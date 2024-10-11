台中脆皮蚵仔煎推薦｜卡滋卡滋的脆皮蚵仔煎，還加上大量起士濃郁牽絲真的太迷人！網評高達4.9星的超人氣蚵仔煎 哩賀家蚵仔煎，蚵仔大顆飽滿新鮮，淋上醬汁餅皮依然香脆到不行，想更澎湃還能升級雙蛋、起士和加料，另外「起司肉絲韓式泡菜炒泡麵、鮮蚵魯肉飯、麻油雞、干貝丁香炒高麗菜」都很好吃，喜愛小吃的朋友快一起來看看

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哩賀家蚵仔煎

哩賀蚵仔煎位在台中西區太原路上，鄰近科博館、台中廣三SOGO、金典綠園道等，黃色大看板相當顯眼，週末下午時段不休息，懶得前往店面，也有配合外送平台服務，重點是有我愛的脆皮蚵仔煎！

哩賀家蚵仔煎

地址：台中市西區太原路一段136號

電話：04-23170085

時間：週一至四 11:30–14:00, 17:00–22:00；五六 11:30–14:00, 17:00–22:30；日11:30–22:00 （週三公休）

ＦＢ｜ＩＧ

哩賀家蚵仔煎 環境

繽紛的用餐區，多以四人桌位為主，當日我是用餐離峰時段到場，才能拍到現場空景，點餐以自助畫單方式，餐具醬料自取

看著脆皮蚵仔煎製作過程也很療癒！從淋上粉漿煎到金黃焦脆，再加入蛋、蔬菜、配料，這個奔放的香氣，口水都要忍不住惹

淋上自製的濃郁醬汁，甜香中帶點微微辣度，這就是涮嘴的秘密武器

嚴選嘉義東石的新鮮蚵仔，大顆飽滿，鮮甜無比，真的是吃過回不去

哩賀家蚵仔煎 菜單

哩賀蚵仔煎餐點品項超多元，單就招牌脆皮蚵仔煎多達七種口味，不僅能加料、升級雙蛋，最酷還能加起士，還有羹類、滷肉飯、炒泡麵、水餃、現炒類、湯品等，想吃飯吃麵來這也很可以，像現在入秋也很適合來點麻油雞

哩賀家蚵仔煎 餐點

這次和好友共三人攻略，點了滿滿整桌，除有招牌脆皮蚵仔煎、還有起司肉絲韓式泡菜泡麵、鮮蚵魯肉飯、麻油雞、干貝丁香炒高麗菜，通通都先來呷快麥

脆皮三鮮煎＋起士 120元

海鮮控請直接選擇有蚵仔、蝦仁、花枝的脆皮三鮮煎，三種願望一次滿足，哩賀家蚵仔煎 的招牌就是那香酥餅皮，沒有淋醬的部位，卡滋卡滋就像餅乾般脆口

蚵仔煎甜香帶點辣度的濃稠醬料，搭上脆脆餅皮，更驚喜還會牽絲！

哩賀家蚵仔煎不僅能加料，還能加購邪惡起士，大量使用乳酪絲，與新鮮彈牙的蝦仁、花枝、蚵仔一起品嚐，新鮮海味多份濃郁鹹香，整體風味更具層次

脆皮蘑菇煎+雙蛋 95元

今日不想吃海鮮，這邊也有蘑菇煎可選擇，升級為雙蛋口感更飽滿，哩賀家蚵仔煎的餅皮真的很厲害，稍稍擱置，完全不減酥脆口感，招牌濃郁醬汁交織著滿滿滑口蘑菇，一樣很美味

鮮蚵魯肉飯 100元

海陸雙拼的豪華組合鮮蚵魯肉飯，我第一次吃到是在澎湖，但覺得哩賀家蚵仔煎的整體平衡度，表現得更優質！飽滿鮮甜的蚵仔，搭上鹹甜適中的滷肉，入口甜感激增，美妙滋味讓人不禁一口接一口，一旁還有魯蛋、豆乾、炒酸菜，三兩下就被KO

蒜泥鮮蚵 140元

想純粹享受東石鮮蚵的風味，超推薦直接川燙料理，以些許蒜泥、醬油點綴，蚵仔爆漿口感，滿是鮮甜海味，真的好好吃

起司肉絲韓式泡菜炒泡麵 150元

愛吃炒泡麵朋友，來哩賀家蚵仔煎口味選擇超多！這次選擇起司肉絲韓式泡菜炒泡麵，裡頭有泡菜、肉絲、魚板、貢丸、蛋、青菜，還加入大量起士，酸辣鹹香，軟Ｑ麵條交織脆口蔬菜，口感好過癮

干貝丁香炒高麗菜 100元

用干貝、ㄙㄨ蒜頭、小魚乾、豆豉、醃黃瓜、辣椒製作而成的干貝海鮮醬，用料實在，搭配爽脆高麗菜大火爆炒，真的是有夠香，完全是白飯殺手來著

麻油雞 180元（附白飯一碗

天氣漸漸轉涼，很適合來碗香醇的麻油雞，選用新鮮文昌雞，肉量給得很多，肉質飽滿彈牙，湯頭加入大量高麗菜，米酒、薑、麻油燉煮，芬芳的麻油香氣，溫潤順口，喝上幾口身體都暖活了起來

用心實在的哩賀家蚵仔煎，餐點供應選擇很多元，從口味多元的招牌脆皮蚵仔煎、炒泡麵、鮮蚵魯肉飯、麻油雞、干貝丁香炒高麗菜，表現都很具水準，要我一週到訪都很可以，以上推薦給喜歡吃小吃的你們

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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