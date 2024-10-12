最近看了黑白大廚...
再次又對白老師越來越敬佩
尤其是他去看回收桶裡的"別人吃不完的廚餘"那一段
在台灣白老師在台北有開本家BORNGA韓式燒肉
但我私心想要白老師的Paik’s coffee&홍콩반점 0410 PLUS+入駐台灣
因為這兩家算是我去韓國必吃喝的兩家
之前在韓國情報社團
滿多人都在推薦這一杯水蜜桃咖啡
我自己雖然不愛喝咖啡
但還滿愛水蜜桃的~
加上真的太多人在推這一款
於是到了Paik’s coffee
就自己用機器操作用信用卡付款之後
很快店員就會製作完成給你
菜單上雖然沒有中文但有英文
其實點餐也滿方便的
我覺得就是冰美式咖啡+水蜜桃濃縮果汁
冰塊真的給超級多....
在冷冷的天喝上這一杯好像越來越冷
不過說真的冰美式搭上水蜜桃真的很好喝~~
聽說現在還有推出冷凍芒果果粒+冰美式組合
下次會再嘗試看看~~
我想想位於南浦洞商圈內的這家홍콩반점 0410 PLUS+
我已經來第三次了
裡面的內用環境都沒有改變
菜單都有中文
加上店員也會一點點中文
所以是一點都沒有問題的
因為它們家主打就是份量多
所以我們也不敢多點
就深怕吃不完
就點了一個海鮮炒碼麵+炸醬麵
一起分享著吃
我是沒吃過其他家
所以無法去做比較
但個人是滿喜歡白老師這家的~~
且價位真的是很親民
剛好遇到隔壁桌也是台灣來的
他們也是因為白老師才來吃的
在南浦洞還有白老師的義大利麵餐廳
我記得位於2.3樓的樣子
不過在韓國我覺得還是得吃比較韓式一點的料理
所以就沒有去嘗鮮~
但現在想想下次還是可以來吃看看的~~
順便附上吃飽飽要回飯店的漂亮街景路上
因為接近聖誕節跟跨年
晚上造景都會開燈~還滿漂亮的
店家資訊
香港飯店0410PLUS+(홍콩반점0410)
釜山廣域市中区南浦洞3街7-2號
(南浦洞一號出口)
11:00-22:00
051-241-0410