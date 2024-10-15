各位冰U們，如果你還沒來過 新竹味衛佳柿餅觀光農場，那你真的錯過太多了

這裡可是新竹人氣超夯的觀光景點，尤其是柿餅迷一定要打卡朝聖

今天就帶你來感受一下這個充滿濃濃農村風情的好去處，包你玩得滿滿收穫，還有機會親手做出屬於自己的柿餅

當新竹的九降風一吹，冰U們就知道柿子季節來了！每年九月到隔年一月，正是製作柿餅的黃金時期

不過，知道嗎？看似簡單的柿餅，背後可是有著超級繁瑣的工序哦

從摘採、清洗、削皮到日曬，每一步都要非常小心，因為柿子可是一碰就容易受傷的小脆皮

早期的柿餅製作還得靠老天賞臉，完全依賴陽光的曝曬來讓柿子進行糖化和乾燥

天氣不給力的時候，碰上雨水可麻煩大了！一不小心，柿子就會發霉腐壞，果農們當時真的是看天吃飯，壓力很大呢

味衛佳柿餅農場

電話：03-5892352、0911-242693、0910-269180

營業(開放)時間：08:00-18:30，柿餅產季(9月至隔年1月)每天開放

地址：新竹縣新埔鎮旱坑里11鄰旱坑路一段283巷53號

味衛佳柿餅農場也有販賣農特場品，喜歡就買回家品嘗一下唷

走進味衛佳柿餅觀光農場，你不僅可以看到滿山滿谷的柿子，還能參加導覽解說，了解柿餅的製作過程

從一顆顆新鮮的柿子，如何經過曬乾、發酵變成那一顆顆晶瑩剔透的柿餅，這裡都有專業的解說人員帶你一探究竟

每一步驟都有講究，保證讓你大開眼界！再也不會只是「吃了就好」，而是吃得懂得每一口的來歷

當黃澄澄的柿子掛滿枝頭，整片果園瞬間變成了絕佳的拍照美景

與藍天形成強烈的對比，怎麼拍都是一張超美的明信片

黃金般的柿子景色合影，IG、限時動態瞬間充滿「秋天味」的氛圍

這裡的柿子美景可不是誰都能錯過的打卡點

來到這裡，最有趣的就是柿餅DIY體驗啦

穿上圍裙、洗好小手，跟著老師的指導，全部由你一手包辦，超有成就感

無論是想來個悠閒的農場之旅，還是親手體驗傳統柿餅製作，新竹味衛佳柿餅觀光農場 都是一個不可錯過的好地方

導覽解說讓你深入了解柿餅文化，DIY活動讓你動手又動腦，還能大快朵頤一番

下次來新竹旅遊，就來這裡享受獨特的柿餅文化吧

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