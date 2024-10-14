宜蘭美食榜單中，精選15家頭城美食推薦，可以邊賞宜蘭海景邊喝咖啡的景觀咖啡廳、超人氣網美名店、在地人激推頭城在地小吃、療癒甜點冰品，讓你來頭城玩也能吃得開心

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宜蘭頭城美食 | 頭城餐廳

黑宅 Black House

黑宅咖啡是由舊縠倉重新設計並粉刷成黑色，成為名符其實的「黑宅」。黑宅除了咖啡廳，同時也經營民宿，庭院裡主人家設置的戶外鞦韆，吸引每個來到黑宅的顧客，都一定要以綠田藍天為景，坐在鞦韆上拍上幾張美景才行。咖啡廳內部裝潢相當有質感，以暗色系為主軸，配上原本系桌椅，大片落地窗使陽光充份照進室內，給人相當舒服的用餐感受。

黑宅咖啡的菜單以手沖咖啡，以及自家栽種的茶品為主打，另外也有手作輕食和甜點可選擇，每份主餐都配有生菜沙拉、優格、季節水果、薯條，份量充足又營養均衡。

滿山望海

滿山望海頭城海岸線旁的純白色建築，一樓挑高設計，二樓部份是露天的平台，整體空間感相當明亮寬廣，整個咖啡廳幾乎以落地窗為壁，不論你坐在哪個位置，都能欣賞到宜蘭美麗的海天一色，天氣好的話，龜山島就在你眼前哦。如果天氣不是太炎熱，就建議你到二樓的半戶外區吧，藤製傢俱和白色沙發，加上無垠的藍色大海，令人有種來到東南亞渡假的異國感。

這裡的菜單充滿著濃濃的在地風味，利用了宜蘭有名的櫻桃鴨、青蔥、梅醬、卜肉來入菜，份量不算多，但口味可是吃過的都說讚，你也可以選擇套餐，會再多了前菜、副餐、湯品、甜點和飲料折扺50元，以景觀餐廳來說，可說是相當划算的選擇。

※小編提醒：滿山望海沒有附設停車場，開車前來的民眾，記得先找好停車位再步行過來，

九號咖啡外澳館

九號咖啡的前身是「伯朗咖啡外澳館」，位於外澳海灘旁，在這裡用餐，宜蘭的著名景點龜山島清晰可見，可透過窗戶見到不少沖浪好手在這裡享受陽光與海水的洗禮，這裡也是飛行傘的降落區，可看到色彩繽紛的飛行傘一一降落。

圖片授權：IG@elena_0921

咖啡廳旁設有沖腳區，還有投幣式的沖洗間，不少民眾都是先到海邊踩浪玩水後，再來咖啡廳休息用餐。如果想玩水卻忘了帶毛巾、帽子等物品，咖啡廳旁的小店也有販賣。

這裡的菜單選擇相當多元，義大利麵、炸物、比薩、牛肉麵，當然，甜點和咖啡飲料是必不可少的，鬆餅和薯條是店裡的暢銷商品，沒有想法的話就點這2樣吧。要注意如果想在室內用餐，低消是每人99元。

小花徑咖啡

小花徑咖啡的裝潢有點復古，帶點班駁的木門，深藍色木框的窗戶，點綴上綠色植栽，光是門口就足夠讓喜歡拍照的你，拍上幾十張的照片，內部的每個桌子、燭台、吊燈都別具風格且富有巧思。咖啡廳位於鐵道旁，可看到火車從窗邊呼嘯而過，設計成相框模樣的窗戶，讓顧客從店裡看到的每一幕都像照片一般美好。

招牌是飯糰套餐和有機豆漿土司，飯糰套餐每日11:30以後才供應，賣完為止，記得要挑對時間來哦，一份有2顆不同口味的飯糰，搭配3種配菜和飲料，口味較清淡。黑板上寫著今日供應的土司口味，豆漿土司咬起來有嚼勁，淡淡的豆漿味，以及烤得焦香的抹醬，很適合只想稍微填填肚子的客人。

灆咖啡

灆咖啡是棟全藍的建築，座落在海岸邊，坐在店內用餐，可以輕鬆看到窗外的美麗海景及龜山島，店門口有一條自行車步道，在晴朗的天氣之下，騎著單車欣賞海景，騎累了便到灆咖啡喝杯飲料休息一下吧。

灆咖啡提供飲品，及少數的輕食、義大利麵，每人低消為一杯飲料，且不收手續費，以海景咖啡廳而言，價格相當平實划算。喜歡拍照的客人，可以點杯「蜜桃墨西多氣泡飲」，漸層的顏色最適合放進IG打卡照裡；薄皮比薩適合三五好友一起點，酥脆的餅皮放上鹹香牽絲的起司，深受顧客的好評推薦。

宜蘭頭城美食 | 頭城小吃

頭城必吃美食│正好鮮肉小籠湯包

說到宜蘭的小籠湯包，許多人會想到的是「正常鮮肉小籠湯包」，據說原先是由哥哥所經營的「正常」小籠湯包先打出了名號，後來弟弟出來自立門戶，搶先註冊了商標，因此哥哥便改名為「正好」小籠湯包了，至於哪一間好吃呢？各有擁護者囉。

正好鮮肉小籠湯包一籠10顆，個頭不算小。店內的湯包都是現包現蒸，一上桌冒著白白的熱氣，湯包皮相當的薄，透著光便可看到內餡的顏色。內餡雖然只有簡單的豬肉和蔥，但是調味鹹淡適中有層次，豐富的湯汁濃縮了豬肉和蔥的精華，吃之前記得先戳出洞讓湯汁流出以免燙嘴。

龍記牛肉麵

龍記牛肉麵最有名的便是每日限量供應的「牛三寶麵」，在經過食尚玩家等電視節目報導過後，想朝聖的民眾，更是得在未開店前就來排隊才有機會，吃不到牛三寶也沒關係，牛筋麵和筋肉麵也是超人氣的選擇。

龍記牛肉麵是紅燒湯底，不像坊間的湯頭會加豆辦醬來增加湯頭的厚實度，卻常常太過於鹹，龍記使用大量蔬果來熬煮，湯頭喝起來帶有自然的甜味且不死鹹。店家不吝嗇的放上很厚的牛鍵肉，牛肉燉得非常軟嫩，不必擔心太厚而過柴塞牙縫，超人氣的牛筋滷得入味，沒有常見的腥味，仍保有牛筋該有的脆而不軟爛，由此可見店家的烹煮功力。

屋台拉麵

遠遠看到屋台拉麵，就有一種濃濃日本味，小小一個攤車座落在景色優美的台九線路旁，攤子前方是客人的用餐區，老闆就在客人面前接受點單現做。最特別的是，屋台的湯頭是使用柴火燒鍋熬煮的哦！

屋台拉麵的菜單只有三項，豚骨、醬油、地獄，菜單上很細心的將配菜都詳細寫出，麵條有細麵、粗麵2種可選。最受歡迎的是老闆使用大骨熬煮十幾個小時的豚骨湯頭，口味調整成適合台灣人的味道，不用擔心喝到過鹹的湯頭。無辣不歡的客人就選地獄拉麵吧，醇厚的豚骨湯頭加上特製辣椒，保證愛辣的你會忍不住把湯喝光光。

樂屋日式料理

樂屋雖然是日式料理，但是價位和氣氛都屬於親民的小吃店，人氣相當高，雖然店內的座位不少，但每次去都需要排隊，想吃美食果然需要一點耐心才行。

綜合握壽司每天去的魚類不一定相同，但相同的是都很厚且大塊，刷上店家特製的甜醬油，一口咬下富含油脂的魚肉，好有滿足感。日式魚肝長期高掛店內人氣菜單，沙拉加了爽脆的黃瓜，與魚肝入口即化的軟綿，形成相當衝突的有趣口感。樂屋招牌捲用大量生菜包裏著炸蝦，最外層用海苔捲起來，口感清爽脆口，還增加了一點海苔的香味，成為了幾乎每桌必點的餐食。

宜蘭頭城美食 | 頭城冰店推薦

宜蘭必吃美食│阿宗芋冰城

印象中小時候推著推車沿街賣的吧噗冰，吃得到芋頭、鳳梨、酸梅的味道，用牙齒輕咬還能吃到Q彈的口感，這樣簡單的食物，被各種香精、色素、乳化劑給取代，如今似乎很難吃到了。頭城的阿宗芋冰城擁有近60年的歷史，堅持老一輩的古法製作，不添加任何人工化合物，味道不如人工冰淇淋強烈，但細細品嚐，便可吃到細緻典雅的食材原味。

最招牌的芋頭口味，手工削皮的芋頭蒸熟後再放入機器攪拌，過程不放任何乳化劑，只添加砂糖和適量的樹薯粉，就成為了天然好吃的芋頭吧噗冰，吃進口綿密香Q，還能吃到芋頭顆粒，香氣全然來自份量足夠的芋頭本身，這就是阿宗芋冰城受歡迎的秘訣。

小涼園冰果室

低調的小涼園冰果室，是夏日限定的美味，店門口沒有醒目招牌，灰色牆面上鑲嵌著藍綠色的窗台，像及了兒時放學後去的傳統冰果店。店裡的招牌是色彩鮮豔的「八寶牛奶冰」，，紅豆、綠豆、花豆、玉米、地瓜、麥角、鳳梨、QQ8種配料，口感有綿蜜、有硬脆、有Q彈，滋味豐富，最特別的是店內的牛奶冰用的並非鮮乳，而是利用全脂奶粉加糖水拌入剉冰中，讓整碗冰都融入牛奶的香味，冰的口感也因此變得更為細綿，是在外面吃不到的剉冰口感。

Kakahong卡卡紅

Kakahong是一間很有衝浪感的質感小店，店內利用原木和多樣色彩做裝飾，整體給人相當活潑有趣的氛圍。除了販賣飲料甜點之外，還同時兼賣手作手環、明信片等手作商品。

店裡甜點最有名的便是水果千層，視季節會夾入不同當季水果，新鮮水果的酸甜，不膩的輕爽奶油，加上煎得較厚的餅皮提供了口感上的厚實感，三者配合得恰到好處。其他千層口味則每天不定期做更換，以甜點櫃提供為準。小編提醒，甜點都是限量供應，太晚去可能就要飲恨囉。

宜蘭頭城美食│頭城在地美食

阿茂麵攤(暫停營業)

阿茂麵攤位於頭城老街附近，是許多在地人從小吃到大的在地小吃，來到阿茂一定要點一碗招牌麻醬麵，使用黑芝麻麻醬，拌麵的過程中，可清晰看到黑芝麻一點一點的攀附在麵條上，還能聞到濃郁的芝麻香氣衝鼻而上，或許是沒有加花生醬的原故，阿茂的麻醬麵較為清爽，不會黏成一團，配上一碗瓜仔雞湯，就是簡單卻美味的一餐了。50元有找的瓜仔雞湯，湯頭清淡帶著瓜仔的甘甜。還附了一隻棒棒腿，CP值相當的高。

品誼古早味小吃

位於頭城火車站附近的品誼小吃，是間有許多美食節目介紹過，在地人也讚不絕口的頭城美食，店裡品項很簡單，米粉羮、炸春捲、炸蘿蔔糕、炸蕃薯餅就是全部了。

微胖的粗米粉從鍋裡熱騰騰的被撈起，色澤要比一般的米粉湯深，勾上薄薄的芡，味道有點類似麵線羮，上桌前加上菜脯及香菜，增上了鹹脆的口感。店裡的炸春捲內餡是滿滿的韭菜及些許的絞肉，春捲皮又薄又酥，包裏著香氣濃厚卻不嗆辣的韭菜，沾上店家特製的沾醬，是店裡人氣第一名。

頂埔阿嬤蔥油餅

宜蘭的蔥油餅百花齊放，柯氏蔥油餅、車站阿公蔥油餅，各有大批擁護者。今天要和各位介紹的頂埔阿嬤蔥油餅，更是其中的超人氣店家。因為生意太好，每塊蔥油餅都保證是現點現煎，桿好的麵皮下油鍋煎炸到金黃，餅皮邊還帶點微焦的酥脆感，打上一顆新鮮的雞蛋，滑嫩的口感給蔥油餅增添了不同的層次，這裡的青蔥並不是切細揉在餅皮裡的，而是切得稍微大塊夾在蛋與餅之間，讓青蔥還保有豐富水份及甜味。