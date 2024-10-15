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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一麵二吃(乾拌椒麻麵~麵Q又夠味)內用免費續清燉/紅燒牛肉湯/不收服務費/小菜好吃…

桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一麵二吃(乾拌椒麻麵~麵Q又夠味)內用免費續清燉/紅燒牛肉湯/不收服務費/小菜好吃!

小紫吃喝玩樂~ 人氣：32
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：499篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

清牛堂專業清燉牛肉麵
place桃園市中壢區福州二街492號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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桃園好吃牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一麵二吃(乾拌椒麻麵、香氣足!麵Q又夠味)內用免費續清燉/紅燒牛肉湯。不收服務費/還可集點換美食。小菜選擇多元好食(我喜歡)

清牛堂清燉牛肉麵中壢店-首圖.jpg

超浮誇"巨"大碗3人份霸王牛肉麵舖滿滿牛肋條 根本是"大胃王"的愛! 親子家庭、情侶共食很飽喔! 桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一

餐食合照-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

清牛堂專業清燉牛肉麵中壢店

電話: 03-452-8008

營業時間:11:00~14:00；17:00~20:30(最後點餐20:00)

地址:桃園市中壢區福州二街492號

粉絲頁:清牛堂清燉牛肉麵

店外觀-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

在地美食社團看到蠻多人推薦內壢開幕不久(清牛堂)牛肉麵美食

小紫google後發現總店在中壢!心想網路找不到中壢店食記；剛好朋友來桃園玩! 捨內壢店直接帶朋友來中壢探店(嘗嘗)少見的牛肉麵『一麵兩吃』雙重吃法分享趣!

總店位在中壢(中福社區)鄰近中壢工業區

內用環境(如下圖)

用餐環境-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (1).jpg

內用與外帶均是『點餐機』點餐

自助點餐機』放在店門口

先入店(找座位)再到點餐機點餐(結帳)、入座(候餐)等叫號(取餐)

清牛堂-自助點餐機點餐.JPG

結帳方式: 可投硬幣、紙鈔。也可街口支付LINE Pay、台新Pay

自助點餐步驟-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.JPG

除了單點! 也有高cp值優惠組合套餐』選項! 

多人用餐小菜和飲料(點套餐)最划算! 

優惠組合-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.JPG

初訪! 我們站在點餐機前研究了許久

超怕按錯按鈕(點錯餐) 桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一

此時...從店內走出一位店員(非常親切又有禮)詢問: 用餐嗎？

紫回: 對呀! 我們想內用! 第一次來~不曉得點餐機如何操作

後來才知道這位(店員)是店長! 熱情有禮的示範(指導)點餐方式及告知有『優惠套餐』可點選

給了我們一個(超nice)用餐第一印象  桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一

 川味紅燒牛肉麵-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (1).jpg

清牛堂牛肉麵分成川味紅燒清燉(兩種)湯頭

網路看到3人份麵、肉量『霸王牛肉麵』超浮誇!  點了一碗(共食) 

點霸王牛肉麵系列-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (2).JPG

牛肉麵有『細麵、寛麵』兩種麵條口感2選1

加麵加肉則需另外加價

如果您『不吃蔥』點餐時記得勾選不加蔥嘿!

我們是愛蔥一族+蔥

點霸王牛肉麵系列-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (1).JPG

霸王清燉牛肉麵-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (3).jpg

餐桌上有紙本MENU 

如果您想加點宅家裡訂外帶可以(掃下圖)QR碼點餐~再選到店支付現金or街口支付/LINE Pay/台新Pay付款

總之『內用』須到自助點餐機~點餐!

外帶可宅掃碼點餐-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.JPG

點餐付費也可以pxpay plus全支付

現場可全支付-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

小菜類單點一份50元

點『優惠套餐任選3種小菜只要$120元=現打打8折 桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一

任選3小菜套餐-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

剛剛看到店門口布條寫『來店消費+打卡、google評論、ig分享』立馬送招牌小菜一份。

別忘了打卡評論~免費兌換小菜!

小菜好吃-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

點餐機點餐完(沒有等很久)出餐速度快! 

入坐等叫號再到櫃檯取餐

叫號自己取餐-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

好康報報: 點牛肉麵系列(享)集點好康

集滿10點可兌換飲料or招牌小菜乙份

發卡日期是以月份做記錄(效期半年) 

集點卡『中壢總店內壢店通用』兩家店均可集點!

點~霸王牛肉麵 (份量是3人份)所以一次可以(集3點)  桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一

集點卡-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

牆上牛肉麵相片與實品相符  牛肋條都是切『長條狀呈現』 桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一

用餐環境-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (3).jpg

不收服務費! 內用、外帶餐具、醬料均自取!

醬料區-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

點食(霸王牛肉麵系列)萬一吃不完

有袋子和打包帶可以自己打包外帶回家吃!

外帶餐具自取-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

餐畢!  餐具、餐盤須自己拿到『自助回收區分類!

餐畢自助回收-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

這碗霸王清燉牛肉麵  $550元 超吸睛

超巨! 超大碗~超浮誇

 (3人份麵、肉量) 可共食(最多好像限3人共享？) 

一人份牛肉麵約有7塊牛肋條so這碗至少舖了21條清燉牛肋

『打卡控』必點! 拍照畫面感100分!

霸王清燉牛肉麵-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (2).jpg

清燉牛肋軟嫩好咬食! 沒有肉腥味! 

牛肋輕咬幾下就化開! 牙口不好長輩與幼童也可輕鬆咀嚼享食

單吃可吃到加了蔬果熬製清燉湯底後之清燉牛肉"肉甜"味

霸王清燉牛肉麵-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (4).jpg

最特別的地方

在這裡『清燉牛肉』可沾佐豆腐乳享用

腐乳醬-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

吃辣的話! 推薦您可以在豆腐乳的醬碟內加一點點店家自製『麻辣醬』提香提辣

麻辣醬-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

嫩口牛肋條  沾佐豆腐乳!  很特別! 無違和感  蠻涮嘴der

川味紅燒牛肉麵沾醬-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

吃牛肉麵(小紫)顯少點食清燉口味

看很多網友都推薦這家必點『招牌清燉』清燉湯頭~果真順口醇香會了會回甘(不會有+很多味精的口渴感)

 

看店家粉專公告『10/10~10/13』店休4天

全體員工上台北圓山花博參加『台北國際牛肉麵節比賽+設攤

霸王清燉牛肉麵-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (1).jpg

店內牆上介紹(清牛堂麵條) 堅持選用日本小麥麵粉製作! 

麵條介紹-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.JPG

寛麵(小紫稱它: 刀削麵) 麵體中間厚/兩邊微薄

出餐時麵條熟度嘟嘟好

帶筋度略Q彈(不硬、不軟爛)咀嚼時有清燉湯頭肉汁甜味!

寛麵(真的很寛) 上桌後要快快吃! 否則麵體很容易就將碗內(清燉牛肉湯)吸走喔!

內用~免費續牛肉湯so可以請店員『加湯』 

寛麵-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

霸王牛肉麵(超大)紅色的湯碗裡看不出清燉牛肉麵(湯頭顏色)

盛到分食小碗中

湯色美~口感鮮甜!+蔥花帶著蔥香(我超愛)

內用免費續湯-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (2).jpg

店長真的超貼心! 

客人點清燉牛肉麵(取餐時)會主動詢問+提醒(可以一麵二吃)

我們取餐時她問: 知道一麵兩吃~吃法嗎？

紫回: 網路有看網友分享。如果可以？想請店長現場教一次!

店長立馬走到『佐醬區』現場指導『椒麻乾拌麵』吃法 桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一 桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一 桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一（服務真的很讚）

椒麻醬-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

拿一空碗。碗底先盛一匙『自製椒麻醬』再將清燉牛肉麵裡頭的『刀削寛麵』夾一些入碗內、攪拌均勻即可開吃

椒麻乾拌麵-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

QQ寛麵~拌椒麻醬

麻香微辣!  真的會愈吃愈涮嘴! 

比單吃『清燉寛麵』那吸附清燉湯頭的爽口麵感~來的『更』夠味! 一麵兩吃~『椒麻乾拌麵』果真棒棒桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一

乾拌椒麻麵-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

碗內麵量(3人份)真的很多；若1人點食~會吃很撐 桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一建議食量大者可以點一份2人共食。

內用~可免費續牛肉湯

怕麵條一直吸湯。我們先將清燉牛肉湯喝光。(牛肋條)均分(夾到分食小碗內) 

霸王有3人份麵量-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

然後請店員幫『加湯』

清燉湯頭沒有阿哩阿雜辛香料味道

若您喜歡『清燉湯頭牛肉麵』純香湯韻! 推薦您! 可以來吃看看!

內用免費續湯-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (1).jpg

朋友芬則是喜歡川味紅燒牛肉麵湯頭滋味  $190元/碗

順帶一提這家『蔥花』量給不少喔! 

我們剛好都愛吃蔥~很加分!

若您不喜歡吃蔥! 點餐機點餐時『勾~不加蔥』牛肉麵內就不會出現蔥花

川味紅燒牛肉麵-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (3).jpg

單人份牛肉麵  牛肋條大約7大塊

(來吃之前)小紫查看google評論相片

(店家出餐時~可能是視牛肋大小而定？)有時候一碗裡頭有8塊! 總之我們覺得這樣的價格有7大塊牛肋條(不貴吃) 肉量算多

 

大部份牛肉麵店『牛肉』選用滷牛腱

清牛堂算是少數使用『牛肋』且size切大大塊店家 桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一

川味紅燒牛肉麵-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (4).jpg

紅燒牛肋條  口感也是軟嫩不乾柴! 輕咬就化開

內部肉質很嫩又揪C~ 不會有油膩感!

川味紅燒牛肉麵-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (5).jpg

朋友選細麵  麵體軟硬適中

川味紅燒湯頭! 和其它牛肉麵專賣店重口味紅燒湯頭相比(對我們而言~這碗不會辣) 屬較清爽(喝多無負擔)紅燒湯頭味蕾

川味紅燒牛肉麵-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (2).jpg

內用~免費續湯 不怕客人喝!

免費+紅燒牛肉湯-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (2).jpg

不愛厚重辣豆瓣醬味道(紅燒牛肉麵)湯頭味道好友

超喜歡清牛堂傳承中國老師傅的獨門川味紅燒湯頭韻味(溫和)香濃順口

免費+紅燒牛肉湯-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (1).jpg

到店消費+打卡、google評論、ig分享』出示給店員做確認

馬上招待招牌小菜(川泰密醬鮮魚皮醋溜海帶根)2選1

看很多人推薦這道很好吃! 

朋友不敢吃魚皮；害怕坊間鮮魚皮那軟軟口感。我又很想嘗鮮最後(決定選送)川泰密醬鮮魚皮

川泰密醬鮮魚皮-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (2).jpg

川泰涼拌鯛魚皮  外觀(賣相)看起來不是很討喜!

入口! 有讓我驚艷到

我曾在市場買過攤商拌好的『涼拌魚皮』口感就像朋友說的入口軟軟；吃多會膩會怕且薑味太重!

沒想到~清牛堂賣的鮮魚皮竟然是『QQ口感

一丁點軟爛的感覺也沒有!調味沒有加薑、竟然完全『無』魚皮腥味! Q彈口感! 有種在吃富含動物膠質果凍fu

酸酸甜甜、微微辣  QQ的又略帶嚼勁! 好吃內

川泰密醬鮮魚皮-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (1).jpg

我在櫃檯旁架子上看到這道小菜是選用『顧老爹鮮魚皮』出餐!

忘了問現場有沒有販售~退冰即食冷凍調理包

回家科普了一下!顧老爹品牌算是(清牛堂)相關企業! 您也可以直接網購宅配(更多該品牌美食)桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一 https://ku-daddy.com/

顧老爹鮮魚皮-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.JPG

自助點餐機小菜套餐任選3種優惠價 $120元 

選了正宗韓式泡菜+青檸脆黃瓜+豬耳絲

韓式泡菜   (原價乙份50元)

韓式泡菜-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (2).jpg

很順口的微辣辣度! 脆口多汁!  

吃的出是剛做好不久的(新韓泡)不會有過度醱酵後太酸之"酸味"。咀嚼時泡菜還帶著淡淡果香!是我們喜歡吃的那種『不會太酸』韓泡滋味 

妳一口、我一口 

不知不覺就整盤清空  桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一 

韓式泡菜-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (1).jpg

清檸脆黃瓜  (原價乙份50元)

外觀(賣相)和其它市售拌涼黃瓜差異頗大(沒有加蒜末/也沒有紅紅辣椒丁點綴) 

清檸脆黃瓜-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (1).jpg

但...入口酸酸甜甜"超開胃"很好吃

賣相不佳! 吃起來卻意外的爽口迷人!

小黃瓜很脆口又涮嘴! 酸度嘟嘟好! 微微檸檬香、酸甜適中! 會讓人不知不覺的『一口接一口』夾食! 桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一 桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一

清檸脆黃瓜-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (2).jpg

我和朋友都是涼拌豬耳控

外食超怕吃肥膩口感豬頭皮! 卻對『帶耳骨』涼拌豬耳(情有獨鍾)

煙燻豬耳絲   (原價乙份50元

煙燻豬耳絲-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (2).jpg

薄切豬耳絲、夾帶著些許"豬耳骨"脆脆口感

吃起來Q脆Q脆(不軟爛)不會有噁心感

咀嚼時帶著濃郁煙燻香氣! 味道我超愛! 

今天點的三道小菜(無雷) 剛好都有『中』我們的喜好! 等下次再訪~再點其它小菜、拍照分享嘿! 桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一  

煙燻豬耳絲-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (1).jpg

店內有賣瓶裝飲料

自助點餐機內『飲料套餐』任選3瓶60元

若單點一瓶$30元

(今日冰箱內有雪碧/原萃烏龍茶/芬達/蘋果汁) 剛剛看點餐機內飲料選擇則是還有(檸檬紅茶/水蜜桃烏龍茶/可樂/原萃綠茶...等)可選擇！

單點飲料區-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

目前網路沒什麼人分享!清牛堂中壢總店食記

用餐尖峰時段~應該比較不會像內壢店那樣易客滿

兩家店都是同老闆(直營店) so餐食口味應該都一樣! 集點卡也可共用(集點)

看了網路食記推薦來嘗鮮! 

這家清燉牛肉湯頭! 表現棒棒~喝的到醇香清甜湯頭味蕾(老少咸宜)。紅燒湯頭也溫順好喝

用餐環境-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (2).jpg

牆上看到清燉牛肉調理包  

吃飽回家前好奇的走去詢問店長有無現貨？

有喔！店內有賣『冷凍』清燉牛肉麵調理包冷凍寛麵

買回家加熱後即可立馬開吃!

冷凍清燉牛肉麵-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (2).jpg

(冷凍)清燉牛肉調理包  $170元  (淨重600g)

(冷凍)熟寛麵  乙份 $30元

宅自煮+青菜立馬澎湃出餐! sorry~(哥下班太餓)買回家宅加熱立馬端給他止飢! 我忘了拍自(加熱)清燉牛肉麵相片和大家分享!

冷凍清燉牛肉麵-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (1).jpg

餐飲店家! 除了餐食品質穩定、新鮮可口外! 服務生的服務態度! 也是我們是否會再訪的關鍵之一

店長親切協助指導點餐-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (2).jpg

清牛堂專業清燉牛肉麵-中壢店(店長姐姐)

服務態度是我們近期外食遇見"最親切"服務生! 不是等客人開口詢問! 就會『主動』介紹店內餐食吃法及協助點餐~真的很nice 桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一

店長親切協助指導點餐-清牛堂清燉牛肉麵中壢店 (1).jpg

想吃『巨』大碗! 肉量超多~浮誇霸王牛肉麵嗎？

桃園中壢與內壢(清牛堂)都吃的到! 紅燒&清燉湯頭表現都棒棒! 也都很順口

清燉湯頭『一麵兩吃』有特色! 乾拌椒麻麵很夠味!

餐食合照-清牛堂清燉牛肉麵中壢店.jpg

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