一生必定來次環島旅行，很多人都有個環島夢，環島是一趟可以讓自己回味無窮的旅行，我的環島夢是吃遍各地美食，雖然我們常出遊，但火車環島倒是頭一次，這次因為花蓮振興方案，推出TRPASS五日卷買一送一，決定來一趟說走就走的旅行。以前都是規劃好行程出發，這次的行程要回來才能寫，因為吃喝玩樂都是臨時決定的，老鐵道新玩法，發現不一樣的台灣之美。

這次坐火車環島才發現，我跟老公常常環島，坐火車不僅是第一次，連一起搭火車到中部、南部、花東也是第一次，這次大眾工具除火車、還有機車、腳踏車、普悠碼公車、高雄捷運、高雄輕軌、Ubike、11路等除汽車全包了。

我們從桃園火車站出發，這次環島以美食為主，還有什麼比吃飯更重要，吃飯第一！

當然要先介紹桃園火車站附近美食：良泉小吃

簡簡單的甜不辣、魷魚羹，油飯，就是桃園在地人最愛的早餐，平價美味，每人平均免百元就可以吃飽。影片分享

知名連鎖咖啡-玉津咖啡，桃園專屬，平價就能擁有好咖啡，不僅位置舒適，咖啡也很好喝。桃園火車站附近走路就到。

一張在手，無限搭乘，台鐵TR-PASS簡單來說就是火車週遊券，可以任意搭台鐵列車，不管是EMU3000新自強號、普悠碼、太魯闊號、復興號(普快/區間車/區間快)都可以無限次搭乘。目前TRPASS五日卷票價2800買一送一，我們環島一圈沒有多繞，總共花了3852元，就已經物超所值，如果再多停幾個點那應該就更加划算了。

花東補助火車環島五日遊

總共花費12596元

交通：2940元

TRPASS五日卷2800 公車100元，ubike 40元

住宿：5600元（扣補助）

六高雄漢王洲際飯店1800，假日含早餐

日枋客枋客文旅2600，平日含早餐

一台東路得行旅1320（補助1000）平日含早餐

二勤天商旅-花蓮館1880，平日一泊三食（補助1000）

環島旅行一生必遊，滿足夢想實現願望，我們從桃園出發，以逆時針方式→彰化→高雄→潮州→枋寮→台東→池上→花蓮→礁溪→福隆→瑞芳→板橋→桃園

TRPASS五日卷目前只能在雄獅和Klook購買。相關內容和購買

整個環島鐵路網長達1065公里，全球沒有一個國家有這樣優勢。能夠透過鐵道在很短時間內環島。 持台鐵TRPASS除不能搭乘騰雲座艙，其他都可以搭。

搭乘EMU3000新自強號、普悠碼、太魯闊號，憑TR Pass至售票窗口劃位換票才可搭乘，當太魯閣、普悠瑪列車已無座時，也可於乘車日當天至各站售票窗口，憑 TR-PASS 劃『無座票』乘車。

搭乘復興號(普快/區間車/區間快)無需劃位，只要出示TR Pass於人工閘門就可以進出搭乘。

現在都用電子票劵，還是喜歡紙本票劵，上面有時間班次可以留作紀念。

自強109桃園到彰化票價348元，08:43 10:52 02時08分。我們第一站直達彰化走山線，途經新竹、竹南、白沙屯、大甲、沙鹿

搭乘傳統自強號。

彰必火車站必吃美食：彰化阿璋肉圓

那些年我們一起追的女孩，好久沒來，沒想到現在已經擴展兩邊都有座位區，還有冷氣，超舒適的，只是價格也已上漲一顆肉圓55元囉～

記憶中小時候的味道～回味無窮

彰化火車站必吃美食：豆腐先生

招牌必點：豆腐冰60元起就有。

彰化火車站周邊景點：扇形車庫，影片分享

推薦原因:它是台灣鐵路碩果僅存完整的一座扇形車庫，獨一無二的一座至今還有在行駛，且免費開放參觀，被我列為彰化特色必遊景點之一

因軌道由車庫外展如同一面扇子，所以稱之為扇形車庫

火車頭經長距離奔馳後進入車庫休息、保養，因此扇形車庫也又有「火車頭旅館」之稱，就是靠這轉盤移動火車頭，讓火車依序行駛進車庫。

這裡設有觀景台，我們這次很幸運看到它啟動，相當興奮。

彰化新景點：戶羽機關車園區，影片分享

這裡除有小火車可以搭，還有台灣日本冰可以吃。

可以散散步就到，為彰化火車站周邊景點。

小朋友最愛的魔菇。

這座園區超好逛的，適合親子同遊，還可以跟列車長野餐。

園區規劃相當完善，還有完整的介紹，到處都可以發現驚喜。

可愛的貓咪陪我們散步逛扇庫。

不知吃什麼的，一出站就有大大的看版介紹彰化美食。

接著坐新自強3000到高雄，當然要買個台鐵便當上車吃囉～

新自強117彰化高雄，票價410元，12:41 14:45 02時4分

在火車上吃鐵路便當，沿途欣賞窗外的風景，感覺就是一樣，特別好吃。

途經嘉義、臺南、岡山到新左營。

台鐵四極點車站

極西車站：台南車站

極南車站：枋山車站

極北車站：海科館站

極東車站：石城車站

台鐵新自強，質感勝過高鐵，座位不僅寬廣又舒適，沒站票且冷氣強，每個座位底下都可以充電，超推的。

花東補助火車環島五日遊

第一天：住宿高雄 良泉小吃-玉津咖啡-桃園火車站出發 彰化：彰化阿璋肉圓-豆腐先生冰品店-戶羽機關車園區-扇形車庫-新自強台鐵便當 高雄：美麗島捷運站-鴨肉珍-2024高雄海洋派對-大港橋-高雄港旅運中心，高雄流行音樂中心、大港橋、濱·駅前廣場、大港閱冰-渡船頭海之冰-周燒肉飯-高雄鹽程滷味-高雄婆婆冰

第二天：住宿枋寮 高雄飯店早餐-棧弐庫、高雄駁二特區騎自行車-搭輕軌到愛河之心-愛河騎自行車-高雄輕軌-高雄捷運-高雄婆婆冰-米糕城-六盛茶菡苑舒芺蕾 屏東：潮州車站-日式歷史建築文化園區-枋寮車站-鳳阿煎餅/章魚燒下午茶-飯店游泳-椰們海景餐廳晚餐-台灣第一家鹽酥雞

第三天：住宿台東 枋寮漁港騎自行車-飯店早餐-藍皮意象館-韭菜盒子豬肉餡餅 台東：搭普悠碼公車到路德行旅喝茶吃冰-榕樹下米苔目-徑廣東路蔥油餅黑輪豬血湯-幸福綠豆湯-客來吃樂-阿鋐炸雞-林家臭豆腐-老東芳青草茶

第四天：住宿花蓮 台東：Lane28 Brunch早餐-秒殺水煎包-台東車站舉牌小人-台東池上車站-池上豆之間-全美行便當 花蓮：花蓮車站-職饗雞湯小卷米粉-飯店下午茶休息-繼光香香雞-Top烘焙房自強店、王記茶舖人文茶室-飯店宵夜

第五天 花蓮飯店早餐 宜蘭：礁溪湯圍溝泡湯 新北：福隆便當-福隆星巴克-福隆冰店-瑞芳車站姐妹營業三明治-板橋火車站-莫恩先生布丁店

良泉小吃：桃園市桃園區民族路105號；營業時間：06:00-14:30（周一公休）

Y.J COFFEE 玉津咖啡-桃園站前店：桃園市桃園區中華路83號；營業時間：07:00-22:00

彰化老担阿璋肉圓：彰化縣彰化市長安街144號；營業時間：09:30-22:30

豆腐先生冰品店：彰化縣彰化市中正路一段489號；營業時間：11:00-21:00

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