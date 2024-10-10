想找鮮蚵吃到飽台北嗎？新北烤生蠔吃到飽推薦！一個人只要199元，就可以盡情的烤生蠔吃到飽，當天現撈的鮮蚵，新鮮度好的沒話說，鮮蚵肥美多汁無腥味，還有精緻快炒料理可單點

撰文。拍攝／呂萱萱

今年新開幕的店家，才剛開始營運，板橋在地人社團就超多人推薦，隱藏在僑中一街的巷弄內，就在知名的板凳麵對面

烤鮮蚵一個人199元（需二人同行）不用服務費，用餐時間90分鐘

如果不想吃自烤，店家另外也可以有鮮蚵代烤服務，一盤十顆只要100元

雖說沒有華麗的裝潢，但用餐環境還算明亮，而且每張桌子都有適當距離，不會很擁擠

因為烤鮮蚵需要保持空間流通，所以用餐區不是封閉室空間，可能不像一般餐廳有冷氣這麼涼，但還好有移動式冷氣跟大型工業電扇，所以也不會太熱

店家另有附冷氣的獨立包廂，有需要的朋友，最好提前預定哦

內用還有白飯無限供應，旁邊也有哇莎米跟醬料可使用

鮮蚵就放在門口處，想吃多少自己夾，老闆完全不怕人家吃，鮮蚵快被夾完就會馬上補新的，相當有誠意

老闆超大方，想吃多少自己夾！但我們要做個有水準的台灣人，吃多少夾多少，不要夾了一堆吃不完，浪費食物哦

店家的diy烤鮮蚵，採用炭火直烤，店家會幫你準備好烤爐，就不用大粒汗小粒汗忙著升火了

也會附上烤鮮蚵的工具，但我很懶XD，全程都是我家哥哥在用，我只負責吃哈哈

炭火還滿旺的，所以鮮蚵不用烤太久，大概五分鐘左右殼就開了，如果殼沒開的話，拿工具稍微撬一下就好

給大家看一下烤到一半的鮮蚵，真的是肥滋滋又澎塞塞（但這是半熟狀態，建議大家還是要烤熟哦）

鮮蚵顆顆飽滿又大顆，肥美多汁超級鮮，而且沒什麼腥味，重口味的朋友也可以加點哇沙米跟醬油，但我們覺得吃就很讚了

鮮蚵口味真的嫩，不會糊糊黏黏的，一口咬下還會噴汁，完全沒有任何腥味，新鮮度絕對100%，有如在漁港直接吃現撈，這天我們吃了好幾盤，完全沒有吃到一顆壞掉的

鹹豬肉，是店員姐姐強力推薦，是店家招牌菜之一，口感不油膩不乾柴，味道剛好不死鹹，肥瘦比恰到好處，真的很不錯，非常下酒

手工春捲，是店家自製的必點招牌菜，表皮炸得金黃酥脆，內餡包了滿滿韭菜，一同咬下， 多重口感同時湧現，味蕾超滿足

沙茶羊肉很下飯，師傅的功夫很專業，吃得到羊肉鮮甜與青菜的脆度，羊肉沒有羶腥味，空心菜也不會刮嘴

看到有點嚇到！這蝦子也太大隻了吧，雖說鹹酥蝦不用剝殼，但我這個滿口牙套的人，還是決定把殼剝開來吃~口感很棒耶！蝦子Q彈有咬勁，口感鹹香真的好吃

如果有帶小朋友來用餐，這道推薦真的可以點，蛋香十足，蝦仁很大顆，而且份量還滿大的哦

濃郁的醬汁的香氣，搭配Q嫩的蛋豆腐真的好契合，裡面的配菜也很豐富，青椒洋蔥很入味，完全就是白飯殺手

199元烤鮮蚵吃到飽，還不用服務費，在這個通膨時代真的很殺！而且鮮蚵肥美無腥味，鮮度有夠讚，確實是水準之上的品質，還有其它精緻熱炒也很推薦，每一道都好吃不打槍，還有新上市的鮑魚、草蝦、扇貝海鮮拼盤，也是必點之一，真心推薦給大家唷

原文連結 https://evanchiny.com/oysters-buffet/