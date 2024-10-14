曼谷Siam站旁的暹羅廣場跟暹羅中心大概可以花上半天的時間在這走走，不只商場內好逛，周圍小巷的特色店家也很多，這次特地來暹羅廣場就是為了吃「Blendies」gelato 開心果冰淇淋，身爲開心果甜點愛好者，一開始做功課查美食時，一看到這家冰淇淋就決定一定要去，實際吃過後真的太好吃了啦，價格高了點，但是非常值得！

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Blendies 暹羅廣場分店營業資訊

地址：Gate 6, Siam square one 1st floor, 338 Rama l Rd, Khwaeng Pathum Wan, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand 地圖

營業時間：10:00–22:00

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Blendies 暹羅廣場分店 位置｜環境

「Blendies」目前在曼谷有四間分店，Siam Square One、ICONSIAM、The Mall Bangkae、The Mall Ngamwongwan，大家可以查看看哪家比較順路就去哪間。「Blendies」Siam Square One 分店位於一樓的美食區，就在6號門口邊，空間不大，但是生意很好，每一種口味都可以試吃，櫃檯一邊是排試吃，另外一排是點餐。

Blendies 暹羅廣場分店 菜單

「Blendies」賣的就是 gelato 冰淇淋，看起來口味都是屬於非常濃厚型的，有基本口味（Basic）像是牛奶、巧克力、柚子焦糖、卡布奇諾、優格餅乾、檸檬、起士葡萄、香蕉太妃糖、花生醬、草莓起司塔餅乾，還有升級口味（Premium）除了必點的開心果口味外，還有夏威夷果口味，店內還有賣桶裝冰淇淋可以外帶。

杯裝一球一球129泰銖、兩球239泰銖，甜筒裝的話再加上配料一球219泰銖、兩球339泰銖，價格頗高，但是非常真材實料。

Blendies 暹羅廣場分店 餐點

開心果口味 Pistachio （Premium）

通常都會再擠上鮮奶油，不過我的沒加，只顯單純品嚐全開心果的味道。值得特別一提的是他們家的甜筒是現烤現做的，本來想說為什麼要等那麼久，後來才看到原來旁邊正在現烤甜筒的脆皮，現烤的味道果然不一樣，又香又脆。

開心果口味不只是冰淇淋是開心果，連外層也都會裹上滿滿的開心果粒， 吃起來自然的開心果濃郁香氣非常濃厚，冰淇淋口感細緻，好吃是好吃，但是就是價格高了些，後來朋友說台北中山站附近的店家也賣類似的冰淇淋，下次去吃吃看再來分享！

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