嗨嗨！今天想來介紹一間位在龍潭石門附近的簡餐店，叫做「村子裡」，地址在：桃園市龍潭區石門路27號，這裡附近還有很多石門活魚的餐廳喔！通常外地觀光客都是來這裡吃活魚比較多，但如果你不想吃活魚的話，可以試試其他餐廳，題外話，村子裡的隔壁有間橄欖樹手作料理，也是同個老闆開的，我好久以前也有吃過

比較可惜的是，這附近車位不好找 不像活魚店都有超大的停車場任你停XD

廁所在外面，還有個平台區可以看風景

我都沒發現原來當天拍的天空這麼美

今日特餐不是固定的，依照餐廳當天提供的菜單為主，我們點了烤午魚

餐點除了沙拉外都有附前菜、飯跟飲料，覺得他們的干貝很好吃，店家說是採用生食級的！

整條的烤午魚，重點是我覺得上面的蔥超好吃超下飯XDD有沒有單點蔥的選擇（？

義式蕃茄牛肉

古早味梅子雞，酸酸甜甜的調味不錯，btw他們的飯是比較健康的紅米飯，不過我忘記給飯一張特寫了XD

飲料來一杯伯爵茶剛好解膩，結束這愉快的一餐嘻嘻

大家以後如果到石門山或是紅橋附近不知道要吃什麼的話，可以考慮來試試唷！我之前也介紹過一間在石門山附近的簡餐店也很不錯，叫竺園，有興趣的人快點來看XD

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