位於屏東縣來義鄉的二峰圳，當年是日治時代為了灌溉萬隆農場九百多公頃的甘蔗園，在來社溪和瓦魯斯溪匯流處，也就是林邊溪出山口一帶，所興築的地下堰堤。而日本籍工程師鳥居信平，就是二峰圳的最大推手。當時鳥居信平走遍林邊溪，以五年時間調查規劃，又從1921年起與當地原住民合作建造，並在1923年5月竣工，進而為台灣留下一座偉大的水利工程。

這次很榮幸接受 大鵬灣國家風景區管理處 邀請，及 屏東觀光圈 的推廣，前往屏東縣來義鄉二峰圳，雖然這是第一次前往來義鄉，但對於沿途秀麗景緻、原鄉部落圖騰卻有著深刻印象，令人相當期待這次造訪。接著就隨著西莉亞的腳步，一起走讀有著台灣偉大水利工程美稱的來義二峰圳，細細感受這裡所帶來的感動。

｜走讀二峰圳&排灣族手作體驗。導覽行程｜

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▼這天是個晴朗的平日午後，我們一行人從高鐵左營站出發，約莫一個多小時車程，我們來到了屏東縣來義鄉，說到來義鄉最著名的莫過於二峰圳集水廊道，這一座日治時代完成的水利工程，除了改善當地居民灌溉、飲用水之外，直至今日也化身成為炎熱夏季消暑玩水的好去處。

｜屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道｜

二峰圳集水廊道位於屏東縣來義鄉，是一個結合自然景觀與水資源管理的綠色廊道，可以觀察當地的生態環境和水利設施。沿途有許多樹木和植物，讓人感受到大自然的氣息。

這一項百年水利工程，是由日本水利工程師鳥居信平設計；他結合了河床和地勢，巧妙地在林邊溪來義鄉河段進行取水。二峰圳的集水廊道位於林邊溪河床下，長達328公尺。二峰圳集水廊道有一排排的水泥柱，上面鋪滿過濾用的樹枝和礫石，河水從這些間隙流入廊道，然後通過自然重力引導至下游，最終滋養潮州、新埤和萬巒等大片農田，是一座相當了不起的水利工程。

▼這一天由來義二峰圳文化教育廊道的環境教育志工-賴秋英老師，為我們進行導覽活動。因為有她的導覽解說，除了讓整個活動增色不少之外，也讓我們了解屏東縣來義鄉的歷史脈絡與風土民情。

▼屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道導覽

▼屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道導覽

▼二峰圳集水廊道的第二進水塔，又稱為維修人孔。至於第一進水塔就位於林邊溪對岸，神奇的是可以兩座進水塔是互通的，可能是全世界唯一人可以走下去的集水廊道。

進水塔的孔洞往下望除了聽著潺潺流水聲，將手伸進去瞬間涼意撲來，簡直暑意全消透心涼。賴老師說到伏流水就是由此導入進水塔，而維修人孔則是維修地下堰堤人員進出使用之處。

▼屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道導覽

▼屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道導覽-林邊溪

▼這一座矗立於林邊溪岸邊，由屏東縣府製作的1：1地下堰堤模型(收集伏流水的裝置)，畢竟我們無法進入地下長達328公尺的集水廊道參觀，但隨著賴老師的現場解說，讓我們更加認識這座水利工程的集水工法。

▼屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道-1：1地下堰堤模型(收集伏流水的裝置)

▼屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道-1：1地下堰堤模型(收集伏流水的裝置)

▼屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道導覽

▼瞭解了二峰圳集水廊道的歷史沿革之後，接著我們利用步行方式，準備漫遊喜樂發發吾社區，好好感受專屬於這裡的特殊樣貌。

▼沿途我們可以看見馬路旁牆面上，這些圖騰記錄著當初從舊部落遷移到目前的部落過程，當然也有許多部落生活的日常或節慶，譬如扛山豬、扛陶甕、石板屋、季節昆蟲黃蝶、三塊石頭的廚房及五年祭..等，栩栩如生的圖騰相當值得我們細細欣賞。

▼屏東縣來義鄉。漫遊喜樂發發吾社區

▼屏東縣來義鄉。漫遊喜樂發發吾社區

▼屏東縣來義鄉。喜樂發發吾社區，賴老師分享著部落美食經常入菜的刺蔥。

▼屏東縣來義鄉。漫遊喜樂發發吾社區

▼不說不知道，其實二峰圳集水廊道就位於圖中泥土底下喔，很難想像泥土底下正有著潺潺流水不間斷流過呢..

▼屏東縣來義鄉。漫遊喜樂發發吾社區-葉家點煙吧燒烤店

▼屏東縣來義鄉。漫遊喜樂發發吾社區-頭目的住家

▼屏東縣來義鄉。漫遊喜樂發發吾社區

▼屏東縣來義鄉。漫遊喜樂發發吾社區

｜屏東縣來義鄉。二峰圳｜

我們走到喜樂發發吾社區中間段，終於來到二峰圳的明渠出水口區，明渠出水口區則分為兩區域，一區專門為灌溉及居民所使用，另一區域則是側向溢流道，也就是相當知名可以戲水的二峰圳水道。

二峰圳是台灣兼具環境與生態的水利工程，以終年不歇的純淨水源滋潤大地，二峰圳也是一座地下水庫，是由日治時期在任職於屏東台灣製糖株式會社的鳥居信平規劃，經過整修後又能夠繼續收集河床下的伏流泉，對於當地灌溉頗有助益，現在則開放部分水域提供給遊客戲水。

▼屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區，大家要是有機會來到這裡戲水，記得要了解二峰圳注意事項，尊重當地居民的生活作息，千萬別因一時方便打擾到當地居民喔。

▼明渠出水口區分為兩區域，圖中左邊區域專門為灌溉及居民所使用，右邊區域則是側向溢流道，也就是相當知名可以戲水的二峰圳水道。

▼屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

▼屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

▼屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

▼屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

▼屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

▼屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

▼屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區，平日午後三三兩兩來這裡戲水的朋友，開心聊天好不熱鬧..

▼屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

▼屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

▼屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

▼屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

▼屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

▼屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

｜屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園｜

結束二峰圳導覽之後，接著我們來到喜樂發發吾森林公園，森林公園也是一座戶外生態教室，青山綠意環繞，鳥類和台灣黃蝶自然生態好豐富，更讓森林公園成了大家來喜樂發發吾社區必來之處，森林公園環境相當舒適。而為了感念鳥居信平興建二峰圳的貢獻，森林公園入口處有著鳥居信平先生的銅像，這一座銅像雕塑者則是奇美集團創辦人許文龍先生。

至於森林公園裡面有一座手作步道，以前是來義部落居民往返潮州的步道，森林公園也有繽紛的石板畫、石板屋及排灣族穀倉，相當值得推薦給您們喔。

▼屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

▼屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

▼屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

▼屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

▼屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

▼屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

▼屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

▼屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

▼屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

▼屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

▼屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

▼屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

｜喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗｜

排灣族手作體驗相當有趣，我們要利用血桐葉當餐盤，來親自手作一顆顆賣相極佳的地瓜丸與芋頭丸，聽起來很簡單對不對？這也是西莉亞超喜愛每一次手作體驗的意義，其實過程中藉由手作體驗，可以深度瞭解當地的飲食文化或風土民情。

首先我們必須將煮熟的地瓜與芋頭搗成泥狀，接著就像搓湯圓一般將地瓜與芋頭搓成圓球狀，小小一顆相當卡哇伊。接著撒上花生粉及黑糖，這部分端看個人口味喜好，可多可少不勉強.(笑)，最後再將地瓜丸、芋頭丸包進血桐葉裡面，綁繩綁一綁也可以輕便攜帶出門食用喔！

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗，主要食材則是當地居民所種植的地瓜、芋頭，配料有花生、黑糖，餐盤則採用當地居民經常使用的血桐葉。

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗，首先我們必須先將地瓜與芋頭搗成泥狀。

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗，接著將地瓜泥、芋頭泥搓成圓球狀，撒上花生粉及黑糖。

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗，圖中的地瓜球、芋頭球咬上一口，箇中滋味相當美妙。

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗，當然我們也可以將地瓜球、芋頭球利用血桐葉及麻繩包裹起來，方便外出攜帶。

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗，最後賴老師拿出曬乾的芋頭乾給大家享用，想不到吧？西莉亞手上這一包就是芋頭乾。

▼喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗，芋頭乾咀嚼起來香氣十足，西莉亞特地挑了一個心型芋頭乾，是不是好特別啊.(笑)

好囉，今天的走讀二峰圳導覽也即將來到尾聲，大家是否藉此更加深刻瞭解來義鄉深厚的底蘊啊？對於相當喜愛參與深度旅遊的西莉亞來說，經過這一次活動導覽，讓西莉亞對於來義鄉有了更加深刻瞭解，當然也要藉此機會推薦給大家，找個時間安排一趟深度旅遊，好好去感受這裡的悠閒氛圍，體驗排灣族獨有文化，保證絕對收穫滿滿喔！

｜走讀二峰圳&排灣族手作體驗。導覽行程｜

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⮕主辦單位： 大鵬灣國家風景區管理處 ， 屏東觀光圈