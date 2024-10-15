為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅橋附近舒適的簡餐店，烤魚的蔥絕對是MVP啊～～

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅橋附近舒適的簡餐店，烤魚的蔥絕對是MVP啊～～

薔妮老娘 人氣：27
share
窩客好文

薔妮老娘

發表篇數：226篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

村子裡 The Village
phone03-4712659
place桃園市龍潭區石門路27號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
share place
寫文章

嗨嗨！今天想來介紹一間位在龍潭石門附近的簡餐店，叫做「村子裡」，地址在：桃園市龍潭區石門路27號，這裡附近還有很多石門活魚的餐廳喔！通常外地觀光客都是來這裡吃活魚比較多，但如果你不想吃活魚的話，可以試試其他餐廳，題外話，村子裡的隔壁有間橄欖樹手作料理，也是同個老闆開的，我好久以前也有吃過

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

比較可惜的是，這附近車位不好找《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅不像活魚店都有超大的停車場任你停XD

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

廁所在外面，還有個平台區可以看風景

 

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

我都沒發現原來當天拍的天空這麼美《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

今日特餐不是固定的，依照餐廳當天提供的菜單為主，我們點了烤午魚

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

餐點除了沙拉外都有附前菜、飯跟飲料，覺得他們的干貝很好吃，店家說是採用生食級的！

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

整條的烤午魚，重點是我覺得上面的蔥超好吃超下飯XDD有沒有單點蔥的選擇（？

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

義式蕃茄牛肉

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

古早味梅子雞，酸酸甜甜的調味不錯，btw他們的飯是比較健康的紅米飯，不過我忘記給飯一張特寫了XD

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

飲料來一杯伯爵茶剛好解膩，結束這愉快的一餐嘻嘻

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅

大家以後如果到石門山或是紅橋附近不知道要吃什麼的話，可以考慮來試試唷！我之前也介紹過一間在石門山附近的簡餐店也很不錯，叫竺園，有興趣的人快點來看XD

《桃園❤️龍潭》村子裡The Village，石門山、大平紅延伸閱讀：

《桃園❤️龍潭》龍潭看夜景好去處！名人堂花園大飯店頂樓星空啤酒吧～這條星空走道太美！天氣好時還能看見101?

《桃園❤️龍潭》許許台菜食坊，龍潭超受歡迎的美味台式定食餐廳，無固定公休日吃前記得先看粉專！

《桃園❤️龍潭》龍潭大池附近的超佛心豆花店！「澎湃豆花」可以免費加黑糖剉冰、豆花跟仙草真的有夠狂！

《桃園❤️龍潭》渴望園區裡的義式餐廳「饗渴望」，裝潢美座位舒適平日人又少，絕對是桃園聚餐的好選擇！

 
文章標籤
龍潭美食 龍潭美食餐廳 龍潭美食推薦 桃園龍潭美食 桃園美食 桃園餐廳 桃園美食口袋名單 薔妮老娘 村子裡 龍潭 村子裡 餐廳 村子裡The Village 石門水庫 村子裡 石門水庫餐廳 大平紅橋 龍潭簡餐推薦 龍潭簡餐店 桃園美食餐廳 桃園龍潭餐廳 龍潭在地人推薦 石門水庫附近美食
創作者介紹
創作者 薔妮老娘 的頭像
薔妮老娘

老娘來了(請以康熙來了唱出)我的YT：老女良子




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#桃園龍潭美食
morechevron_right
文章關鍵字
桃園龍潭美食 龍潭美食 石門水庫餐廳 石門水庫村子裡 more
檢舉
share
chevron_left

《台北❤️大安》laviebonbon信義安和店，超浮
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up