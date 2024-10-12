最近看了黑白大廚...

再次又對白老師越來越敬佩

尤其是他去看回收桶裡的"別人吃不完的廚餘"那一段

在台灣白老師在台北有開本家BORNGA韓式燒肉

但我私心想要白老師的Paik’s coffee&홍콩반점 0410 PLUS+入駐台灣

因為這兩家算是我去韓國必吃喝的兩家

之前在韓國情報社團

滿多人都在推薦這一杯水蜜桃咖啡

我自己雖然不愛喝咖啡

但還滿愛水蜜桃的~

加上真的太多人在推這一款

於是到了Paik’s coffee

就自己用機器操作用信用卡付款之後

很快店員就會製作完成給你

菜單上雖然沒有中文但有英文

其實點餐也滿方便的

我覺得就是冰美式咖啡+水蜜桃濃縮果汁

冰塊真的給超級多....

在冷冷的天喝上這一杯好像越來越冷

不過說真的冰美式搭上水蜜桃真的很好喝~~

聽說現在還有推出冷凍芒果果粒+冰美式組合

下次會再嘗試看看~~

我想想位於南浦洞商圈內的這家홍콩반점 0410 PLUS+

我已經來第三次了

裡面的內用環境都沒有改變

菜單都有中文

加上店員也會一點點中文

所以是一點都沒有問題的

因為它們家主打就是份量多

所以我們也不敢多點

就深怕吃不完

就點了一個海鮮炒碼麵+炸醬麵

一起分享著吃

我是沒吃過其他家

所以無法去做比較

但個人是滿喜歡白老師這家的~~

且價位真的是很親民

剛好遇到隔壁桌也是台灣來的

他們也是因為白老師才來吃的

在南浦洞還有白老師的義大利麵餐廳

我記得位於2.3樓的樣子

不過在韓國我覺得還是得吃比較韓式一點的料理

所以就沒有去嘗鮮~

但現在想想下次還是可以來吃看看的~~

順便附上吃飽飽要回飯店的漂亮街景路上

因為接近聖誕節跟跨年

晚上造景都會開燈~還滿漂亮的

店家資訊

香港飯店0410PLUS+(홍콩반점0410)

釜山廣域市中区南浦洞3街7-2號

(南浦洞一號出口)

11:00-22:00

051-241-0410

官網 http://zzambbong.com/