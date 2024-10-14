黑悟空還沒破關沒關係，我帶大家來試試「一悟燒肉」！這家位在新竹金山街的日式燒肉店，不僅燒肉品質一流，還有濃濃的儀式感！特別適合一個人也能自在享用。這裡的雙拼、三拼肉盤選擇豐富，還有超級迷人的生蛋拌飯，一試就愛上。最近店裡的A5和牛套餐特惠中，1+1只要$790！快來享受一個人燒肉的療癒時光吧！

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一悟燒肉 營業時間地址

📍一悟燒肉 金山店 @yiwu_yakiniku

地址 : 新竹市金山十街56號

電話 : 035635000

時間 :

週一~周四 : 17:30–23:00

週六~周日 : 11:30–15:00, 17:30–23:30

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61557682776591

一悟燒肉 位置/停車

附近停車也很方便，建議停在金山南街的停車場，巷弄之間也有不少選擇。等候入場時，可以在店門口設置的候位區稍作休息。

一悟燒肉 空間和氛圍

店內的空間採U型設計，不大但很舒適，服務人員也能隨時注意到顧客需求。高腳座位下設有置物區，可以讓你放包包，貼心的細節讓人感覺到這裡的用心。牆上是簡潔的文字菜單，窗邊的植栽增添了日式的寧靜氛圍。店內的排風系統設計也很棒。

一悟燒肉 菜單

菜單上有雙拼、三拼燒肉套餐，$360起就能享受雙拼燒肉，如果想吃更多，三拼套餐$490起，加贈季節小菜、熱湯、泡菜和漬物。升級套餐只需加$79，就能選擇牛丼飯、炙燒叉燒飯或生蛋拌飯，再加$50還能搭配Asahi生啤酒一起享用！#開車不喝酒喝酒不開車

期間限定A5和牛季

A5和牛+ 肉品四選一 $790

這次的期間限定A5和牛套餐真的不容錯過，A5和牛搭配肉品四選一，價格只要$790。和牛的油花豐富，口感細緻，特別選用背肩部位，這部位不僅油潤還帶有完美的肉質紋理，吃起來油香四溢，卻不會覺得膩。

和牛套餐搭配肉品四選一，如果覺得和牛吃多了想換個口味，可以選擇台灣的桂丁雞里肌，這是台灣有名的土雞，肉質緊實有彈性，七分熟就能吃出它的鮮嫩。燒到表面微焦的桂丁雞再搭配蔥鹽或辣椒，風味層次感十足！

炙燒叉燒飯

生蛋拌飯

想要炙燒叉燒飯、牛丼飯或是生蛋拌飯這些都可以升級套餐。炙燒叉燒的口感QQ彈彈，配上鹹甜的醬汁，飯吃起來特別開胃。

生蛋拌飯則是把蛋黃拌入飯中，再撒上滿滿的蔥鹽，簡單卻美味無比。

牛丼飯

牛肉片經過特製醬汁燉煮，吸收了醬汁的鮮甜和鹹香，搭配粒粒分明的白飯，入口即化的牛肉讓人吃上一口就欲罷不能。牛肉的嫩度和醬汁的鹹甜恰到好處，這樣的搭配真的是燒肉後再來一碗也絕對不會膩！

雞松阪 $250/$150

「雞松阪」則是選用了雞的頸部里肌部位，這個部位肉質特別有彈性，經過炙烤後表面微焦，咬下去每一口都是脆嫩多汁的口感。雞松阪的肉質不僅鮮嫩，還帶有一股淡淡的甜味，搭配特製的蔥鹽醬或辣椒粉，風味更加突出。

伊比利豬梅花 $300/$220

經過炙烤後油脂融化在肉中，帶來一股濃郁的奶香和肉香。梅花肉的口感柔軟細緻，油而不膩，特別適合與店家的特製醬料一起享用，讓味蕾充分感受到伊比利豬的高級質感。

海鮮 (干貝、墨魚香腸、紋甲花枝)

海鮮部分也很值得一試，像是干貝、墨魚香腸和紋甲花枝，炙燒後鮮甜滋味都保留得恰到好處。干貝煎到兩面金黃就是最完美的時機，墨魚香腸Q彈十足，紋甲花枝口感脆爽，配上一點辣椒更是絕配。

如果想要感受生活的美好，那就來「一悟燒肉」，享受這屬於一個人的燒肉時光吧，細細品味每一口的滿足，讓生活的每一刻都變得特別。