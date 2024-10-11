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屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 二峰圳集水廊道 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族傳統點心 屏東一日遊行程推薦

西莉亞玩樂人生 人氣：10
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西莉亞玩樂人生

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文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：屏東縣 > 來義鄉

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

位於屏東縣來義鄉的二峰圳，當年是日治時代為了灌溉萬隆農場九百多公頃的甘蔗園，在來社溪和瓦魯斯溪匯流處，也就是林邊溪出山口一帶，所興築的地下堰堤。而日本籍工程師鳥居信平，就是二峰圳的最大推手。當時鳥居信平走遍林邊溪，以五年時間調查規劃，又從1921年起與當地原住民合作建造，並在1923年5月竣工，進而為台灣留下一座偉大的水利工程。

這次很榮幸接受大鵬灣國家風景區管理處邀請，及屏東觀光圈的推廣，前往屏東縣來義鄉二峰圳，雖然這是第一次前往來義鄉，但對於沿途秀麗景緻、原鄉部落圖騰卻有著深刻印象，令人相當期待這次造訪。接著就隨著西莉亞的腳步，一起走讀有著台灣偉大水利工程美稱的來義二峰圳，細細感受這裡所帶來的感動。

 

｜走讀二峰圳&排灣族手作體驗。導覽行程｜

高鐵左營站屏東來義鄉來義大橋二峰圳集水廊道喜樂發發吾公園漫遊喜樂發發吾社區二峰圳排灣族手作體驗

 

這天是個晴朗的平日午後，我們一行人從高鐵左營站出發，約莫一個多小時車程，我們來到了屏東縣來義鄉，說到來義鄉最著名的莫過於二峰圳集水廊道，這一座日治時代完成的水利工程，除了改善當地居民灌溉、飲用水之外，直至今日也化身成為炎熱夏季消暑玩水的好去處。

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

｜屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道｜

二峰圳集水廊道位於屏東縣來義鄉，是一個結合自然景觀與水資源管理的綠色廊道，可以觀察當地的生態環境和水利設施。沿途有許多樹木和植物，讓人感受到大自然的氣息。

這一項百年水利工程，是由日本水利工程師鳥居信平設計；他結合了河床和地勢，巧妙地在林邊溪來義鄉河段進行取水。二峰圳的集水廊道位於林邊溪河床下，長達328公尺。二峰圳集水廊道有一排排的水泥柱，上面鋪滿過濾用的樹枝和礫石，河水從這些間隙流入廊道，然後通過自然重力引導至下游，最終滋養潮州、新埤和萬巒等大片農田，是一座相當了不起的水利工程。

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

這一天由來義二峰圳文化教育廊道的環境教育志工-賴秋英老師，為我們進行導覽活動。因為有她的導覽解說，除了讓整個活動增色不少之外，也讓我們了解屏東縣來義鄉的歷史脈絡與風土民情。

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屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道導覽

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屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道導覽

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

二峰圳集水廊道的第二進水塔，又稱為維修人孔。至於第一進水塔就位於林邊溪對岸，神奇的是可以兩座進水塔是互通的，可能是全世界唯一人可以走下去的集水廊道。

進水塔的孔洞往下望除了聽著潺潺流水聲，將手伸進去瞬間涼意撲來，簡直暑意全消透心涼。賴老師說到伏流水就是由此導入進水塔，而維修人孔則是維修地下堰堤人員進出使用之處。

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屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道導覽

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屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道導覽-林邊溪

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

這一座矗立於林邊溪岸邊，由屏東縣府製作的1：1地下堰堤模型(收集伏流水的裝置)，畢竟我們無法進入地下長達328公尺的集水廊道參觀，但隨著賴老師的現場解說，讓我們更加認識這座水利工程的集水工法。

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道-1：1地下堰堤模型(收集伏流水的裝置)

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道-1：1地下堰堤模型(收集伏流水的裝置)

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

屏東縣來義鄉。二峰圳集水廊道導覽

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

瞭解了二峰圳集水廊道的歷史沿革之後，接著我們利用步行方式，準備漫遊喜樂發發吾社區，好好感受專屬於這裡的特殊樣貌。

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

沿途我們可以看見馬路旁牆面上，這些圖騰記錄著當初從舊部落遷移到目前的部落過程，當然也有許多部落生活的日常或節慶，譬如扛山豬、扛陶甕、石板屋、季節昆蟲黃蝶、三塊石頭的廚房及五年祭..等，栩栩如生的圖騰相當值得我們細細欣賞。

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

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屏東縣來義鄉。漫遊喜樂發發吾社區

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屏東縣來義鄉。漫遊喜樂發發吾社區

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屏東縣來義鄉。喜樂發發吾社區，賴老師分享著部落美食經常入菜的刺蔥。

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屏東縣來義鄉。漫遊喜樂發發吾社區

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不說不知道，其實二峰圳集水廊道就位於圖中泥土底下喔，很難想像泥土底下正有著潺潺流水不間斷流過呢..

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屏東縣來義鄉。漫遊喜樂發發吾社區-葉家點煙吧燒烤店

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屏東縣來義鄉。漫遊喜樂發發吾社區-頭目的住家

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屏東縣來義鄉。漫遊喜樂發發吾社區

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屏東縣來義鄉。漫遊喜樂發發吾社區

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｜屏東縣來義鄉。二峰圳｜

我們走到喜樂發發吾社區中間段，終於來到二峰圳的明渠出水口區，明渠出水口區則分為兩區域，一區專門為灌溉及居民所使用，另一區域則是側向溢流道，也就是相當知名可以戲水的二峰圳水道。

二峰圳是台灣兼具環境與生態的水利工程，以終年不歇的純淨水源滋潤大地，二峰圳也是一座地下水庫，是由日治時期在任職於屏東台灣製糖株式會社的鳥居信平規劃，經過整修後又能夠繼續收集河床下的伏流泉，對於當地灌溉頗有助益，現在則開放部分水域提供給遊客戲水。

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區，大家要是有機會來到這裡戲水，記得要了解二峰圳注意事項，尊重當地居民的生活作息，千萬別因一時方便打擾到當地居民喔。

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

明渠出水口區分為兩區域，圖中左邊區域專門為灌溉及居民所使用，右邊區域則是側向溢流道，也就是相當知名可以戲水的二峰圳水道。

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屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

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屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

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屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

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屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

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屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

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屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區，平日午後三三兩兩來這裡戲水的朋友，開心聊天好不熱鬧..

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屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

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屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

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屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

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屏東縣來義鄉。二峰圳-明渠出水口區

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｜屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園｜

結束二峰圳導覽之後，接著我們來到喜樂發發吾森林公園，森林公園也是一座戶外生態教室，青山綠意環繞，鳥類和台灣黃蝶自然生態好豐富，更讓森林公園成了大家來喜樂發發吾社區必來之處，森林公園環境相當舒適。而為了感念鳥居信平興建二峰圳的貢獻，森林公園入口處有著鳥居信平先生的銅像，這一座銅像雕塑者則是奇美集團創辦人許文龍先生。

至於森林公園裡面有一座手作步道，以前是來義部落居民往返潮州的步道，森林公園也有繽紛的石板畫、石板屋及排灣族穀倉，相當值得推薦給您們喔。

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屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

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屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

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屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

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屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

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屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

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屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

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屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

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屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

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屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

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屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

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屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

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屏東縣來義鄉。喜樂發發吾森林公園

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｜喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗｜

排灣族手作體驗相當有趣，我們要利用血桐葉當餐盤，來親自手作一顆顆賣相極佳的地瓜丸與芋頭丸，聽起來很簡單對不對？這也是西莉亞超喜愛每一次手作體驗的意義，其實過程中藉由手作體驗，可以深度瞭解當地的飲食文化或風土民情。

首先我們必須將煮熟的地瓜與芋頭搗成泥狀，接著就像搓湯圓一般將地瓜與芋頭搓成圓球狀，小小一顆相當卡哇伊。接著撒上花生粉及黑糖，這部分端看個人口味喜好，可多可少不勉強.(笑)，最後再將地瓜丸、芋頭丸包進血桐葉裡面，綁繩綁一綁也可以輕便攜帶出門食用喔！

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗，主要食材則是當地居民所種植的地瓜、芋頭，配料有花生、黑糖，餐盤則採用當地居民經常使用的血桐葉。

屏東來義鄉｜走讀二峰圳導覽 喜樂發發吾公園 手作體驗-排灣族

 

喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗，首先我們必須先將地瓜與芋頭搗成泥狀。

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗，接著將地瓜泥、芋頭泥搓成圓球狀，撒上花生粉及黑糖。

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗，圖中的地瓜球、芋頭球咬上一口，箇中滋味相當美妙。

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗，當然我們也可以將地瓜球、芋頭球利用血桐葉及麻繩包裹起來，方便外出攜帶。

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗，最後賴老師拿出曬乾的芋頭乾給大家享用，想不到吧？西莉亞手上這一包就是芋頭乾。

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喜樂發發吾森林公園-排灣族手作體驗，芋頭乾咀嚼起來香氣十足，西莉亞特地挑了一個心型芋頭乾，是不是好特別啊.(笑)

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好囉，今天的走讀二峰圳導覽也即將來到尾聲，大家是否藉此更加深刻瞭解來義鄉深厚的底蘊啊？對於相當喜愛參與深度旅遊的西莉亞來說，經過這一次活動導覽，讓西莉亞對於來義鄉有了更加深刻瞭解，當然也要藉此機會推薦給大家，找個時間安排一趟深度旅遊，好好去感受這裡的悠閒氛圍，體驗排灣族獨有文化，保證絕對收穫滿滿喔！

 

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｜走讀二峰圳&排灣族手作體驗。導覽行程｜

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主辦單位：大鵬灣國家風景區管理處屏東觀光圈

承辦單位：荔寶文創

 

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創作者 西莉亞 的頭像
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