偶爾下班的時間想要來個微醺的me time，
跟三五好友來點放鬆的時刻，
會嘗試一些不同的餐酒館～
這次小花探店不小心被我發現了一間，
位在東區延吉街附近的隱藏酒吧！
經過時看到美美的招牌跟探照燈。
原來裡面也大有來頭～
🍸夜色Talking bar🍸
✨台北市大安區光復南路308巷49號
☎️02-8773-0119
🕛21：00-05：00
夜色Talking Bar～Google商家
夜色Talking Bar～粉絲專頁
夜色Talking Bar～IG官網
先來分享一下這裡的環境吧！！
總共有三層樓，
一樓裡面的空間算是挺寬敞的，半開放空間，
有沙發及吧台不同區域，
這邊也有大螢幕，可以去觀看不同比賽實況轉播，
很適合團體包場辦活動！
吧台上兩座摩天輪好吸睛丫！
後面架子上的許多調酒，感覺超級專業！！
這個小小的打賞鑼也太可愛的！！
接著二樓有二間ktv包廂，
整個也太高級，歌超級新！！
最後3樓的遊戲區也是相當的網美風！
當然開始 HAPPY前一定要先來填飽一下肚子～
⭕炸物拼盤 ＄280
這應該是每次聚餐聚會必點的 食物之一～
少了他就真的少一味！
⭕德國豬腳 $698
這盤真的是有下過功夫的，
德國豬腳最重要的就是那個脆皮，
肉相當的鮮嫩多汁，
連旁邊的配菜顏色也這麼的適當。
旁邊的配角酸菜怎麼也這麼好吃！！
⭕精選鮭魚排 $598
新鮮的鮭魚只要沾一點點的，
玫瑰鹽或是胡椒就相當的美味，
⭕海鮮千層麵 ＄220
有一點點奶油做出來的千層麵，很香很好吃，
就算放到一點點冷了還是有不同的風味！
⭕香菇雞湯 ＄250
熱熱的喝真的很好喝，
小花的女性友人連喝了好幾口！
⭕日本生蠔 $500/三顆
小花本身不太愛吃生蠔，
但是老闆特別說空運來台一定要嚐鮮一下，
擠上檸檬 加五味醬一口下去真的很新鮮，
沒有什麼腥味！
⭕茄汁牛肉麵 $250
這一道牛肉麵真的也是大推，
牛肉很嫩之外，
他的麵Q彈有嚼勁～很可以！！
當然餐點還有非常多，詳細的可以再參考一下菜單
有美食，當然要有美酒！！
餐酒館的調酒也是相當重要的角色，
我自己很喜歡喝調酒，
除了很漂亮之外也很好喝，
但是後勁很強，大家要斟酌使用！！
⭕果漾迷情~酒感⭐⭐⭐ $380
琴酒、龍舌蘭、芒果香甜酒混搭，
加上芒果果粒搭配製成，
灌入氣泡飲，口感很爽口香甜！
⭕神秘冰茶~酒感⭐⭐⭐⭐$380
昇華經典酒款～長島冰茶，特調比例，
導入茶包，讓味蕾更升級！
有茶味又有一點點冰茶甜甜的酒感，妹子酒無誤！！
⭕台灣NO.1～酒感⭐ $280
勞工聖品～是用保利達B特調，
共有四款搭配椰奶/咖啡/紅牛/維他露P/每款都爆款！
這個口味其實蠻特別的，很好喝
然後老闆說這一杯會越喝越有精神！！
⭕星空迷幻~酒感⭐ $380
光是整個架子搬過來就美到翻天～
裡面酒攪拌後還會一閃一閃的發光超漂亮的！！
可以自行選擇水果口味，杯緣還有糖口環繞，
綴入絢麗星空酒，搖晃後甜蜜感升天！
這個就是壽星花架～真的是浮誇到不行
當月壽星來店消費，不限天數，
你想要天天來過生日，他們一樣陪著你！！
送壽星的這架專屬星空調酒外，連同桌友人，
皆贈送SHOT，同喝慶祝🥃！！
愛屋及烏全場嗨到翻！
⭕火燒島～酒感⭐⭐⭐⭐ $450
三款高濃度酒精，混搭杏仁香甜酒製成，點火燃燒，
倒入69％蘭姆酒，綴上蘋果丁及杯緣糖口，
酒感爆棚，視覺、味覺爆炸饗宴！
口感其實還不錯，
但是用大碗公喝酒的小花還是第一次！！
不要懷疑這個酒，就是現點現燒給你看！
這個%數小花喝完就差不多可以回家了！！！
⭕夜色摩天輪24杯～酒感可調整
⭐⭐⭐～⭐⭐⭐⭐⭐ $4200
伏特加or龍舌蘭為基底，加入四款水果香甜酒繽紛混搭，
製成冰沙，依照需求酒感可調整，共24杯，遊戲拍照必點！
真的是好拍又好喝，
女生們一定超愛!
小花發現現在的餐酒館，
每一家的美食都精挑細選，非常的用心！
所以除了可以 跟三五好友微醺喝到品味特調酒，
吃到店家真心準備的美食，
這裡還有跟別人不一樣的，就是～
別與一般的餐酒館～
有尷尬癌 還是I人更不用怕啦！！
看你是想要暢飲美食美酒或者是，
想有人可以陪你歡唱到天亮，
他們的隔音設備超級好，
完全不用擔心吵到隔壁鄰居!
吃飽喝足還有遊戲可以陪玩！
夜色還有提供🪙VIP會員儲值方案🪙
每次消費，不論剩餘多少儲值金額，
皆享會員優惠！直至儲值歸零～
當次消費歸零，依然享有優惠！
還有儲值方案可以選擇，
三五好友天天來報到也划算！！
🪙單次儲值2萬🪙
1.免收10%服務費
2.專屬刻名杯一只
3.炸物拼盤
（儲值歸零前，每次消費皆贈）
4.不定時官方Line專屬於您～優惠券
🪙單次儲值5萬以上🪙
1.免收10%服務費
2.專屬刻名杯兩只
（每兩萬一只）
3.炸物拼盤
（儲值歸零前，每次消費皆贈）
4.贈送價值5000香檳一瓶or3500洋酒一瓶or18瓶啤酒組
（單次儲值，僅限當日贈送乙次～）
5.不定時官方Line專屬於您～優惠券
（專屬刻名杯製作需15個工作天）
一位貴賓低消：
$800元＋一成服務費
（內含300元手環＋500元可抵扣餐、酒）
隨喜消費🍹賞服務人員調酒：
300/杯＋一成服務費
⭕現場人員不能喝客人桌酒，若想與服務人員對喝，可給予大酒
在互動當中，如果覺得服務人員表現得不錯，
也可以使用以下這些～
🪙小費手環：
藍色＝300元/條
紅色＝500元/條
閃亮＝1000元/條
（現金換購，未發完可同等值換回）
🍾瓶酒、調酒組可指定服務人員贈與
🍸夜色Talking bar🍸
算是一間新型態餐酒館＋Talking Bar唷！
現場有男、女服務人員桌邊服務聊天、遊戲、唱歌互動～
完全不用擔心熱場不起來！
營業時間：21：00-5：00，是全年無休😂
餐點更是出到4：30～深夜食堂中的深夜食堂
大家有機會可以來玩看看唷！！
到東區走過路過絕對不能錯過的，
夜色talk bar深夜食堂中的微醺酒吧！！
Line會員好友
（不定時活動、優惠寄發）
https://lin.ee/1tisi8k
🍸夜色Talking bar🍸
✨台北市大安區光復南路308巷49號
☎️02-8773-0119
🕛21：00-05：00
以上純屬小花個人實際探店食用的感想
詳細感受會因個人而異......
每個人喜歡的感受和產品都不同...
以上僅供參考唷!!
喜歡小花的分享~
請不要吝嗇你們的讚哦!!
你們的讚就是給小花寫文章的最好鼓勵!!!
也要記得去 粉絲團按讚分享 哦!!
持續追蹤小花~
小花會更努力分享更多好康好用的東西給大家哦~~!!!