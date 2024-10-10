台北東區特色創意調酒餐酒館推薦【你覺得呢餐酒館】微醺時光隱藏式VIP包廂等你來體驗!!

本身就很喜歡喝特色調酒的我

這次和三五好友來東區喝下午茶

當然好久沒聚的我們一直聊到晚上

晚上當然要找氣氛燈光微醺又能點酒的好所在囉

就是這間評價超高人氣很旺的你覺得呢餐酒館

這邊來開箱介紹一下~

你覺得呢餐酒館環境自帶科技的未來感

設計理念來自捷運車廂

入口需要刷卡才能進入店內喔~~相當相當的活潑有趣

店內用餐環境都有隱私門簾提供

還有隱藏式的VIP包廂能夠容納約20人左右

無論是來這邊慶生/ 飲酒/ 聚會/ 辦活動/用餐通通都很適合捏

店內的西洋音樂節奏感與那美食真是讓人無比沉醉阿

整體的服務親切友善讓人感到賓至如歸

你覺得呢餐酒館營造出浪漫點點又微醺迷人的體現阿~~

你覺得呢菜單

無獨有偶雙人套餐

煙燻鮭魚沙拉(柚子醬)

爽脆可口的生菜與鮭魚搭配就是無負擔的前菜

清爽輕食搭配上暢涼的柚子醬真是完美百分百

不會過於甜膩仍然有那一抹清新又有新鮮的鮭魚陪伴

真的很不錯吃喔





主廚特製炸雞(冰梅醬)

酥脆外皮與鮮嫩雞肉之間的搭配

咬下即刻爆滿那金黃色澤的湯汁

油香滿溢再配上酸甜的冰梅醬真是有夠開胃

冰冰涼涼又清爽無比的梅醬讓人吃了一整盤炸雞都還不夠

酥炸鮮魚(泰式甜辣醬)

皮酥內嫩的現點現炸鮮魚片

酥炸鮮魚沒有土腥味也不乾澀入口就知道

肉質厚實沒有魚刺內裡鮮嫩柔軟宛若棉花糖豆腐般細緻

單吃或是配酒通通都很可以

松露牛肝菌菇燉飯

珍貴的松露與新鮮牛肝菌菇以細緻奶油做基底為主的燉飯

在入口前就瀰漫一股鮮濃奶油香氣的氛圍

整體奶香與松露彼此自然渾成一體的口味讓人相當著迷

口味不會過重偏鹹飯粒也相當入味~

濃郁奶香與綿密細緻的燉飯配上松露菌菇真的很完美

爐烤伊比利豬佐蘋果醬

油脂比例較少鮮嫩的伊比利豬蘊含濃郁的肉香

不油不膩且油花均勻分布的食材

加上微甜的蘋果醬相當開胃清爽

洛神冰茶

酸酸甜甜宛若初戀降臨的滋味

配上洛神果乾是擁有畫龍點睛的口感

調酒芭李之花

以科技感十足的燈泡作為瓶身

內有琴酒與花草/芭樂乾及芙樂夏蜜李酒

彼此之間的調和比例口感酸甜相互運行在舌腔內

那此起彼落的香甜與那迷茫浪漫的微醺氛圍

帶來那令人無可抗拒的清新魅惑酒香

喝了一杯讓人還有想要繼續續攤的衝動感阿!!





超上相的煙燻鮭魚乳酪塔看來就像是寶藏盒般華美

擁有滿滿的乳酪醬與新鮮鮭魚有著令人垂涎三尺的美味

濃郁乳酪滿滿塞爆口腔的滋味真是超爽快

外層是酥脆的花樣餅乾兩者之間的搭配真為天作之合

絕對是你覺得呢餐酒館必點的開胃菜!!

獨家特調招牌無酒精飲品-花生省魔術

選用新鮮木瓜加上濃郁顆粒花生醬與牛奶現點現打的飲品

口感濃醇綿密完全突破濃醇香又實在的滋味

木瓜牛奶內有著花生香氣點點及綿密的顆粒感真是超滿足





酥炸海鮮拼盤(美乃滋/ 甜辣醬 / 番茄醬)

現點現炸的炸物拼盤內有小章魚 / 現炸鮮魚 / 炸蝦 / 花枝

炸蝦外層的酥香口感真的很香

內嫩外酥的炸蝦超好吃也很新鮮喔

炸魚本身的肉質就很柔嫩~外皮脆口又不油膩

非常下酒搭配醬料更是開胃讓人一口接一口

花枝是我個人相當喜歡的炸物

特別爽的嚼勁滿點沾甜辣醬與生菜真的很Q彈捏





<<店家資訊>>

店名:你覺得呢餐酒館

店址:台北市大安區光復南路260巷45號

電話:02 2721 0968

營業時間:星期一公休 / 星期二至星期五 1800:0200 / 六日 1800:0300

IG: https://www.instagram.com/whatdouthink45/

FB: https://www.facebook.com/whatdouthink45/





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