，工作人員的很親切~一步驟一步驟的點餐，就可以在自己位子上等餐啦！菜單上也有小菜的價格，很多人都會直接點整桌滿滿的～平價又好吃，一家子上餐館吃都很超值。

看著白拋拋的水餃就小得好美味呀！水餃控的自己一看到水餃就會忍不住想要點上一份～

餐點上有很多東西可以點，水餃、牛肉湯餃、牛肉麵、榨菜肉絲麵、肉絲蛋花湯、牛肉湯、酸辣湯、酸辣麵、魯菜也有很多可以選擇～

亞標小吃部餐點介紹

我們點選一份小的牛肉麵、水餃一份一次至少10科，一顆6元，酸辣湯、小菜。

小菜滷得都很透又好吃，加點辣更是美味呀！

牛筋也很棒～一份的份量也不少，還有滷牛肉、牛肚，喜愛吃牛的朋友就來個滿漢全席吧！

牛肉麵小份的份量可說是真的不少耶！亞標小吃部真的完全不怕你吃，麵條就是給你很多，裡面也有沙茶醬料，要吃要喝都可以先攪拌均勻呀！

湯頭清澈跟我們一般吃到的醬色深的湯頭截然不同，我喜歡這家的清淡感。

牛肉塊給的也很大方，我喜歡好吃的牛肉塊，咀嚼中喊可以感受到滿嘴的膠質。

QQ的麵條很彈牙，吸附飽飽的湯汁味道，再加上淡淡的沙茶香氣很讚噎！只是這一份光吃完就很飽～

皮Q餡料又好吃的水餃，牛肉麵有名還有水餃也是有名的呦！只要吃水餃就會想要加大蒜，一次吃10顆絕對不是問題，可以帶生水餃回家也挺便利的。

高麗菜的水餃，只要水餃餡包，我都豎起大拇指說好吃啦！完全水餃控～

酸辣湯則是看網路必點就跟著點起來了～每一口都是配料，給料也很大方，我喜歡亞標完全不怕人家吃耶！

沙茶口味的牛肉麵口感特別只在南投埔里亞標小吃部呦！跟著埔里在地老饕推薦這家小吃，沒吃到真的很可惜！亞標小吃部用餐環境很不錯，大塊牛肉＋榨菜跟麵條，整體來說我很喜歡， 水餃QQ皮餡料不少，一次10顆嘟嘟好再來一碗酸辣湯，飽足呀！有機會來南投埔里遊玩，可以來這吃吃喝喝，鄰近有菊肉圓、製飯糰、炳叔烤玉米埔里店、Feeling18巧克力工房、埔里景點賴爺爺蜜蜂小森林

亞標小吃部

住址：南投縣埔里鎮育英街13號

電話： 04 9299 5435

營業時間：10:30–15:00, 16:30–20:00週三休