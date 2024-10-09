偶爾下班的時間想要來個微醺的me time，

跟三五好友來點放鬆的時刻，

會嘗試一些不同的餐酒館～

這次小花探店不小心被我發現了一間，

位在東區延吉街附近的隱藏酒吧！

經過時看到美美的招牌跟探照燈。

原來裡面也大有來頭～

🍸夜色Talking bar🍸

✨台北市大安區光復南路308巷49號

☎️02-8773-0119

🕛21：00-05：00

夜色Talking Bar～Google商家

夜色Talking Bar～粉絲專頁

夜色Talking Bar～IG官網



檢視較大的地圖

先來分享一下這裡的環境吧！！

總共有三層樓，

一樓裡面的空間算是挺寬敞的，半開放空間，

有沙發及吧台不同區域，

這邊也有大螢幕，可以去觀看不同比賽實況轉播，

很適合團體包場辦活動！

吧台上兩座摩天輪好吸睛丫！

後面架子上的許多調酒，感覺超級專業！！

這個小小的打賞鑼也太可愛的！！

接著二樓有二間ktv包廂，

整個也太高級，歌超級新！！

最後3樓的遊戲區也是相當的網美風！

當然開始 HAPPY前一定要先來填飽一下肚子～

⭕炸物拼盤 ＄280

這應該是每次聚餐聚會必點的 食物之一～

少了他就真的少一味！

⭕德國豬腳 $698

這盤真的是有下過功夫的，

德國豬腳最重要的就是那個脆皮，

肉相當的鮮嫩多汁，

連旁邊的配菜顏色也這麼的適當。

旁邊的配角酸菜怎麼也這麼好吃！！

⭕精選鮭魚排 $598

新鮮的鮭魚只要沾一點點的，

玫瑰鹽或是胡椒就相當的美味，

⭕海鮮千層麵 ＄220

有一點點奶油做出來的千層麵，很香很好吃，

就算放到一點點冷了還是有不同的風味！



⭕香菇雞湯 ＄250

熱熱的喝真的很好喝，

小花的女性友人連喝了好幾口！

⭕日本生蠔 $500/三顆

小花本身不太愛吃生蠔，

但是老闆特別說空運來台一定要嚐鮮一下，

擠上檸檬 加五味醬一口下去真的很新鮮，

沒有什麼腥味！

⭕茄汁牛肉麵 $250

這一道牛肉麵真的也是大推，

牛肉很嫩之外，

他的麵Q彈有嚼勁～很可以！！

當然餐點還有非常多，詳細的可以再參考一下菜單

有美食，當然要有美酒！！

餐酒館的調酒也是相當重要的角色，

我自己很喜歡喝調酒，

除了很漂亮之外也很好喝，

但是後勁很強，大家要斟酌使用！！

⭕果漾迷情~酒感⭐⭐⭐ $380

琴酒、龍舌蘭、芒果香甜酒混搭，

加上芒果果粒搭配製成，

灌入氣泡飲，口感很爽口香甜！

⭕神秘冰茶~酒感⭐⭐⭐⭐$380

昇華經典酒款～長島冰茶，特調比例，

導入茶包，讓味蕾更升級！

有茶味又有一點點冰茶甜甜的酒感，妹子酒無誤！！

⭕台灣NO.1～酒感⭐ $280

勞工聖品～是用保利達B特調，

共有四款搭配椰奶/咖啡/紅牛/維他露P/每款都爆款！

這個口味其實蠻特別的，很好喝

然後老闆說這一杯會越喝越有精神！！

⭕星空迷幻~酒感⭐ $380

光是整個架子搬過來就美到翻天～

裡面酒攪拌後還會一閃一閃的發光超漂亮的！！

可以自行選擇水果口味，杯緣還有糖口環繞，

綴入絢麗星空酒，搖晃後甜蜜感升天！

這個就是壽星花架～真的是浮誇到不行

當月壽星來店消費，不限天數，

你想要天天來過生日，他們一樣陪著你！！

送壽星的這架專屬星空調酒外，連同桌友人，

皆贈送SHOT，同喝慶祝🥃！！

愛屋及烏全場嗨到翻！

⭕火燒島～酒感⭐⭐⭐⭐ $450

三款高濃度酒精，混搭杏仁香甜酒製成，點火燃燒，

倒入69％蘭姆酒，綴上蘋果丁及杯緣糖口，

酒感爆棚，視覺、味覺爆炸饗宴！

口感其實還不錯，

但是用大碗公喝酒的小花還是第一次！！

不要懷疑這個酒，就是現點現燒給你看！

這個%數小花喝完就差不多可以回家了！！！

⭕夜色摩天輪24杯～酒感可調整

⭐⭐⭐～⭐⭐⭐⭐⭐ $4200

伏特加or龍舌蘭為基底，加入四款水果香甜酒繽紛混搭，

製成冰沙，依照需求酒感可調整，共24杯，遊戲拍照必點！

真的是好拍又好喝，

女生們一定超愛!

小花發現現在的餐酒館，

每一家的美食都精挑細選，非常的用心！

所以除了可以 跟三五好友微醺喝到品味特調酒，

吃到店家真心準備的美食，

這裡還有跟別人不一樣的，就是～

這裡的店員還會陪客人互動，

一起帶來氛圍遊戲、

唱歌舞蹈 通通都不在畫下，

真的我們在輕鬆的氛圍中盡情享受美食與歡樂～

別與一般的餐酒館～

有尷尬癌 還是I人更不用怕啦！！

看你是想要暢飲美食美酒或者是，

想有人可以陪你歡唱到天亮，

他們的隔音設備超級好，

完全不用擔心吵到隔壁鄰居!

吃飽喝足還有遊戲可以陪玩！

夜色還有提供🪙VIP會員儲值方案🪙

每次消費，不論剩餘多少儲值金額，

皆享會員優惠！直至儲值歸零～

當次消費歸零，依然享有優惠！

還有儲值方案可以選擇，

三五好友天天來報到也划算！！

🪙單次儲值2萬🪙

1.免收10%服務費

2.專屬刻名杯一只

3.炸物拼盤

（儲值歸零前，每次消費皆贈）

4.不定時官方Line專屬於您～優惠券

🪙單次儲值5萬以上🪙

1.免收10%服務費

2.專屬刻名杯兩只

（每兩萬一只）

3.炸物拼盤

（儲值歸零前，每次消費皆贈）

4.贈送價值5000香檳一瓶or3500洋酒一瓶or18瓶啤酒組

（單次儲值，僅限當日贈送乙次～）

5.不定時官方Line專屬於您～優惠券

（專屬刻名杯製作需15個工作天）

一位貴賓低消：

$800元＋一成服務費

（內含300元手環＋500元可抵扣餐、酒）

隨喜消費🍹賞服務人員調酒：

300/杯＋一成服務費

⭕現場人員不能喝客人桌酒，若想與服務人員對喝，可給予大酒

在互動當中，如果覺得服務人員表現得不錯，

也可以使用以下這些～

🪙小費手環：

藍色＝300元/條

紅色＝500元/條

閃亮＝1000元/條

（現金換購，未發完可同等值換回）

🍾瓶酒、調酒組可指定服務人員贈與

🍸夜色Talking bar🍸

算是一間新型態餐酒館＋Talking Bar唷！

現場有男、女服務人員桌邊服務聊天、遊戲、唱歌互動～

完全不用擔心熱場不起來！

營業時間：21：00-5：00，是全年無休😂

餐點更是出到4：30～深夜食堂中的深夜食堂

大家有機會可以來玩看看唷！！

到東區走過路過絕對不能錯過的，

夜色talk bar深夜食堂中的微醺酒吧！！

inline～訂位網頁

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（不定時活動、優惠寄發）

https://lin.ee/1tisi8k



🍸夜色Talking bar🍸

✨台北市大安區光復南路308巷49號

☎️02-8773-0119

🕛21：00-05：00

夜色Talking Bar～Google商家

夜色Talking Bar～粉絲專頁

夜色Talking Bar～IG官網

以上純屬小花個人實際探店食用的感想