十月秋風吹拂，微涼氣息正悄悄降臨桃園北橫，也正是體驗北橫秋日旅遊的絕佳時機！走進北橫山林美景享受自然芬多精，或是前往羅浮溫泉沉浸美人湯的溫柔療癒，現在起至10月31日至北橫還能參加「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」抽獎活動，有機會獲得價值超過百萬的汽車大獎！

秋遊北橫 賞景泡湯享受幸福時刻

橫四季景色豐富多樣，無論何時造訪旅遊都能有不同的驚喜，而秋天的北橫更是適合戶外踏青與泡湯SPA，從小烏來天空步道到羅浮溫泉，都是探索大自然、放鬆身心靈的好去處。

趁著秋高氣爽走一趟小烏來天空步道，全長約11公尺的玻璃廊道，站在距離小烏來瀑布70公尺上方，宛如在空中居高臨下欣賞溪谷美景，給人身臨其境的刺激震撼與欣賞壯麗景觀的驚喜感受。

距離小烏來不到10分鐘車程的羅浮溫泉，園區有天然純淨山泉水的SPA池、兒童池、冷水池，以及維持水溫攝氏37至42度碳酸氫鹽泉水的溫泉池、藥浴池、賞景池，來訪遊客朋友可以享受溫暖的湯池，讓身心得到徹底的放鬆。

探索北橫 走進芬多精仙境抽好獎

賞完景泡完湯，記得保留宇內溪戲水區門票（即小烏來天空步道門票）或羅浮溫泉泡湯的發票，活動期間至桃園市政府風景區管理處舉辦的「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」網站登錄票根流水號，就有機會獲得「戲水區溫泉獎」最大獎電動機車一台。

本次抽獎活動除了「戲水區溫泉獎」還有「北橫大龍門旅宿獎」、「北橫大龍門加碼抽」共三個獎項，只要登錄桃園北橫或「大龍門」合法民宿、旅館及露營區的住宿發票或收據，單筆消費超過800元即有抽獎機會，期間完成「戲水區溫泉獎」及「北橫大龍門旅宿獎」（北橫大龍門旅宿店家資訊可以參考活動官網）消費，還能加碼抽市值超過131萬的新台幣中華汽車油電車！

百萬北橫 把握獲得超值大獎機會

金秋時節是探索北橫的時機，無論是美麗的自然景觀，還是豐富的抽獎活動，都是不容錯過的旅遊體驗，「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」活動倒數中，快在10月31日前安排假期踏上北橫的探索旅程，感受芬多精的環繞，讓秋天的旅程更加精彩也更加幸運！

更多活動及旅遊詳情請看：

「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」活動網址：https://www.exploretaoyuanevent.com/

「探索北橫」臉書粉專：https://www.facebook.com/ExploreTaoyuan/?locale=zh_TW

「桃園市政府風景區管理處」網址：https://www.scenic.tycg.gov.tw/