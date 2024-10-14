內容目錄

台北中山麻辣鍋吃到飽推薦「滿大人頂級麻辣鴛鴦鍋」， 只要599元火鍋吃到飽 ，是CP值很高的火鍋吃到飽，頂級食材隨你吃，老饕牛舌、黑毛牛和尚頭、帶殼鮑魚等，自助區還有現炸炸物、超美新鮮時蔬、各式各樣甜點水果，還有Haagen-Dazs冰淇淋通通吃到飽！滿大人很適合聚餐、約會、慶生，台北平價麻辣鍋吃到飽！

滿大人麻辣鴛鴦鍋｜台北599元火鍋吃到飽！

滿大人頂級麻辣鴛鴦鍋位於北市中山區，搭捷運可坐到中山國小站，走路約5分鐘，交通地點便利，而且旁邊就有收費停車場，自行開車前往也不是問題。

店面外觀有大面落地窗，室內空間十分寬敞，座位與座位之間的輕隔間、高椅背，賦予了適當的隱私性，讓我的用餐體驗更自在，自助吧區很乾淨明亮，用餐環境舒服。

滿大人麻辣鴛鴦鍋｜菜單＆收費方式

滿大人頂級麻辣鴛鴦鍋平日中午用餐只要599元，CP值超級高，很適合小資族、學生族群，若預算夠推薦899元＋199元，就能吃到雙和牛＋滿滿海鮮吃到飽，。

滿大人麻辣鴛鴦鍋｜火鍋湯底推薦

滿大人招牌麻辣鍋

滿大人的招牌麻辣鍋是必點，麻辣鍋湯底味道又香又麻，入口麻辣鹹香但不會太嗆口，食材在麻辣鍋煮出來都有著一股特殊的香氣，非常開胃，涮肉必點麻辣鍋！

香濃味噌牛奶鍋

除了麻辣鍋我最愛的就是味噌牛奶鍋，比外面的牛奶鍋多了味噌香氣，味噌牛奶真的是絕配，是很好喝的湯底，濃郁香氣有點鹹甜滋味，很適合煮蔬菜、海鮮。

滿大人麻辣鴛鴦鍋｜蔬菜自助吧吃到飽

自助吧的設計很明亮，裡面擺放了醬料專區，蔬菜、水果、炸物、甜點都在這，自助區的食材都可以吃到飽，肉品、海鮮則是使用Qrcode點餐，點餐後即會快速上桌喔！

滿大人的新鮮蔬食區非常用心，一桶一桶的擺放很漂亮，而且店員都會快速補貨，蔬菜非常新鮮，種類也很多，像是青花菜、水蓮、高麗菜、大白菜等等，還有玉米筍、玉米、櫛瓜、南瓜、苦瓜、絲瓜，通通都吃到飽唷！

滿大人的自助吧區還有現炸炸物吃到飽，不只有常見的薯條、雞塊，竟然有台南有名的台南蝦捲，還有超級好吃的甜點炸可頌、炸湯圓，炸物種類豐富，吃麻辣鍋還有炸物吃到飽好幸福！

吃麻辣鍋當然要麻辣鴨血吃到飽，自助吧區有ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的麻辣鴨血豆腐，入口爆汁超入味。

滿大人麻辣鴛鴦鍋｜肉品、海鮮吃到飽

899吃到飽提供了優質新鮮的肉品，使用Qrcode點單後，上菜很快速，有種老闆不怕你吃的感覺，很快就上桌，可以看到廚房現點現切的肉品，肉品都是使用原肉鮮切，黑毛牛、日本和牛、澳洲和牛、美國無骨牛小排都是必點肉品，還有老饕牛舌吃到飽好爽呀！

599元吃到飽推薦牛胸腹肉，牛胸腹輕涮幾秒，入口油脂豐富，肉質軟Q，詮釋了肉質的最佳口感，以599元吃到飽來說，滿大人的肉品真的表現很不錯！霜降牛背肩吃起來彈牙不油膩，牛板腱的肉感豐富，煮麻辣鍋不沾醬也超好吃。

899元吃到飽可以品嘗老饕牛舌吃到飽，新鮮脆口的極致口感，我可是一盤接著一盤，799元吃到飽即可享用黑毛牛和尚頭，肉味香濃、油脂豐厚，咬起來口感柔嫩，一秒被這高級的味蕾享受給圈粉了。

海鮮的部分也是一點都不馬乎，滿大人用新鮮頂級的海味擄獲饕客的胃，有我超愛的帝王蟹肉棒，特別大隻厚實飽滿，魚肉選項更是很豐富，巴沙魚、比目魚、旗魚、鯛魚，魚肉口感細緻鮮美，肥美的蚵仔入口能感受到大海的味道，超人氣的帶殼鮑魚，每一口鮮中帶甜、彈脆有咬勁，煮海鮮推薦味噌牛奶鍋，真的超好吃！

說到煮麻辣鍋，當然要點滷牛筋、滷牛肚、滷大腸，再從自助吧拿一碗麻辣鴨血，滷味很齊全，很下飯呢！

滿大人麻辣鴛鴦鍋｜甜點自助吧吃到飽

滿大人頂級麻辣鴛鴦鍋的甜點真的很特別，竟然有Costco超好吃的巧克力可麗餅，還有超多美味的小點心，冰箱櫃裡還有很多水果，還有我最愛的統一布丁，小朋友最愛的中華豆花，吃完火鍋的千萬別錯過甜點了！

滿大人的飲品澎湃，豐富的選項滿足不同需求，有超好喝的HERSHEY’S巧克力冰沙，還有生力啤酒喝到飽，甜點還有哈根達斯冰淇淋吃到飽，若是平日中午來599元吃到飽，啤酒冰淇淋吃到飽，真的超划算唷！

滿大人麻辣鴛鴦鍋｜店家資訊