清邁是一個咖啡館相當密集的城市，很出人意料的，泰國的咖啡館居然不是集中在曼谷，反而是在清邁發展出獨有的咖啡文化，2021年的時候清邁就有將近2700間的咖啡館，現在想必逼近3000間，而清邁市就有1/3左右的上千家，這次去了一趟之後更感受到它們咖啡館的蓬勃發展與生氣盎然，不但咖啡文化的縱深長，平均水準也高，加上自有咖啡豆產區的刻意培育，你絕對能在清邁找到屬於自己愛好的一間店。

這次去清邁雖然天數不長，但還是去了不少間的咖啡館，分布的地點比較散，大家可以參考我的地圖搭配自己行程安排，下面則會依照我自己跑店的順序各自大略分享一下我個人的喜好和評價。

1. SONDAY

咖啡店：SONDAY

地址：569 Sirimangkalajarn Road, Chiang Mai

電話：+66 84 320 4843

營業時間：7:00~17:00(三休)

臉書：https://www.facebook.com/sonday.cafe/

IG：https://www.instagram.com/sonday.cafe/

Sonday是我行程計畫之外的咖啡館，卻也是我到清邁後第一間買的咖啡，Sonday的店很小，以dirty咖啡在網路上頗具知名度，尤其有一款獨特的芒果糯米口味，但我個人覺得如果是真的要喝咖啡的人就先別嘗試這種特殊口味，我自己則是先來了杯基本款的冰拿鐵，以60฿的價格讓我整個驚嚇到，清邁的咖啡均價也太感人，要知道台北現在連基本拿鐵都要賣上150了。

推薦度：★★★☆

咖啡：冰拿鐵，風味醇厚，順口冰涼，價格便宜，是隨手可帶的好選擇。

2. GRAPH ONE NIMMAN

咖啡店：Graph one nimman

地址：1/6 One nimman A103-104, Nimmanhaemin Rd., T. Suthep, Mueang, Chiangmai

電話：+66 372 3003

營業時間：11:00~21:00

臉書：https://www.facebook.com/graphonenimman/

IG：https://www.instagram.com/graphonenimman/

官網：https://www.graphcoffeeco.com/

詳細介紹看這邊→ 《泰國清邁自由行》Graph one nimman│清邁尼曼一號裡的元老級文青咖啡館

Graph是清邁的算是咖啡龍頭品牌之一，目前已經有多家分店，每間的設計多有不同，打卡蒐集不同分店也會是一種樂趣，而這次去的分店是在尼曼一號裡面，Graph使用泰國當地的咖啡豆，對於想要嘗試在地咖啡的人絕對是首選，但在這裡你喝不到普通的咖啡，反而有各種它們的獨家特調，價位上也相對較高，我選的是HONEYBEE(165฿)，外觀上分了至少四層，應該是以焦糖咖啡冰沙為主體，最下面是冷萃咖啡製作的咖啡凍，上面則是鮮奶油以及蜂蜜脆餅，隨飲料還會附上小卡介紹，整體的儀式感還是相當值得推薦。

推薦度：★★★★

咖啡：HONEYBEE(165฿)，結合了冰沙、咖啡凍、鮮奶油和蜂蜜脆餅的多層口感，濃厚的咖啡平衡了原本甜膩的組合，來Graph很值得嘗試不同的獨創咖啡。

3. MOON CAFE & EATERY

咖啡店：The moon cafe & eatery

地址：20 4/5 Hauy Keaw Road Tambon Chang Puak , Amphoe Muang Chiang Mai, Thailand

電話：+66 935903936

營業時間：07:30~17:00

臉書：https://www.facebook.com/Themooncafecnx/

IG：https://www.instagram.com/themooncnx_cafe/

官網：https://theearthhotel.co/

詳細介紹看這邊→ 《泰國清邁自由行》the moon cafe & eatery│清邁最好吃最好拍的平價早午餐咖啡館

Moon Cafe是我這次入住飯店The Earth附設的咖啡館兼早午餐店，所以營業時間很早，店內的空間設計摩登又時尚，菜單的選擇也非常多元，不管是料理或咖啡都具備一定的水平，如果一早想吃個好吃的早午餐搭配一杯好咖啡的話，這裡真的是很好的選擇。

推薦度：★★★

咖啡：熱拿鐵，選豆算是相當符合我喜好的風味，水準也有專業咖啡店的等級。

4. ROASTNIYOM

咖啡店：Roastniyom coffee

地址：Jing Jai Market內

電話：+66 99 241 6199

營業時間：7:00~19:00

臉書： https://www.facebook.com/roastniyomcoffee/

IG： https://www.instagram.com/roastniyom/

詳細介紹看這邊→ 《泰國清邁自由行》Jing Jai Market真心市集│好吃好拍好買的清邁周末必逛文青市集(下)

Roastniyom Coffee是清邁幾個連鎖咖啡品牌之一，這次去的是在Jing Jai Market內的分店，即便是連鎖店，咖啡的品質也很專業，加上是Jing Jai Market裡面少數有冷氣吹的咖啡館，是來逛市集時可以喝杯咖啡休息的好地方。

推薦度：★★★

咖啡：淺焙美式，咖啡清爽帶有果酸感，連不喝咖啡的人都能接受。

5. The Baristro at Train Station

咖啡店：The Baristro at Train Station

地址：46/1 Rotfai Alley, Tambon Wat Ket, Muang, Chang Wat Chiang Mai 50000, Muang Chiang Mai

電話：+66 65 354 1963

營業時間：8:00~18:00

臉書：https://www.facebook.com/thebaristroattrainstation/

IG：https://www.instagram.com/thebaristro

詳細介紹看這邊→ 《泰國清邁自由行》The Baristro at Train Station│以火車站為題的清水模簡約風格咖啡館

Baristro是除了Graph之外另一個清邁很知名的咖啡品牌，同樣在清邁有多間分店，而且每間分店的設計風格都很獨特好拍，這間位在火車站附近的分店是比較少觀光客會特地來的地方，清水模的簡約設計非常適合拍照，Baristro的菜單就非常多元，從咖啡到甜點應有具有，咖啡的品質自然也是不用多說。

推薦度：★★★★

咖啡：冰拿鐵，Baristro的咖啡水平也是無庸置疑，不過價位也是在清邁算偏高，但相比Graph，這裡可以喝到基本款的咖啡。

6. Millilit Cafe

咖啡店：Millilit Cafe

地址：235 Chang Moi Rd, Tambon Chang Moi, Mueang Chiang Mai

電話：+66 83 943 1116

營業時間：8:00~18:00

IG：https://www.instagram.com/millilitcafe/

Millilit Cafe是現在相當火紅的網紅咖啡館，地點在瓦洛洛市場附近、藤編街同條路上不遠處，可愛的美式復古門面和空間，吸引了很多泰國當地的網美來拍照打卡，今年它們更是開了一間新分店在附近。

推薦度：★★☆

咖啡：這次喝的是泰奶，故無評論。

7. Faiboi

咖啡店：Fatboi

地址：297 Chang Moi Rd, Si Phum, Mueang Chiang Mai

電話：+66 81 960 9312

營業時間：10:00~18:00

臉書：https://www.facebook.com/Fatboi.Coffee.ChiangMai

IG：https://www.instagram.com/fatboi.coffee

Fatboi本身其實並不是我要特別推薦的店，但其所在位置卻是我想要分享給大家的地方，這裡是一個叫做Neighborhood Community的多樓層聚落，知名的披薩店Adirak Pizza也在這裡有一間分店，其他還有餐廳、餐酒館等不同店鋪，如果來到藤編街除了對面的brewing coffee也可以考慮在這裡歇腳休息。

推薦度：★☆

咖啡：咖啡選項略少，水平中等。

8.Thapae Starbucks

咖啡店：Thapae Starbucks

地址：420 418 422 Tha Phae Road, Mueang Chiang Mai

電話：+66 84 438 7388

營業時間：6:30~00:00

塔佩門前轉角有間星巴克，原是復古風格的外觀，現已有了新的設計樣貌，想要買些星巴克的地區限定商品可以順路在這裡購買，機場的價格會比這邊貴上一些。

推薦度：★★

9.WHYNOT?

咖啡：WHY NOT

地址：Suthep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

電話：+66 80 057 0433

營業時間：8:00~17:00(二休)

IG：https://www.instagram.com/why_not.cafe/

詳細介紹看這邊→ 《泰國清邁自由行》LANDIN草地商圈│Baan Kang Wat藝術村周邊清新小聚落

在Baan Kang Wat附近的Landin草地商圈有一間Why not的小型咖啡館，應該是間新開的咖啡店，店內還有販售不少甜點，逛商圈時帶一杯咖啡也很適合。

推薦度：★★☆

咖啡：熱拿鐵，選豆偏深，適合喜愛醇厚風格的人。

10. The Barn Eatery and Design

咖啡：The Barn Eatery and Design

地址：14 Srivichai Rd, Chiang Mai

電話：+66 94 049 0294

營業時間：9:00~22:00

臉書：https://www.facebook.com/thebarnchiangmai/

IG：https://www.instagram.com/thebarnchiangmai/

詳細介紹看這邊→ 《泰國清邁自由行》The Barn Eatery and Design│松達寺旁有貓陪伴的咖啡館

在古城西門外不遠處有一座松達寺，而The Barn Eatery and Design就在松達寺的附近，這是一間由清邁大學設計系學生所創立的咖啡館，少了商業感與金錢的雕琢，更多的是藝術性的直觀布置，而且店內的價格也訂得非常便宜，不管是餐點或是咖啡都在60~80泰銖左右，推薦大家可以來嘗試看看清邁有名的柳橙美式，泰國的柳橙口味帶點鹹苦，和美式特別的搭配。

推薦度：★★★☆

咖啡：柳橙美式，泰國的柳橙美式搭配和諧，苦中帶鹹甜，消暑又不過膩。

11. Carrot Coffee

咖啡：Carrot Coffee cnx

地址：ร้าน Carrot Coffee เลขที่ 42/1 , 42/2 , 42/3 ซอย 7 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์, Chiang Mai

電話：+66 62 256 9415

開放時間：8:00~18:00

FB：https://www.facebook.com/carrotcafecnx/

IG：https://www.instagram.com/carrotcoffeecnx/

詳細介紹看這邊→ 《泰國清邁自由行》Carrot Coffee cnx│清邁古城的韓風網美系胡蘿蔔咖啡館

Carrot Coffee位在古城裡南方的位置，2021年開幕之後以韓系的風格成為清邁知名的網美系咖啡館，雖然不在鬧區但客人依然絡繹不絕，店內主打自家的特調咖啡，不管是空間、麵包或咖啡都讓人欣賞。

推薦度：★★★★

咖啡：Carrot NO.1(120泰銖)，喜愛拿鐵系的人點這杯就對了，以冰拿鐵為基礎，上層再加上打發鮮奶油後灑上焦糖脆餅，而我點的Carrot NO.2(120泰銖)，以冷萃發泡為基底再加入特製莓果醬，加上裝飾後如調酒一般，不喝咖啡的人也能接受。

12. Twenty Mar

咖啡：Twenty Mar

地址：216 Pra Pok Klao Rd Soi1, Tambon Si Phum, Mueang Chiang Mai

電話：--

開放時間：8:00~18:00

FB：https://www.facebook.com/twentymarcafechiangmai/

IG：https://www.instagram.com/twentymar.cafe/

如果是喜歡專業咖啡館的人，那麼一定會喜歡這間Twenty Mar，地點就在古城中間靠近三王紀念碑的地方，小小的店面店內只賣咖啡甜點，尤其早上八點就營業，想要一早就找地方喝好咖啡的人一定要來試試。

推薦度：★★★★☆

咖啡：熱拿鐵，Twenty Mar的選豆優秀，熱拿鐵濃醇滑順，餘勁悠長。

13. Lot of taste

咖啡：Lot of taste

地址：8/5 Nimmanhaemin, Chiang Mai

電話：+66 93 694 4678

開放時間：8:00~22:00

FB：https://www.facebook.com/LotofTaste.LOT/

IG：https://www.instagram.com/lot.lotoftaste/

最後一間推薦給大家的就是在尼曼區的Lot of taste，他們的Soft Latte是必點款，由於是在熱鬧商圈營業時間也晚，店內客人眾多，店內除了咖啡還有不少輕食可供選擇。

推薦度：★★★

咖啡：Soft Latte，是之前在韓國很熱門的咖啡品項，上頭的打發鮮奶油是風味重點，喝起來特別柔順，是熱愛拿鐵系的必喝款。

以上就是MALU這次在清邁推薦給大家的13間精選咖啡店，之前在韓國的咖啡館大多在中午左右才開，但清邁的咖啡館多數一早就開始營業，算是我這種咖啡成癮者需要一早開始喝咖啡的人的福音，而且清邁的咖啡館不但每間店的設計風格各異，咖啡師也都具有一定的水準，很少會喝到很雷的咖啡，期待著下次能來探索更多的咖啡店。