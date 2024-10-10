台北東區特色創意調酒餐酒館推薦【你覺得呢餐酒館】微醺時光隱藏式VIP包廂等你來體驗!!
本身就很喜歡喝特色調酒的我
這次和三五好友來東區喝下午茶
當然好久沒聚的我們一直聊到晚上
晚上當然要找氣氛燈光微醺又能點酒的好所在囉
就是這間評價超高人氣很旺的你覺得呢餐酒館
這邊來開箱介紹一下~
你覺得呢餐酒館環境自帶科技的未來感
設計理念來自捷運車廂
入口需要刷卡才能進入店內喔~~相當相當的活潑有趣
店內用餐環境都有隱私門簾提供
還有隱藏式的VIP包廂能夠容納約20人左右
無論是來這邊慶生/ 飲酒/ 聚會/ 辦活動/用餐通通都很適合捏
店內的西洋音樂節奏感與那美食真是讓人無比沉醉阿
整體的服務親切友善讓人感到賓至如歸
你覺得呢餐酒館營造出浪漫點點又微醺迷人的體現阿~~
你覺得呢菜單
無獨有偶雙人套餐
煙燻鮭魚沙拉(柚子醬)
爽脆可口的生菜與鮭魚搭配就是無負擔的前菜
清爽輕食搭配上暢涼的柚子醬真是完美百分百
不會過於甜膩仍然有那一抹清新又有新鮮的鮭魚陪伴
真的很不錯吃喔
主廚特製炸雞(冰梅醬)
酥脆外皮與鮮嫩雞肉之間的搭配
咬下即刻爆滿那金黃色澤的湯汁
油香滿溢再配上酸甜的冰梅醬真是有夠開胃
冰冰涼涼又清爽無比的梅醬讓人吃了一整盤炸雞都還不夠
酥炸鮮魚(泰式甜辣醬)
皮酥內嫩的現點現炸鮮魚片
酥炸鮮魚沒有土腥味也不乾澀入口就知道
肉質厚實沒有魚刺內裡鮮嫩柔軟宛若棉花糖豆腐般細緻
單吃或是配酒通通都很可以
松露牛肝菌菇燉飯
珍貴的松露與新鮮牛肝菌菇以細緻奶油做基底為主的燉飯
在入口前就瀰漫一股鮮濃奶油香氣的氛圍
整體奶香與松露彼此自然渾成一體的口味讓人相當著迷
口味不會過重偏鹹飯粒也相當入味~
濃郁奶香與綿密細緻的燉飯配上松露菌菇真的很完美
爐烤伊比利豬佐蘋果醬
油脂比例較少鮮嫩的伊比利豬蘊含濃郁的肉香
不油不膩且油花均勻分布的食材
加上微甜的蘋果醬相當開胃清爽
洛神冰茶
酸酸甜甜宛若初戀降臨的滋味
配上洛神果乾是擁有畫龍點睛的口感
調酒芭李之花
以科技感十足的燈泡作為瓶身
內有琴酒與花草/芭樂乾及芙樂夏蜜李酒
彼此之間的調和比例口感酸甜相互運行在舌腔內
那此起彼落的香甜與那迷茫浪漫的微醺氛圍
帶來那令人無可抗拒的清新魅惑酒香
喝了一杯讓人還有想要繼續續攤的衝動感阿!!
超上相的煙燻鮭魚乳酪塔看來就像是寶藏盒般華美
擁有滿滿的乳酪醬與新鮮鮭魚有著令人垂涎三尺的美味
濃郁乳酪滿滿塞爆口腔的滋味真是超爽快
外層是酥脆的花樣餅乾兩者之間的搭配真為天作之合
絕對是你覺得呢餐酒館必點的開胃菜!!
獨家特調招牌無酒精飲品-花生省魔術
選用新鮮木瓜加上濃郁顆粒花生醬與牛奶現點現打的飲品
口感濃醇綿密完全突破濃醇香又實在的滋味
木瓜牛奶內有著花生香氣點點及綿密的顆粒感真是超滿足
酥炸海鮮拼盤(美乃滋/ 甜辣醬 / 番茄醬)
現點現炸的炸物拼盤內有小章魚 / 現炸鮮魚 / 炸蝦 / 花枝
炸蝦外層的酥香口感真的很香
內嫩外酥的炸蝦超好吃也很新鮮喔
炸魚本身的肉質就很柔嫩~外皮脆口又不油膩
非常下酒搭配醬料更是開胃讓人一口接一口
花枝是我個人相當喜歡的炸物
特別爽的嚼勁滿點沾甜辣醬與生菜真的很Q彈捏
<<店家資訊>>
店名:你覺得呢餐酒館
店址:台北市大安區光復南路260巷45號
電話:02 2721 0968
營業時間:星期一公休 / 星期二至星期五 1800:0200 / 六日 1800:0300
IG:https://www.instagram.com/whatdouthink45/
FB:https://www.facebook.com/whatdouthink45/
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