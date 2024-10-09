最近我發現竹北有家新開的的咖哩專賣店——咖禾咖哩一起跟我來吃看看吧！

這家店位於新竹縣竹北市，環境簡約而富有日式文青風格，店內的設計非常舒適木質的桌椅和柔和的燈光，營造出放鬆的氛圍，無論是和朋友聚餐，還是獨自享受靜謐的用餐時光都很適合。

在咖禾咖哩，用餐方式非常便利如果你選擇外帶，可以直接到自助區點餐，結帳後再拿上美味的咖哩回家享用。

內用的話，則可以在桌上掃碼輕鬆點餐，也可以使用自助結帳機器，讓整個流程更加順暢無論是哪種方式，都能讓你快速享受到美味簡單又方便。

最吸引我的是居然他們有內用的自助吧湯品、飲料和冰淇淋一應俱全，讓我這個小資女開心的不得了！

飲料部分也非常豐富，不論是果汁還是碳酸飲料，都能找到合乎自己口味的選擇。

而且，咖禾咖哩的價格親民到讓我忍不住想喊“太划算了！”這裡的咖哩飯份量十足還不需要花大錢外帶還附贈茶碗蒸和茶飲，這樣的福利能不分享給大家嗎？

海陸雞腿炸蝦歐姆蛋咖哩飯絕對不容錯過，外酥內嫩的炸蝦和多汁雞腿的搭配看起來很豐盛。

金黃滑嫩的歐姆蛋如同柔軟的雲朵，輕輕蓋在香氣四溢的咖哩飯上相當誘人。

還特別適合家庭聚餐小朋友也喜歡的口味，都能享受到這份美味的饗宴，讓每個人都沉浸在愉悅的用餐時光中。

這份餐真的值得點挺好吃的。

雞肉綠咖哩飯：當我第一口咬下去的時候，濃郁的綠咖哩醬瞬間在嘴裡綻放，搭配炸過的雞肉鎖住肉汁，那股香氣與醬汁的完美融合，讓我每一口都忍不住想要再來一口，真的非常過癮！

雞肉紅咖哩飯的湯咖哩概念更是別具一格，讓這道菜品擁有了如飲品般的享受，濃郁的紅咖哩湯汁不僅可以配飯，還可以直接用來喝，讓人每一口都感受到溫暖與滿足。

湯底的鮮香與微辣交融，讓口感更加豐富，滋味在嘴裡迸發，彷彿將所有的香料與雞肉的精華都集中在這一碗中。

更棒的是，來店消費在FB、IG或Google評論《咖禾咖哩》留下五星好評，就能獲贈雙星QQ地瓜球！

滿1000或就可外送服務洽詢店家，我還外帶給我的同事們吃，都覺得還不錯就連餐具包裝的很仔細除了筷子湯匙居然還有牙籤要不要這麼貼心啊！

我的用餐心得：咖禾咖哩不僅有著美味的咖哩飯，還有讓人放鬆的用餐環境和親民的價格特別是那個自助吧真的很佛心，推薦給大家來吃飽飽。

店家資訊：

咖禾咖哩(嘉興店)

營業時間：11:00-21:00

訂餐專線：0965-829895

地址：新竹縣竹北市嘉興路585號