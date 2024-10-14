台中海線的朋友有福啦～全新嗑肉石鍋二代店進軍台中沙鹿，於9月新開幕，想吃嗑肉石鍋不必再跑台中市區，店面超大間，自助吧區也超澎派，蔬食自助吧超過60種食材，冰淇淋、飲料、咖啡、冰沙、茶飲應有盡有，還有咖哩飯、打拋豬飯、滷肉飯吃到飽

嗑肉石鍋台中沙鹿店位置

嗑肉石鍋台中沙鹿店位在台中沙鹿區中山路上，近清水車站、家樂福沙鹿店，全新二代店裝潢超級美，以紅色及金色系為主色調，帶著高貴典雅的英倫風格，貴氣十足，看起來相當有質感

嗑肉石鍋台中沙鹿店的門口旁還有巨大的肉品裝置藝術，提供給大家打卡拍照

嗑肉石鍋台中沙鹿店環境

嗑肉石鍋台中沙鹿店用餐空間寬敞舒適，還有著美美的自然採光，座位數也非常多，4到6人座位通通有，也非常適合多人聚餐呢

嗑肉石鍋台中沙鹿店蔬食自助吧

嗑肉石鍋台中沙鹿店蔬食自助吧品項超過60種食材，有當季新鮮時蔬、各式各樣的火鍋料、豆製品、麵食類等任你爽吃到飽

蔬食自助吧裡頭竟然還有花枝漿跟豬肉漿可以免費吃到飽

醬料區也很多樣化，除了比較常見的醬料外，還有朝天椒醬、泡菜胡麻醬、歐式卡卡醬、紅味噌辣醬、嗑製辣醬等

嗑肉石鍋台中沙鹿店副食自助吧

嗑肉石鍋台中沙鹿店的副食除了蔬食自助吧的麵食類，還有白飯吃到飽，厲害的是這裡不只白飯，還有滷肉、咖哩醬及打拋豬淋醬

糖糖還蠻喜歡嗑肉石鍋的嗑製咖哩淋醬，偏日式咖哩風味，咖哩香氣濃郁，尾韻帶點微甜，裡頭還有馬鈴薯及紅蘿蔔，連小朋友都好愛

滷肉飯也超銷魂，滷肉不僅Q嫩，也滷的相當透徹，配上白飯鹹香迷人，好吃

雖然底下不是泰國香米，不過這裡的打拋豬也好好吃，帶微辣風味，糖糖可以嗑掉兩碗飯

嗑肉石鍋台中沙鹿店飲料、甜點自助吧

這區是飲料及甜點自助吧區，飲料有氣水、茶飲、咖啡、果汁及DIY氣泡飲，甜點的部分是霜淇淋及泰國明果頂級冰淇淋

備註：每家店的擺設商品不太一樣，依該店現場為主唷

嗑肉石鍋菜單

經典。不列顛 嚴選牛 + 豬 雙人套餐 1299元

糖糖這次點了嗑肉石鍋的經典。不列顛 嚴選牛 + 豬雙人套餐，裡頭包含800g的肉品，包含安格斯頂級霜降牛、安格斯頂級雪花牛、頂級雪花松阪豬及台灣霜降豬五花共四種肉品

活力黃金蜆湯底 +69元

活力黃金蜆湯底是糖糖最愛的嗑肉石鍋湯頭，裡頭加入滿滿的黃金蜆，搭配大量蒜頭及薑片下去滾煮，湯頭超鮮美，喝了一口就愛上

嗑肉石鍋最經典的就是這浮誇的肉肉瀑布啦！共800g的肉品，加上緩緩流下的乾冰像極了瀑布的模樣，看起來相當壯觀呢

安格斯頂級霜降牛

安格斯頂級霜降牛油花分布勻稱，下鍋輕涮至七分熟，肉質還帶粉嫩色澤，口感軟嫩多汁，富有濃郁的牛肉香氣

安格斯頂級雪花牛

安格斯頂級雪花牛，富有油脂，涮至七分熟，肉質軟嫩鮮甜，牛肉香氣十足

頂級雪花松阪豬

選用台灣松阪豬，切成片狀帶有厚度，油花如雪花般分布均勻，口感Q脆帶有彈性

台灣霜降豬五花

選用台灣豬五花，肥瘦勻稱，且油花分布均勻，入鍋煮後肉質軟嫩不柴，吃起來也不會有腥味

圓桌之霸 188元

剛剛的雙人餐只有肉品，想要來點海鮮還有超值海鮮加價區，其中糖糖最推圓桌之霸，裡頭共有12隻甜白蝦及12顆鮮蛤蜊，這樣不到兩百塊真的物超所值，海鮮也都很新鮮呢

吃完火鍋當然少不了甜點來當ending啦～自助吧區有提供霜淇淋機，有牛奶、抹茶及綜合口味，想吃多少就擠多少，吃起來不會太甜膩

想吃嗑肉石鍋不必跑市區，台中沙鹿也能吃到，有著高貴典雅的英倫風裝潢，店內空間寬敞舒適，座位數又多，還有超豐富的蔬食自助吧區，超過60種食材，副食也很多樣化，咖哩飯、打拋豬飯及滷肉飯任你爽吃到飽，營業至凌晨兩點，海線朋友宵夜又多一間選擇啦，目前全台有超過20間嗑肉石鍋門市，歡迎到就近的分店用餐唷