和平島上原本有一個海軍的雷達站,軍方撤走之後,將營區改成咖啡廳.

過去曾是海軍觀一中隊的雷達站，因是軍事管制區從未對外開放，如今軍隊已撤離，由舊雷達站搖身一變而成：雷達站咖啡 RADAR Café，位於和平島公園的至高點，通往咖啡廳的路上可見彩虹101階梯及保有舊營區的崗哨彩繪，設計師在各個角落巧妙地融入迷彩軍事元素，以延續雷達站在和平島歷史人文上的獨特性及神秘感。

超大景觀平台，270度的絕佳視野及無敵海景，讓遊客可以俯瞰整片無邊無際的海洋，及不遠處的基隆嶼。

以上資料摘錄自基隆載航

這裡還有青年日報的一篇專文

【軍事好好玩】雷達站咖啡廳 軍旅回憶殺



https://www.ydn.com.tw/news/newsInsidePage?chapterID=1569835

2023年更改經營團隊,更名為:禾口丘 With Hill

禾口丘以關注里山與海洋多樣性為出發點，將海岸淺山丘陵裡的咖啡廳，變成里山的守護者。

每杯咖啡來自公平貿易，每滴牛奶來自動物福利標章的農場，喝咖啡的同時也關注土地正義及農民生存權益，旅人已在飲食之間友善選擇。

以上資料摘錄自禾口丘With Hill紛絲專頁

花了點時間去看了禾口丘的紛絲專頁,也挖到了一些寶.

因為是第一個創業的LOGO

所以邀請之前在和平島合作做摺頁就很喜歡的森田達子

整個過程達子都很細心的跟我們討論，協助我們理出想法，抓出我們想要的風格！

最後呈現出 「海上的島，山頂有鳥」的畫面！

如果有來過的人，應該會覺得這個logo把店裏會看到的樣子輪廓保留下來了！

達子也把「禾口丘」的品牌理念以字標呈現出來，我們不是很精緻的網美咖啡廳反而是那種不特別精心雕琢，有點隨性甚至是有點放肆的自然的那種店。

以上資料摘錄自禾口丘With Hill紛絲專頁

禾口丘真的是意外發現的,我甚至不知道和平島上的海軍雷達站撤除後,會改成咖啡廳.

只是剛好在搜尋和平島上的景點時,在茫茫的網海中,看到了禾口丘的文章和影片.

和平島雷達站的地理位置很好,視野非常得開闊.

以前不能來,現在開放了,當然就更不能錯過.

從大門進來,門口的崗哨及官兵營舍,都維護的不錯.

營舍旁的"和平島雷達站"石壁雕刻,這是之前駐守在這裡的海軍士官長親手製作的.

想看看雷達站的絕世美景,就必須先通過這101階梯的考驗.

101階,說真的不多.

但是在熱死人的天氣,每一階都是考驗.

在階梯頂端會先看到一處有迷彩軍犬的崗哨，而在下方斜坡也有兩處軍犬墓碑。據當地居民說，過去是軍事管制區，官兵都會養狼犬幫忙警戒，因此咖啡廳設計師特別把軍犬畫在崗哨上作為紀念，也為咖啡廳增添軍事色彩。

以上資料摘錄自青年日報

記得留言喔....

通過101階的考驗後,沒有馬上進咖啡廳吹冷氣,反而是先到右手邊的平台,看看這一片海景.

雖然可以看到下面的千疊敷,蕃字洞和阿拉寶灣,但這個視野太窄了.

太熱了,進來吹冷氣吧!!!

從老士官長口中得知,目前禾口丘吧台位置的這一間屋子,以前是雷達站的發電機室.

裡裡外外重新整理過後,我覺得蠻好看的.

大面積的落地窗,增加了採光,也讓整個空間和視野感覺放大,不會覺得很擁擠.

紅磚牆上大大的Radar,就是要訴說這棟建築的過去的歷史.

室內空間的規劃,我覺得還不錯.

在有限的空間裡,盡量把走道和桌椅做適當的安排,不會覺得很侷促.

保留一些舊元素及迷彩,增加雷達站的神祕感.

穿插一些環境保育及人文訊息,在陽剛的氛圍中,多了一點柔和感.

本以為只有規劃戶外的平台及這一間主建築而已,沒想到旁邊還有一間.

這間是當年的雷情作業室,是高度機密的房間.

如果不是出來晃晃,還真的會忽略到這一間.

方正的空間內,也擺放了不少桌椅.

實在很難想像,如果今天全部客滿,吧台的兩位工作人員,應該是忙翻了.

這裡也有一處戶外空間,但是門上鎖了,就不方便隨意打開.

但是我看到了這塊木製的牌子,我很喜歡上面畫的這個角度,但是我找不到這個位置.

也不知道為什麼,覺得這塊牌子放在這裡,有那麼一點點不一樣的感覺.

是無意擺放的,還是刻意放在這裡???

想看270度的無敵海景???

就請各位人客從主建築旁的樓梯,一步一步走上來.

雖然天氣很熱,但是絕對不能錯過.

站在主建築發電機室的屋頂往下看,前方是露天咖啡平台.

右前方是基隆港.

穿過發電機室和雷情作業室的聯通橋,來到了最前面,也就是最著名的270度無敵海景.

中

碧海藍天,再加上一點白雲,基隆嶼點綴在整個畫面中.

右

最遠可以看到鼻頭角,只是視野被旁邊擋住了一部份,稍微有點可惜.

左

可以看到遠處的野柳,然後一路延伸過來,就是協和電廠的三支煙囪,以及大小船隻川流不息的基隆港口.

招牌在這裡.

GOODGOOD雞蛋糕

禾口丘GOODGOOD雞蛋糕，

這些動物被好好的對待了，所以產出了好好吃的雞蛋糕，

每一口都想比出大拇指，說聲「GOOD」！

五種造型都是在基隆能夠見到的生物，

海龜、鯨豚、魟魚及台灣特有種－台灣竹雞（經常在禾口丘周遭，運氣好可以看到喔），

還有海洋最常見的垃圾「寶特瓶」，

這些動物的生存空間不論海洋還是山林，都躲不了與塑膠製品為鄰 ( •᷄⌓•᷅ )

以上資料摘錄自禾口丘With Hill粉絲專頁

其實初次看到寶特瓶時,也有些訝異.

還把竹雞誤以為是鴿子,真的是有點糗.

雞蛋糕不會很大,但是很飽滿和充實.

一口咬下去,沒有像一般雞蛋糕有點空虛.

外皮酥脆,蛋糕體柔軟綿密,稍微有點濕潤,不會太乾,而且香氣四溢.

海港味起司酥塔餅

選用海味手工天婦羅,基隆吉古拉,煙燻雞肉及馬鈴薯,

佐日式柴魚醬,最後撒上一大堆起司,絕對美味!

以上資料摘錄自禾口丘With Hill粉絲專頁

老實說,我真的有被這個海港味起司蘇塔餅給驚艷到.

後來在店員的解說下,才知道原來內餡這麼豐富,實在是有點羞愧.

先撇開豐富內餡不說,光是這酥脆的餅皮,就已經很吸引人了.

咬下去的瞬間,就可以聽見餅皮酥脆聲.

都還沒有征服味蕾,耳朵就已經先投降了.

內餡料多味美,真的很難不一口接一口.

但是又會捨不得吃太快,不然又要再點一份了.

沒點到海港味起司酥塔餅,真的會搥心肝.

如果各位人客有來和平島,別錯過禾口丘With Hill.

絕佳的地理位置,好喝的咖啡,好吃的餐點......

收進口袋名單裡吧!!!