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「一隅有貓」是位在板橋江子翠的貓咪餐廳，除了用餐會有小貓的陪伴外，還提供環境讓貓咪有暫時的居住地，是一間非常溫暖的貓咪中途餐廳，如果有喜歡的貓也可以提出認養的需求，只要符合老闆要求的相關條件就能成為其中一隻小可愛的鏟屎官。另外餐點也十分多元，同時擁有不同國家的特色料理可以選擇，不管是日式、義式或美式等相關餐點都有提供，讓大家沉浸在貓咪的世界中也能品嚐異國美食，可以吃的滿足也可以玩得開心。

餐廳資訊

一隅有貓 名稱 : 一隅有貓

電話 : (02)2255-7879

地址 : 新北市板橋區文化路二段182巷3弄16號1樓

營業時間 : 週一~週五 11:00-20:00

營業時間 : 週六~週日 10:00-20:00

粉絲專頁 : 一隅有貓

Instagram : 一隅有貓義大利麵(@cornercat.16)

從捷運 江子翠站 3號出口步行3分鐘左右就可抵達，店門口就有放上「貓咪中途餐廳」的立牌以及小貓咪的可愛照片

店內環境

座位除了內用區還有室外區，天氣涼一點滿適合一群朋友坐在外面吃飯聊天

一進門前方就是點餐櫃檯，旁邊是甜點蛋糕的冰箱，盤子還是貓咪形狀非常可愛

內用的座位大約可容納30多人左右，不過走道的空間比較有限，行走時要稍微注意不要撞到附近用餐的顧客

靠近窗還有一排吧台區，不要覺得最外面要跟貓咪玩要走比較遠的距離，因為店內的貓咪是可以自由活動所以隨時都會有小貓跑過來，特別是有幾隻喜歡這區吧台桌

座位區的中間有檸檬水和醬料可以免費取用

我們一開始找不到餐具，因為桌上沒有櫃台也沒有放置，後來是看到桌子中間有一條繩子拉起來才發現餐具就放在桌子這中間的收納盒中，而且餐具上也是貓爪的圖案

面對櫃台的右側有販售肉泥和罐罐，如果想要買來餵食店內的貓咪記得先跟老闆說一聲

菜單

內用都會有低消不過只要有點餐點基本上都可以達到，另外還會酌收5%的費用用於救援流浪貓，來這裡用餐可以和店家一起盡自己所能幫助這些小動物

餐點種類非常多樣，常見的各式招牌餐都有，如果是有在飲食控管的人也有提供健康餐可以選擇

如果想要點飲品選擇也滿豐富的，沒有先看過菜單當下真的會猶豫好一陣子

最後一頁就是「領養須知」如果真的對店內的小貓有興趣想要認養，必須符合老闆以下7點的規定，主要是確保飼主有足夠的能力可以照顧好貓咪，也能夠讓老闆放心把小貓交給真心想要照顧的主人

餐點介紹

這次一共點了兩杯飲料加兩份餐點，整個用餐過程還滿快的因為想要盡量把時間都跟小貓咪玩XD

飲料點的是「白桃烏龍茶」和「玫瑰拿鐵」，烏龍茶無糖清爽解膩，玫瑰拿鐵上面有玫瑰花瓣喝起來玫瑰花香比想像中還要濃郁

底下的杯墊是貓咪圖案的，店內幾乎看得到的餐具都是跟貓咪有關

第一道是「牛肉壽喜燒烏龍麵」，上面還有灑上七味粉來增添味道

碗的外層全部都是貓咪圖案，喜歡貓的人真的會完全沉浸在貓咪的世界中

烏龍麵吃起來十分彈牙，壽喜燒醬汁的鹹度調味剛剛好，藉由麵條一起吸上來非常過癮

牛肉吃起來軟嫩肉香味濃郁，煮的時間也抓得剛好不會太乾太柴

第二道是「法式特餐」是一道早午餐的搭配，食材有蜂蜜法國吐司、德式香腸、小沙拉和四角薯餅

蜂蜜法國吐司外層用雞蛋包覆起來吃起來鹹甜鹹甜的滋味非常好，搭配店家提供的醬汁吃別有一番風味

德式香腸彈牙肉香味濃是我滿喜歡的食物之一，不過這類食材記得適量享用就好喔~

薯餅上面有灑上些許的胡椒粉提味，外表的油有盡可能瀝乾讓顧客吃起來不會感覺過於油膩

店內貓咪

吃飽後就可以開始跟店內的貓咪玩甩，其中黑白相間的是店長「一隅」，是一隻成熟穩重的貓咪，不時會在店內巡邏也會跳到餐桌或椅子上看著大家用餐的過程

其餘大部分的貓咪都是暫時收養，讓他們有一個遮風避雨又能溫飽的休息空間，這隻小白貓幾乎都一直躺在紙箱中睡覺身材也十分瘦小，感覺是剛來到這裡不久

這兩隻小貓應該是整間店最好動的兩隻，時不時會互相打架玩甩，如果拿玩具跟他們玩也會非常開心一直追著玩具跑

橘貓在我們整個用餐過程都靜靜的趴在籠子裡面，不過要摸牠時要稍微注意一下，如果牠有躲的動作就暫時先拍照就好不要摸牠，避免誤會反而被攻擊

這隻小黑貓是一直多在圓筒中睡覺，後面醒來有探頭出來看不過因為店內客滿人滿多的，有點被人群嚇到就一直躲在裡面不敢跑出來

至於最頻繁穿梭在大家座位中的就是底下這支小貓，只要有人站起來牠馬上就會跳到椅子上趴下來，不管要摸牠拍牠都不會躲，也會好奇大家吃的餐點一直想跳到桌上去聞食物，不過記得要小心不要讓牠吃到食物避免傷害到牠的腸胃

最後要離開時剛好到老闆餵乾乾的時間，這也是全部貓咪同時都會跑出來的時間，想要一次捕捉到全部貓咪的話千萬不要錯過~

結語

跟之前用餐過的貓咪餐廳都不太一樣，「一隅有貓」不是店家自己飼養許多貓咪來跟顧客互動，而是採用中途之家先收養這些小貓咪，讓他們可以吃好睡好健康長大，如果有想要養貓的人可以來這裡詢問老闆，以領養代替購買的方式宣導理念，即便同時要照顧這麼多貓咪餐點的部分卻沒有因此馬虎，好手藝囊括各國的道地美食，讓顧客可以依照自己的喜好去做選擇，再收取5%的費用救援流浪貓，讓來用餐的人不知不覺也餐與到幫助貓咪的行列中，是一間兼具美食與愛心的貓咪餐廳。