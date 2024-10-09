《超三代蔥油餅》久違了！自從有次經過勤美綠園道，發現這間超三代蔥油餅很久沒看到了！上網問了才知道，原來勤美誠品旁的台中蔥油餅攤車關了！雖然感到這間台中美食消失了很可惜，但好在吃過不少次，也不算有遺憾了，前上禮拜阿新回家特別帶了台中美食給我，說這間吃了滿滿回憶，看了一下紙袋，欸？是《超三代蔥油餅》！原來《超三代蔥油餅》不是消失了，而是在南區開了店面！大家想吃可以直接過去～

超三代蔥油餅

超三代蔥油餅新址在中興大學附近的健康公園，大家去逛勤美綠園道，想吃《超三代蔥油餅》，可以先逛完勤美，再逛審計新村，然後沿著美村路一直往南騎，這樣就會到達《超三代蔥油餅》新店，搬遷過的超三代蔥油餅，口味還是一樣的美味，基本款餅香可口，招牌總匯一口回到多年前初嚐《超三代蔥油餅》的感覺，是熟悉的台中下午茶無誤阿～～

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超三代蔥油餅資訊

電話號碼： 0925 509 999

營業時間：13:00-18:30

地址： 402台中市南區美村南路61號 / 地圖

台中超三代蔥油餅

原本開在勤美綠園道旁的《超三代蔥油餅》，生氣真的好到爆，吸引多次的採訪，那是每次來勤美閒晃，超三代蔥油餅這間勤美美食必不可少，便宜的價位，是道道地地的台中銅板美食。

《超三代蔥油餅》招牌就是蔥油餅總匯，可以說是《超三代蔥油餅》基本款最高升級版，多種內餡堆疊出的美妙滋味，少了這間勤美美食時，當時還覺得特別可惜。

超三代蔥油餅菜單

超三代蔥油餅菜單相對簡潔，基本款台中蔥油餅都是統一加蛋，當然不想加也可以，蛋要提前說就是了，超三代蔥油餅價格一份40元，想吃豐盛一點可以加料，可以額外加香腸、酸菜、肉鬆跟九層塔。

還記得以前去勤美綠園道，停車場前的超三代蔥油餅，總是人潮滿滿，不過當時是攤車，設備沒有現在來的全面，《超三代蔥油餅》變成店面後，出餐速度有小幅度的提升。

工作檯上滿滿配料，一份份《超三代蔥油餅》都在這裡製作。

超三代蔥油餅 / 綜合口味

超三代蔥油餅假日排隊人潮很多，好在出餐速度不算慢，稍微等了一下就好了。

稍微把《超三代蔥油餅》拉出來一點，單單就這個橫面，就看到很多食材在裡面，蔥油餅酥脆外皮，滿滿的油炸後的餅皮香，光聞就非常誘人。

稍微攤開後，《超三代蔥油餅》彭湃度直接展示在眼前，香腸、酸菜、九層塔、肉鬆還有蔥油餅跟美味蛋香，每一口都是絕佳滋味。

超三代蔥油餅評價《超三代蔥油餅》

超三代蔥油餅還是一樣好好吃啊～多虧阿新外帶，不然可吃不到了，稍微冷卻的《超三代蔥油餅》美味程度只是比剛出爐差一點點，多樣豐富的配料，在口中激起千百浪花，台中美食不能少了它～

台中景點美食懶人包

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台中吃到飽懶人包

店家/景點資訊

店家名稱：超三代蔥油餅

所在地址：402臺灣台中市南區美村南路61號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 13:00-18:30

店家電話：0925 509 999

評價：★★★★★ Google即時導航





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