每回放假就想去宜蘭，但如果遇到周日北上就一定塞爆了，心想那就沿著海岸線慢慢開回來吧，至少比塞在交流道或雪隧好，還可以欣賞碧海藍天無敵海景，沿著美麗的海岸線一路向前，面對浩瀚無垠的汪洋大海，龜山島陪我同行，超療癒的，我們一路經頭城看海秘境梗枋更新海堤，馬岡漁港、卯澳海洋驛站品嚐小卷米粉、福隆沙灘海邊玩水踏浪，吃福隆便當，完成東北角療癒看海之旅。
國境之東：馬岡漁港，這裡也有一隻隱藏版巨大海龜在"靠海生活"。
沿路有龜山島相隨，欣賞碧海藍天無敵海景。
有一種藍叫"極東之藍"，影片分享
就在台灣的東北角，太平洋與東海交會處，從三貂角到馬崗漁村，卯澳漁港，這裡有壯闊的海蝕地形和湛藍的海洋。
頭城有間全台最美的超商，二樓擁有一整排海景座位區，遠眺龜山島、坐擁海景第一排，採用大片落地窗的設計，地點就在更新海堤旁，可惜目前正在整修，沒有開放。
這裡附有免費停車場，眼前就是一望無際海景，在此看海視野超讚的～
馬岡漁港走到底就是國境之東"靠海生活"
這裡有一隻隱藏版海龜與大海同框超可愛的，別忘了來找它合影～
台灣最東邊小漁村│馬岡漁港│一處還沒被污染人間仙境│蜿蜒入海夢幻天堂路│嗨九海鮮麵│阿萬柑仔店│馬崗潮間帶天空之鏡
東北角必吃美食：卯澳海洋驛站
招牌必點：超大碗小卷米粉只要150元，用餐老闆即招待冰涼檸檬汁超好喝的～
貢寮海景餐廳【卯澳海洋驛站】東北角必吃美食/招牌必點巨無霸小卷米粉150元/東北角超人氣海鮮餐廳
這裡的海鮮大隻又新鮮，每回經過必來品嚐。
途經：福隆沙灘，一定要來享受戲水踏浪，中午太熱了，傍晚為最佳時刻，運氣好還可以欣賞美麗的夕陽。
這裡有全台最美的星巴克
北台灣最美的星巴克【星巴克福隆觀海門市】福隆海水浴場海景第一排/擁有最美無敵海景/LINEFRIENDS夏日明星派對快閃店/龍洞灣岬步道/東北角最佳的中繼休憩站
海水退潮後竟是那樣的美，一同到沙灘感受陽光熱力，乘風踏浪度過最後的夏天～
福隆沙灘有黃金海岸的美名，有潔白的沙灘，加上碧海藍天，同時擁有療癒山海美景。
福隆必吃：福隆便當，現在已調漲80元。
全家便利商店 頭城梗枋店宜蘭縣頭城鎮濱海路三段12號
星巴克 福隆觀海門市：新北市貢寮區福隆街41號；營業時間：09:30-18:00
卯澳海洋驛站：新北市貢寮區福連街37號；營業時間：10:00-19:00（周一公休）
2024火車環島之旅【新北福隆車站】可同時欣賞太平洋與龜山島之美/福隆雙溪火車環島海線最美路段/台鐵TRPASS環島旅行/福隆必吃三大美食
福隆海景咖啡廳【星巴克福隆觀海門市】擁有最美無敵海景/開車到不了的星巴克/北台灣最美的星巴克海景第一排/東北角最佳的中繼休憩站
福隆車站新開美食【上癮海鮮麵/宜隆福隆便當/饅頭的夏日冰店】福隆評價最高便當/福隆星巴克觀海門市/福隆推薦美食
東北角超人氣必吃美食│卯澳海洋驛站│馬岡哨所│馬岡漁港│靠海生活│隱藏版九孔池│來趟秘境漁村美食之旅
東北角隱藏版海景餐廳【Cilah海的味道】位在懸崖上的餐廳/貢寮海景第一排/座擁180度無敵海景/一間讓人超Chill海鮮餐廳
東北角露天海景餐聽【只賣夏天summeronly】龍洞旁隱藏版CP值高海景餐廳/一星期只開四天/擁有無敵海景直接感受夏天最清涼的時刻
新北好好玩【新北10大美拍秘境】2018新北10大最夯拍照打卡景點/秋天最適合來場新北一日輕旅行
貢寮隱藏版海景餐廳【朋派咖啡海鮮創意料理】海景第一排景觀餐廳/招牌必點跟臉一樣大的海鮮麵只要150元/新北CP值高海景餐廳
2022新北森林系步道推薦【精選十大健行登山步道】走進大自然裡深呼吸/新北最療癒森林步道秘境大公開/來趟忘憂森林之旅吧
東北角超人氣必吃美食│卯澳海洋驛站│馬岡哨所│馬岡漁港│靠海生活│隱藏版九孔池│來趟秘境漁村美食之旅
新北最美自行車步道|舊草嶺環狀線自行車步道|美拍十大景點|360度絕美山海美景盡收眼底
東北角隱藏版海景餐廳【Cilah海的味道】位在懸崖上的餐廳/貢寮海景第一排/座擁180度無敵海景/一間讓人超Chill海鮮餐廳
三貂嶺銅板美食推薦【三貂嶺車站美食】阿香姨小吃店/阿珠姐肉羹/小霸王的家/三貂嶺必吃美食/三貂嶺必遊景點
新北秘境早餐【三貂嶺山寓】隱藏在三貂煤礦旁森林景觀咖啡廳/來山裡吃一頓簡單的早餐吧/享受簡單的幸福
東北角露天海景餐聽【只賣夏天summeronly】龍洞旁隱藏版CP值高海景餐廳/一星期只開四天/擁有無敵海景直接感受夏天最清涼的時刻