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桃園內壢火車站這邊有個小小的鬧區，充滿著各種餐廳和服飾店面，而且在這邊還有很多的學校和辦公室，很多上班族和學生下課下班後都會來這邊覓食🍽️

企鵝假日也會找時間約朋友來這邊聚餐吃飯~在內壢也找到了很多的桃園在地美食😆 慢慢的撰寫食記來與大家分享

桃園內壢美食推薦

說到內壢車站美食，大家都一定知道這一間港式料理｜永芯茶檔 茶餐廳。

每到了用餐時間天天客滿排隊，11點開門時就是滿滿的人🤣

之前就來用餐過一次很喜歡這間港式餐點的味道，吃起來不會太油膩太厚重但有保留了港式的風味🤤

當然港式料理價格就比台式小吃稍微高一點，但偶爾吃還是讓人覺得好滿足❤️

加上最近有朋友剛從香港回來，還想再吃一次港式料理😂所以今天又想再次帶大家重新來看看這間內壢高人氣美食餐廳

關於 永芯茶檔

「永芯茶檔 茶餐廳」位在內壢巷弄裡，老闆是正港的台灣人，從事餐飲已有10餘年相關經驗，其中最擅長和熟悉港式茶餐廳料理。

後在內壢火車站這邊開業這間港式餐廳！從環境到餐點醬料跟做法皆採用港式在地的料理方式，保留了港式茶飲的特色～店面裝潢更是花了很多心思藏著濃濃的香港風味，希望能透過味道、視覺以及聽覺傳遞香港的美味和風情給饕客們。

也因為它獨特的風味，每到了用餐時間就會有滿滿的人潮～

甚至可以在店門口看到很多張等候的椅子，這些都是之後要給後位的消費者坐著的🤣

不喜歡等待的朋友建議一開門就來，這樣就不需要等別人吃完了XD

永芯茶檔 用餐環境

永芯茶檔 的用餐環境裝潢得很用心，座位特別採用港式大排檔那種復古懷舊的桌椅，讓人在一進屋的時候可以馬上感受到港式的風情～

在牆上也可以看到港式的裝潢元素和餐點名稱的裝飾，對應著周圍tiffany 綠的顏色設計，整體給人的感覺就很像在香港用餐！

永芯茶檔 2024菜單

永芯茶檔的餐點非常的豐富多樣！選擇性很多，很適合多人聚餐哦～

除了可以當正餐的飯麵外，有各種道地的香港小點，冰火波蘿油、楓味糖芯蛋塔、豬扒包，配上西多士系列（吐司系列列）甜鹹口味都有。

不管是想吃早午餐還是下午茶吃點港式小點都可以。

👉更詳細的菜單請前往永芯茶檔粉絲團查看

永芯茶檔 餐點分享

如果是中午或晚上來一定要試試他們家的茶檔麵飯！好吃可口份量又很夠👍

像企鵝和朋友這次就點了香煎雞腿公仔麵和鐵板雙豬廣生麵，再搭配兩個小點(冰火菠蘿、西多士) 吃得超級滿足！

這樣的份量應該夠2-3人一起吃，提供給第一次來用餐的朋友參考哦❤️

香煎雞腿公仔麵

他們家麵類的份量其實還蠻多的，整份的雞腿搭上鮮香的公仔麵和半熟蛋，非常的誘人！

也因為這份的雞腿非常的厚實，食量大一點的男生吃起來也會有飽足感🥰

公仔麵其實很像是王子麵的口感，吃起來Q彈充滿韌性，搭上店家特製醬汁口感更加涮嘴又好吃！

雞腿的鹹香和麵條的軟嫩形成了一個完美的對比，一口公仔麵一口雞腿肉好吃到讓人停不下來😋

鐵板雙豬廣生麵

這份鐵板雙豬廣生麵的肉食份量更大了，有兩塊完整的豬肉排，而且還有一定的厚度！

搭配永芯茶檔新上市的廣生麵，讓人吃得非常的開心😋

在吃這塊豬排時，可以很明顯的感受到鮮甜扎實的口感，吃起來軟嫩可口又帶著鐵板專屬的香氣🤤

原本以為雞腿已經很讓人驚艷了，沒想到這道鐵板雙豬廣生麵的味道也很不賴😆

廣生麵的口感比公仔麵來得更細且有嚼勁，吃起來脆中帶軟，軟中帶著焦香屬於很經典的港式風味！

喜歡酥脆口感的朋友很適合點廣生麵來吃哦

冰火菠蘿

來港式餐廳一定要吃的就是冰火菠蘿啦，外酥內鬆的菠蘿配上鹹香的起司，真的超好吃！

尤其是剛端上桌的時候，熱騰騰的菠蘿會把起司融化，吃的時候有種牽絲的口感🤤

而且冰火菠蘿油小小的也很方便攜帶，如果吃不完裝在紙袋裡想外帶回家吃也ok～加個熱就有好吃的港式小點可以吃😋

花生蜂糖西多士

他們家的西多士的味道真的是濃郁到爆炸！

滿滿的花生醬和花生鋪滿了整片吐司，不用吃就可以聞到濃濃的花生味，超級誘人🤤

厚切的吐司夾著濃郁的花生醬，一口咬下去能吃到香濃的花生醬和軟嫩的吐司香，好吃又不會膩口！

口感非常的豐富和經典，我自己還蠻喜歡的這道餐點的

絲滑奶茶/鴛鴦奶茶

絲滑奶茶和鴛鴦奶茶這兩杯都是經典港式飲品，喝起來都有濃濃的奶香味~

絲滑奶茶喝起來有點類似台灣的鮮奶茶，茶香和奶香相互融合，喝起來帶著淡淡的甜味和茶的微苦❤️比較偏向是順滑細膩的口感

鴛鴦奶茶則像是拿鐵的口感，比起絲滑奶茶，鴛鴦奶茶多了一層咖啡的濃烈與香氣☕ 喝起來像是甘苦中帶著奶香味，很適合平常就喜歡喝咖啡的朋友們哦

其他更豐富的餐點介紹可以看企鵝第一次分享的文章哦👉查看其他餐點分享

永芯茶檔 評價

這間的港式餐點真的還蠻好吃的，香而不膩，恰到好處的味道讓剛從香港旅遊回來的朋友都稱讚不已！

還認為這間港式餐廳的味道都比香港在地的好吃 🤣

我自己也很喜歡這間公仔麵的口感，份量夠味道又很鹹香🤤

而且上桌的速度還蠻快的~點完餐後10-15分左右就來了！不用等太久

喜歡吃港式料理的你記得收藏起來，下次來桃園完就吃這間

永芯茶檔 店面、停車資訊

🏠店名：永芯茶檔 茶餐廳

📍地址：桃園市中壢區成章四街61號

☎️電話： 03-433 1193

🅿️停車：Times 中壢成章忠勤停車場

⏰營業時間：平日：11:30-20:30, 假日： 11:00-20:30

📩粉絲團：永芯茶檔粉絲團

💰付款方式：現金、信用卡結帳