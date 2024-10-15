今天Viki想和大家分享一款最近愛上的甜點——花生湯！隨著天氣慢慢轉涼，早晚開始感受到寒意，一種淡淡的冬日氛圍也隨之而來。每當這時候，我總是會特別想念那些暖暖的甜湯，尤其是在下班回家後，手捧著一碗熱熱的花生湯，彷彿內心的空缺也被填滿了似的。

單喝花生湯，當然也很不錯，但這幾天，我總覺得好像還少了一點什麼，或許是人總喜歡在簡單的事物中尋找一點小驚喜吧，所謂的「小確幸」XD？這時我突然想到，之前家族旅遊時曾經購買過的地瓜薯條，他們家是專做地瓜的品牌，想必也會有地瓜圓！於是我搜尋了瓜瓜園的產品，發現了這款九份蕃藷圓，馬上下單，果然沒有讓我失望！這樣的搭配，正是適合秋冬時節做的地瓜創意料理。

光看到包裝上那飽滿的蕃藷圓照片，就讓我開始想像它放進花生湯裡的樣子了。而且還有黃、紅、紫三種地瓜，不同顏色的地瓜圓，每一顆都帶著獨特的風味和口感，搭配在一起，就像是暖湯裡的小小彩虹。想到煮熟後那柔軟的口感和自然的甜味，已經開始流口水了！這樣的地瓜創意料理，將普通的花生湯帶入了一個更豐富的境界。

而製作這碗幸福甜湯也非常簡單。準備一鍋水，等水煮沸後，把蕃藷圓倒入鍋中，不需要解凍，只需三分鐘，等到蕃藷圓浮到水面上即可撈起。當我小心翼翼地把蕃藷圓加入煮沸的水中，等待著它們浮上水面的那一刻，心裡的期待感也一點點被激發出來。三分鐘後，我看著這些蕃藷圓靜靜地浮在水面上，感覺就像看見了自己小時候滿滿的回憶，帶著一點純真和溫馨。這份簡單的地瓜創意料理製作過程，竟讓我回味無窮。

接著，將即開即食的花生湯倒入碗中，再放入剛煮好的蕃藷圓，輕輕攪拌，香甜的味道撲鼻而來。咬上一口，蕃藷圓的Q彈口感和花生湯的濃郁香氣在口中融為一體，每一口都是暖暖的幸福。這道地瓜創意料理簡單又美味，讓人忍不住一口接一口！

蕃藷圓最大特點就是它的多樣性，可以與各種料理搭配使用，無論是甜的還是鹹的，都能展現出不同的風味，可以做出專屬於你的地瓜創意料理！若將它加入花生湯、八寶粥或甜湯中，可以享受它Q彈的口感與甜湯的豐富層次感；若是偏愛鹹食的朋友，也可以試試將蕃藷圓加入熱湯中，地瓜的微甜能完美中和湯頭的鹹香，成為一道獨特的創意美味。不論是作為下午茶的甜點，或是正餐時的小驚喜，蕃藷圓的多樣搭配性都能為料理帶來別具一格的風味！

而且，瓜瓜園的蕃藷圓完全不含人工色素，配料表真的非常簡單，這讓Viki感到非常安心，畢竟現代人對於健康的追求越來越高，能夠找到一款天然又健康的小點心，實在是不容易。這款產品的天然成分，讓我每次享用時都能心安理得，無需擔心對健康的影響。

對Viki來說，這碗加了蕃藷圓的花生湯，不只是冬日裡的一道甜品，更像是一種心靈的慰藉。每一口彷彿都能驅散寒冷，帶來溫暖和滿足。隨著季節的變化，我們總會期待一些能撫慰心靈的小確幸，而這道湯品恰好就是冬日裡那份溫暖的陪伴。偶爾在家動手做一些簡單的地瓜創意料理，花不了太多的時間，卻對生活品質有著意想不到的提升。

如果你也像Viki一樣，在冷冷的日子裡渴望一碗甜湯帶來的幸福感，那麼不妨一試這個搭配吧。無論是一個人靜靜地品味，還是與家人朋友共享，這樣簡單又充滿幸福感的滋味，會讓你的冬天變得更加美好！

冷凍食品推薦－瓜瓜園九份蕃藷圓