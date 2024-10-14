吃心絕對 2024 年 8 月 31 日 在〈明宏拔絲地瓜 x 傳統甜點的創新風味〉中留言功能已關閉

關於明宏拔絲地瓜的兩三事

這個名字想必讓不少人垂涎三尺，從台南花園夜市發跡，常在高雄市集看到它的身影，以獨特的拔絲地瓜擄獲了無數人的心，如今在高雄鹽埕也設有分店，讓在地的甜點控多了一個甜蜜的選擇🍠

什麼是拔絲地瓜？拔絲地瓜是一道深受喜愛的傳統中國甜點，也是台灣國宴上的經典點心之一，這道甜點不僅在口感上令人驚艷，還有著豐富的文化背景。

明宏拔絲地瓜短影片

🎵背景音樂

「小さな恋のうた」by MONGOL800

這首歌旋律簡單卻動人

歌詞充滿溫暖的情感

非常適合與文章中的甜點和懷舊感相呼應

明宏拔絲地瓜位置與環境



▲▼店門口提供幾個戶用用餐座位，讓你可以一邊欣賞愛河風光，一邊品嚐美味的拔絲地瓜。



▲櫃台區打造的很美呢，工作人員的穿著也很得體。

明宏拔絲地瓜菜單

此外店內還有提供，黑豆茶、麥茶等飲品，搭配拔絲地瓜更解膩。

明宏拔絲地瓜餐點介紹

✅ 拔絲地瓜 💰130

✅ 拔絲薯條 💰130

✅ 綜合 💰130



▲拔絲地瓜是將地瓜切塊後油炸，裹上糖漿使地瓜外層形成一層薄薄的糖衣，熱的時候糖絲拉得又長又細，吃起來甜而不膩，這層糖衣在冷卻後會變得酥脆，吃起來外酥內軟。

明宏拔絲地瓜選用台灣在地的57號地瓜，口感綿密香甜🍠，經過多年的研發，獨家調配出比例完美的糖漿，

讓拔絲地瓜的口感更上一層樓。

✅ 嘿嘿黑豆茶 💰55



▲黑豆為主要原料製成的飲品，具有多種健康功效。

✅ 決得狠美麥 💰55

明宏拔絲地瓜營業資訊

🏠 鹽埕區河西路2號

⌚️ 13:00–20:00

🚈 輕軌真愛碼頭站 走路9分鐘

🚇 捷運鹽埕埔站 走路4分鐘