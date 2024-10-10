





喜愛韓國美食的朋友，不能錯過～！！！讓你一次滿足 韓國在地小吃、韓國傳統美食、韓國小菜、韓式料理 的好地方， 朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物 新莊創始店（韓國一隻雞鍋物） ，主打「韓吃一隻雞火鍋」之外，還有韓式炸雞、酥炸風味魚板串、炸紫菜粉絲捲、辣炒魚板年糕、韓國飲品及小菜吃到飽，更讓人驚艷的是 超浮誇澎湃海鮮桶 ，讓你吃痛風～！！！









新莊美食 | 朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物 新莊創始店（韓國一隻雞鍋物）地理位置 交通資訊

朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物 新莊創始店（韓國一隻雞鍋物）座落於新莊的中正路上，距離新莊 迴龍捷運站3號 出口，步行只需5分鐘即可抵達，附近也有收費停車場設置。









新莊韓國美食 | 朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物 新莊創始店（韓國一隻雞鍋物）環境介紹

餐廳裡濃郁的韓風，跟韓國餐廳的用餐氛圍相同，牆面上都會有韓國飲品的海報（笑）～！！！



座位設置採四人座為主，每桌座位旁均有餐具、醬料設置，餐具就是正統韓國人所習慣使用的韓式不鏽鋼碗、韓式扁筷、韓式扁匙，以及韓式不鏽鋼杯，偶爾當當偽韓國人也不錯～！！！提供的醬料有 韓式柚子醬、韓式醬油、韓式辣椒以及辣醬。



冰櫃裡滿滿的韓國飲料，韓國燒酒、韓國水果風味氣泡飲、乳酸飲料、韓國汽水 等等，更可愛的是 還有 韓國解酒液 ，另一個冰櫃裡是 精選火鍋料盤＆新鮮菜盤，食材新鮮嚴選、種類選擇多樣化，最經典的韓式食材，ex.韓式魚板串、鱈豆腐 等等，在這裡都可以吃到；也融入了台灣特色火鍋料，ex.三星蔥爆丸、阿給綜合盤、香菇貢丸、黃金魚蛋、龍蝦風味丸 等等。







▼ 每桌座位旁均有餐具、醬料設置







▼ 每桌座位旁均有餐具、醬料設置











▼ 可愛的韓國解酒液





▼ 精選火鍋料＆新鮮菜盤

▼ 滿滿的韓國飲品▼ 可愛的韓國解酒液▼ 精選火鍋料＆新鮮菜盤





新莊韓國美食 | 朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物 新莊創始店（韓國一隻雞鍋物）人氣菜單

採掃描 QR Code方式線上點餐，主要以套餐方式點餐，另外也提供單點，今天點一份 A套餐（約2～3人份量） ，有 招牌一隻雞火鍋、酥炸風味魚板串、炸紫菜粉絲捲、辣炒魚板年糕、熟成牛胸腹肉/伊比利豬（2選1）、自選火鍋料、蔬菜盤（各2），一次吃遍韓國各式不同風味美食，深度感受韓國道地的美食文化。



另外，當然少不了 超浮誇澎湃海鮮桶 啊～！！！







一隻雞火鍋

精心嚴選 冷藏溫體雞，肉質軟嫩可口，以 雞骨、洋蔥、大蒜、玉米 下去精心熬煮4小時以上而成的雞湯，喝起來 香、鮮、濃，另外加入其他配料馬鈴薯、韓式年糕與杏鮑菇，大份量的鮮雞湯火鍋，建議3人以上同行。



開鍋前，服務人員會以剪刀將冷藏溫體雞剪塊，方便食用，接著開火待滾，即可開始涮肉、煮海鮮、火鍋料、蔬菜 等等，就像吃火鍋一樣。











▼ 冷藏溫體雞 肉質鮮嫩









▼ 馬鈴薯





▼ 韓式年糕、杏鮑菇

▼ 冷藏溫體雞 肉質鮮嫩▼ 馬鈴薯▼ 韓式年糕、杏鮑菇



超浮誇澎湃海鮮桶

由超浮誇澎湃海鮮桶所疊成的海鮮塔，超壯觀～！！！

新鮮透抽吃起來Q彈美味；蛤蜊顆顆飽滿，吃起來超鮮，加入雞湯一起煮，使湯頭更加鮮甜好喝，最後，我們連湯底都不放過，直接打包，準備回家加麵條，繼續吃～！！！







▼ 澎湃透抽桶（小桶）





















▼ 澎湃蛤蜊桶（大桶）



熟成牛胸腹肉

輕涮幾下，即可享受其柔嫩的特殊口感。











新鮮菜盤×2

冰櫃裡的新鮮菜盤選擇很多，我們挑選 娃娃菜、玉米筍，自然鮮甜的蔬菜原始風味，與精心熬製的鮮雞湯，融合的恰到好處。











精選火鍋料盤×2

豆皮吸飽滿湯汁，充滿濃郁的蒜香與濃醇的雞湯香氣；肚子滿料的三星蔥丸，咬下一口，竟然有爆汁的驚喜。



▼ 豆皮（左）、三星蔥丸（右）





▼ 豆皮（左）、三星蔥丸（右）



韓國小菜吃到飽

提供四款經典韓式小菜：韓式泡菜、豆芽菜、涼拌海帶芽、醃漬蘿蔔，無限量續盤。











辣炒魚板年糕

正統韓式料理的辣中帶甜，吃起來QQ口感的年糕，好療癒～！！！











酥炸風味魚板串＆炸紫菜粉絲捲

記得去年韓國旅行的最後幾天都在逛街，最常在街上看到的韓國小吃，就是酥炸風味魚板串，吃起來就像台灣甜不辣的味道，但口感比較紮實，沒有甜不辣那麼Q～！！！



炸紫菜粉絲捲 的外層金黃酥脆，裡面由紫菜包覆著粉絲。











生菜包牛肉

香鹹好吃的醬燒牛五花，（真想來一碗白飯）～！！！

搭配佐料 蒜末、生洋蔥、韓國辣椒 ，包上美生菜，吃起來超爽口。



















韓式水果風味氣泡飲

少見的 西瓜與哈密瓜 水果風味氣泡飲，喝起來香甜可口。















［ 店家資訊 ］



朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物 新莊創始店（韓國一隻雞鍋物）

地址：

新北市新莊區中正路889-2號

電話：

02 2901 0899

營業時間：

週二至週五

17:00–00:00

週六至週日

12:00–14:30



（週一公休）



粉絲團：

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064160586967







［ 其他分店 ］



韓吃一隻雞宜蘭羅東店 17:00–00:00（週一公休）粉絲團：韓吃一隻雞宜蘭羅東店

宜蘭市羅東區成功街166號

韓吃一隻雞-微風信義店

110台北市信義區忠孝東路五段68號4樓









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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。